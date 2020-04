Réinventer l’école en temps de pandémie

Le flou entourant la date de retour en salle de classe inquiète certains parents qui souhaitent la poursuite des apprentissages chez leurs enfants. Heureusement, le monde de l’éducation néo-brunswickois travaille à rétablir le lien avec l’école malgré le confinement.

Enfermée dans sa résidence de Dieppe, Sophie Doucette tente de concilier le télétravail avec l’éducation de sa petite fille. Comme bien des parents, elle se retrouve parfois dépassée et se demande où trouver les ressources éducatives qui occuperont sa protégée.

Faute de directives données par les districts scolaires de la province, la maman s’est tournée vers la plateforme École ouverte lancée lundi par le gouvernement du Québec, afin de trouver du contenu adapté.

Il s’agit d’un répertoire de sites internet vérifiés par le ministère, qui classifie les apprentissages en fonction du niveau des élèves et de la matière dans laquelle ils souhaitent faire des exercices.

Sophie Doucette espère que les familles pourront rapidement compter sur davantage d’accompagnement et une direction claire pendant ce temps d’arrêt.

«Au début, je comprenais le message du district qui nous disait de passer du temps en famille, de favoriser ‘’l’école de la vie’’. Tout de suite, il y a un stress de ne pas avoir les outils pour permettre de continuer l’apprentissage. Je ne peux pas dédier plusieurs heures par jour pour faire des recherches et trouver des activités.»

Comme bien des parents, elle se demande à quel point la situation sanitaire affectera le reste de l’année scolaire.

«Est-ce que les évaluations provinciales auront lieu? Est-ce que tout le monde va monter d’un niveau? Nous avons beaucoup de questions sans réponses tout de suite.»

Le premier ministre Blaine Higgs a pu fournir mardi un début de réponse. Après s’être concerté avec les districts, le ministère de l’Éducation et de la Petite Enfance présentera au cours des prochains jours un plan d’action.

«Je tiens à vous assurer que le ministère a travaillé dur et est en processus de finalisation de la continuité des plans d’apprentissage et des ressources d’appui pour répondre à ces préoccupations. Nous aurons plus de détails à ce sujet dans les prochains jours», assure-t-il.

Si d’autres provinces comme l’Ontario ont déjà annoncé le prolongement de la fermeture des écoles jusqu’en mai, le Nouveau-Brunswick devrait préciser la date anticipée de reprise lors de cette annonce.

De leurs côtés, les districts n’ont pas attendu une réaction provinciale coordonnée pour prendre les choses en main. Le District scolaire francophone Sud, par exemple, propose depuis lundi des Chroniques ludiques. Ces capsules vidéo quotidiennes suggèrent aux parents des activités à faire à la maison, des idées de lecture, de balados et d’émissions jeunesse. Les élèves seront aussi appelés à participer à l’une des chroniques en partageant leurs découvertes, leurs intérêts et leurs passions.

«Nul besoin de formation universitaire en enseignement pour faire ces activités qui pourront tout de même enrichir le vocabulaire des enfants, stimuler leur créativité ou encore amener à découvrir de nouvelles ressources en ligne. Pour ce qui est du rattrapage scolaire, le personnel enseignant sera en mesure d’accompagner vos enfants à leur retour en classe», souligne la directrice générale Monique Boudreau.

«Nous sommes également conscients que plusieurs ont des questions en lien avec l’obtention du diplôme, les évaluations provinciales et les activités de fin d’année, par exemple. Pour le moment, nous sommes en mesure de vous dire que la remise des bulletins au primaire, qui devait se faire cette semaine, est reportée à une date ultérieure. Pour les autres questions, des réponses suivront.»

Cette pause scolaire ne signifiera pas pause complète de l’apprentissage, assure Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est.

«Notre rôle dans les deux premières semaines a été d’assurer le mieux-être et la sécurité des gens, il a fallu offrir des services aux élèves qui ont des besoins. On a laissé les familles s’organiser, aujourd’hui on se mobilise plus pour assurer la continuité de l’enseignement. C’est une situation jamais vue, ça crée des défis sur le plan technologique. On doit réinventer l’école mais ça ne se fait pas en claquant des doigts.»

Pouvoir offrir un contenu éducatif adapté au niveau de chaque élève fait partie des problèmes à résoudre, ajoute-t-il. Chaque parent ne peut pas se transformer en enseignant du jour au lendemain.

«On ne veut pas non plus que ça représente une épine dans le pied pour les parents qui vivent une situation difficile. Il ne faudrait pas que l’on vienne placer une surcharge.»

En attendant, le personnel du district a été appelé à imaginer des initiatives pour soulager parents et enfants en période de crise. Une campagne de financement organisée par les enseignants pour soutenir les banques alimentaires a permis d’amasser plusieurs milliers de dollars en quelques heures.

Plusieurs écoles s’organisent pour assurer la livraison de repas chaud dans leurs communautés et faire don des aliments périssables. L’école François-Xavier-Daigle s’apprête quant à elle à distribuer des livres au domicile des familles souhaitant s’en procurer. C’est le début d’une campagne appelée Coup de pouce qui devrait se poursuivre pendant plusieurs semaines.

«Après tout, l’entraide est l’apprentissage le plus essentiel qui soit en ce moment», estime Marc Pelletier.