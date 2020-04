Attention au faux sentiment de sécurité à l’île Lamèque

C’est très tranquille sur la rue Principale à Lamèque. La grande majorité des commerces ont fermé leurs portes. La Coop est devenue, davantage par nécessité que «par défaut», le point central des îles Lamèque et Miscou depuis le début de la crise de la COVID-19.

Le marché d’alimentation fonctionne presque à plein régime, même si la vie le la communauté a changé du tout au tout en seulement quelques jours. Les clients entrent et sortent avec, dans leurs sacs, les denrées qui leur permettront de passer les prochains jours. Les employés sont en première ligne à servir, à remplir les tablettes, à nettoyer l’épicerie.

«Notre vie a changé. Comme tout le monde», admet le directeur général Jacques Chiasson, à la tête d’une équipe de près de 80 personnes.

Comme la plupart des municipalités de la Péninsule acadienne, la Ville de Lamèque a pris des mesures de confinement dès les premiers soubresauts de cette crise sanitaire. Les employés travaillent de la maison, les sorties sont limitées aux services essentiels et le directeur général Dave Brown assure une vérification quotidienne, a fait part le maire Jules Haché.

Encore lundi, la Ville a tenu à rappeler les mesures par l’entremise de sa page Facebook. Ce n’est pas le temps de baisser les bras, affirme le premier élu.

«On limite nos sorties. On ne rencontre pas beaucoup de monde, à l’exception de l’épicerie et de la poste. C’est très tranquille. Tout fonctionne au ralenti», a commenté M. Haché.

Les îles Lamèque et Miscou étant situées à l’extrême nord-est de la région, un faux sentiment de sécurité pourrait facilement s’ingérer dans la communauté, estiment les intervenants à qui le journal a parlé.

Pour sa part, Lisette Cormier Noël, dont la populaire entreprise d’agence de voyages a fermé ses portes dès le début de la pandémie, a remarqué un certain trafic, en fin de semaine, quand il a fait beau. Elle a trouvé que c’était risqué.

«Est-ce le fait qu’il n’y avait pas de cas confirmés? Se croit-on au-dessus de la maladie parce qu’on est à Lamèque? Est-ce parce que nous sommes habitués de nous promener dès qu’il fait beau? Mais ce n’est que mon impression personnelle, vue de ma maison», relate-t-elle.

Cette situation géographique est loin de protéger les citoyens, tient à aviser le maire Jules haché, qui approuve totalement les mesures prises par les gouvernements.

«Nous n’avons pas encore de cas dans la Péninsule acadienne et c’est à souhaiter que nous n’en ayons pas. C’est pour cela qu’il faut respecter encore davantage les consignes. Ce n’est pas le temps de s’exciter parce que nous n’avons pas encore de cas», lance-t-il, néanmoins préoccupé par ce qu’il adviendra dans le milieu des pêches qui fait fonctionner le principal employeur de la ville en l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île.

Les grands moyens

Par ailleurs, la Coop, le principal magasin d’alimentation des îles, a rapidement pris les grands moyens pour éviter une contamination.

Elle a été une des premières à installer des vitres de plexiglas entre les clients et les caissières. Des aires de désinfection ont été instaurées à l’entrée et à la sortie de l’édifice. La fréquentation est limitée avec de nouvelles heures d’ouverture depuis lundi. Les activités de nettoyage des allées, des tablettes et des comptoirs sont augmentées.

«Les gens commencent à comprendre. Leur comportement a changé. Ils viennent un à la fois et ils font une grosse épicerie. Ils sont respectueux de nos employés et nous apprécions ça. Ils sont compréhensifs. Nous suivons les consignes émises par la Santé publique, pas celles du médecin Facebook, qui n’a pas grand diplôme», a pu remarquer M. Chiasson, non sans une petite pointe d’humour.

Les employés ont adapté leurs méthodes parce qu’ils se retrouvent dans une position davantage à risque. En guise de reconnaissance, la Coop de Lamèque a bonifié leurs salaires hebdomadaires de 50$ en plus d’un ajout de 2$ l’heure après la vingtième heure de travail jusqu’à la fin avril.

Et il n’y aura pas de pénurie, assure M. Chiasson. L’approvisionnement est régulier et leur fournisseur a assuré qu’aucune catégorie de denrées ne sera touchée pour le moment. Par contre, l’épicerie en ligne n’est pas dans la mire de la direction.

À la Chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou, on garde le fort en ces temps maussades. La centaine de membres obtiennent l’information régulière de leur trésorier, Roland Gauvin.

«Pour l’instant, nos membres ne semblent pas plus inquiets qu’il le faut. Je suppose que l’arrivée prochaine de subventions des gouvernements les sécurisent. Je ne vois rien de négatif. De toute façon, tout le monde arrivera à Noël en même temps», prédit M. Gauvin.

Voyages: des annulations à la tonne

Ce n’est pas l’ouvrage qui manque à la maison de Lisette Cormier Noël. Chaque jour, chaque heure et presque chaque minute, elle doit rassurer un de ses clients qui ne pourra pas aller en voyage, pandémie de la COVID-19 oblige.

L’agente de voyages de Lamèque doit gérer une sorte de «folie furieuse», selon ses propres mots, depuis le début de mars. Elle fait des pieds et des mains pour rassurer les gens qui se préparaient à quitter et qui doivent maintenant garder la maison en cette période de confinement.

«J’ai dû annuler tous les voyages pour mars et avril. Et là, je commence à annuler ceux de mai. J’annule des dossiers à longueur de journée et je dois rassurer mes clients, car ils ont peur. Ça prend du temps. Certains sont fâchés, parce qu’ils préféreraient un remboursement plutôt qu’un crédit pour un prochain voyage. Mais ce n’est pas juste moi; c’est comme ça partout au Canada», exprime-t-elle de sa maison où elle travaille depuis maintenant trois semaines.

Il n’y avait pas un temps idéal pour l’arrivée de cette pandémie. Par contre, ça ne pouvait pas survenir à un pire moment, car mars est la période la plus achalandée dans le milieu des voyages.

«J’ai géré des centaines de dossiers. Je ne les ai pas comptés et je ne veux pas le savoir. Ça signifie des pertes de revenus importantes pour mon entreprise. En réalité, je travaille bénévolement», indique Mme Cormier Noël, qui remercie ses clients qui sont revenus d’observer les consignes d’isolement de 14 jours.

Dans ces conditions très particulières, elle souhaite seulement que cette crise se termine le plus rapidement possible. On sait tous qu’il y aura un après, mais on ne sait pas encore quand.

«Le domaine du voyage est très affecté et personne ne sait quand ça redémarrera. Ça risque d’être long. Dans mon cas, je peux continuer quelques mois, mais il faudrait que ça reprenne à l’automne. On réduit les dépenses d’ici là, car il y aura un après, comme il y a eu un après 11 septembre, un après SRAS ou un après H1N1. Mais là, nous sommes dans le creux de la crise et nous avons de la misère à voir la lumière au bout du tunnel. Ça fait six ans que j’oeuvre dans le milieu et c’est ma première crise de cette ampleur. Heureusement, on reçoit énormément de mots d’encouragement de nos clients», indique-t-elle.

De l’incertitude à Sainte-Marie-Saint-Raphaël

«Je ne vois pas passer beaucoup d’autos dans le village…»

De la fenêtre principale de sa boucherie, Bernard Savoie constate le peu de trafic à Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Heureusement, son commerce continue de servir la localité avec régularité. Mais on ne sait jamais, ajoute-t-il, visiblement inquiet de ce qui pourrait suivre.

«Il n’y a pas beaucoup de rassemblement chez nous. On n’accepte qu’une ou deux personnes à la fois. Si j’en ai plus que cinq, je leur demande d’attendre à l’extérieur. J’ai aussi placé un plexiglas pour séparer nos clients de la réception. On a aussi installé des produits désinfectants… Les gens sont compréhensifs.»

Cependant, il sent l’incertitude gagner du terrain dans sa communauté. Car M. Savoie est également maire du petit village situé au nord-est de l’île Lamèque. Sa boucherie est un des rares commerces du territoire. L’édifice municipal est fermé. Tout le monde travaille de la maison. La brigade des pompiers demeure en attente, en cas d’appel.

Également, personne ne sait vraiment ce qui va arriver avec le gros employeur, les Pêcheries Belle Île, surtout si la saison de crabe des neiges est reportée.

«Sainte-Marie-Saint-Raphaël est un village de pêcheurs. Les communautés voisines de Pigeon Hill et de Cap-Bateau aussi. On attend de voir ce que les gouvernements vont décider. Vont-ils déplacer la pêche au crabe et au homard? On attend aussi de voir quelle aide financière les gouvernements vont donner. On est tous dans l’incertitude présentement», admet le maire.