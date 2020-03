Près de 6000 demandes de report de paiement chez UNI

UNI corporation financière a reçu près de 6000 demandes de report de paiement depuis la mise en place d’un programme d’allègement, le 19 mars. Des membres clients, des particuliers et des entreprises ont rempli les formulaires, indique Julie Francoeur, directrice au domaine de l’expérience client et des canaux virtuels.

Cette mesure d’allègement a été instaurée afin d’aider les particuliers et les entrepreneurs à passer à travers la crise de la COVID-19. Plusieurs personnes se retrouvent sans emploi ou en diminution importante de revenus depuis quelques semaines.

Ces demandes sont liées à des prêts personnels ou d’entreprises et hypothécaires et les reports peuvent durer jusqu’à un maximum de trois mois pour le moment.

Cependant, comme il s’agit à la base d’informations personnelles, Mme Francoeur n’a pas voulu dévoiler la proportion de la provenance de ces demandes selon les régions touchées.

Ce report touche le capital et les intérêts des prêts contractés chez l’institution. L’amortissement des prêts est allongé selon la durée de la pause, alors que les intérêts continuent de s’accumuler. Si jamais le client désire recommencer ses paiements avant l’échéance, le réseau affirme qu’elle fera tout en son possible pour l’accommoder.

UNI se garde le droit de réévaluer la situation au cas par cas au terme de ces ententes. La possibilité de report peut aller jusqu’à un maximum de neuf mois selon certaines circonstances et conditions.

Le réseau des centres de service chez UNI a également adopté des initiatives importantes dans les trois dernières semaines, a ajouté la porte-parole. Des vitres de plexiglas ont notamment été installées aux comptoirs du service à la clientèle.

«À titre de services essentiels des mesures d’urgence sanitaires du gouvernement, il était impératif pour UNI de mettre tout en œuvre pour protéger nos employés et nos membres clients», a stipulé Mme Francoeur dans un échange de courriel avec le journal.

Elle précise que les clients sont généralement respectueux des consignes mises en place.

«Nous invitons nos membres à éviter autant que possible de se déplacer et d’utiliser plutôt le service en ligne AccèsD pour leurs transactions courantes. Ils peuvent aussi appeler leur point de services, car plusieurs transactions peuvent être conclues par téléphone», précise-t-elle, en soulignant que plus de 80% des membres utilisent la caisse virtuelle AccèsD en ligne pour leurs transactions courantes.

«Nous croyons essentiel de tout mettre en œuvre pour diminuer le déplacement. C’est pourquoi la semaine dernière, nous avons communiqué avec plusieurs aînés qui recevaient leur chèque de pension, afin de faire avec eux leurs transactions par téléphone, autant que possible. Cette offensive a réduit considérablement l’achalandage. Nous ferons le même exercice avec la clientèle du premier du mois», poursuit la directrice au domaine de l’expérience client et des canaux virtuels.