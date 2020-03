COVID-19: le point sur le nombre de tests de dépistage au N.-B.

Le gouvernement provincial explique l’absence de cas répertoriés de COVID-19 dans les régions du Nord-Est et de Miramichi parce qu’il y a davantage de voyageurs qui sont arrivés dans les grands centres de la province.

«Ça a donné un nombre de tests exponentiel à Moncton, Saint-Jean et Fredericton, car nous testons 30 personnes de l’entourage d’un patient atteint, ce qui nous a donné d’autres cas positifs, dont nous testons respectivement 30 proches, et ainsi de suite», a décrit le sous-ministre adjoint à la Santé, René Boudreau.

«Ça aurait pu être le contraire. Si le premier cas avait été à Bathurst, les chiffres auraient été inversés», a-t-il ajouté.

Plus de tests, plus de cas dépistés. Le gouvernement demande donc aux habitants du Nord-Est et de Miramichi de composer le 811 en cas de symptômes de la COVID-19.

Le nombre de tests de dépistage au Nouveau-Brunswick est peu élevé comparativement à d’autres provinces. Cela s’explique par le fait qu’on teste, jusqu’ici, les individus les plus à risque et «qu’il faut tenir compte du nombre d’individus capables d’administrer les tests, et le nombre de trousses de dépistage disponibles».

Mais les chiffres pourraient augmenter sensiblement dans les prochains jours. Le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont peut maintenant effectuer plus de 500 tests par jours. Le ministère de la Santé estime que le laboratoire pourra en effectuer jusqu’à 1000 par jour un peu plus tard cette semaine.

Les travailleurs de la santé, les employés des établissements de soins de longue durée et les employés des prisons qui présentent des symptômes y auront maintenant droit. Les patients hospitalisés qui souffrent de problèmes respiratoires et les résidents des communautés vulnérables (les établissements de soins de longue durée, par exemple) aussi.

Les voyageurs de retour avec des symptômes continueront de faire également l’objet de tests de dépistage.

Les tests en chiffres

3234: le nombre de tests de dépistage effectués au Nouveau-Brunswick, en date de lundi.

3136: le nombre de personnes testées au Nouveau-Brunswick. Certaines d’entre elles ont obtenu deux diagnostics au début de l’épidémie.

1005: le nombre de tests dans la région de Moncton. (19 positifs)

586: le nombre de tests dans la région de Fredericton. (21 positifs)

460: le nombre de tests dans la région de Saint-Jean. (18 positifs)

238: le nombre de tests dans la région de la Péninsule Acadienne et de Bathurst. (0 positif)

182: le nombre de tests dans le Madawaska. (4 positifs)

121: le nombre de tests dans la région de Miramichi. (0 positif)

65: le nombre de tests dans le Restigouche. (6 positifs)

L’âge des Néo-Brunswickois infectés

Moins de 10 ans: 6% des cas.

De 10 à 19 ans: 3% des cas.

De 20 à 29 ans: 19% des cas.

De 30 à 39 ans: 15% des cas.

De 40 à 49 ans: 10% des cas.

De 50 à 59 ans: 19% des cas.

De 60 à 69 ans: 19% des cas.

De 70 à 79 ans: 9% des cas.