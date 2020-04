Vol de camion et agression contre un policier à Richibucto

Des accusations ont été portées contre un homme de 29 ans en lien avec une série d’incidents survenus à Richibucto.

Tyler Husk, de Moncton, a comparu lundi devant un juge, par voie téléphonique, et il a été accusé de voies de fait sur un policier avec une arme et de possession de biens dans le but d’en faire le trafic. Il a été mis en garde à vue et devra comparaître en cour le 14 avril pour inscrire son plaidoyer.

Le 27 mars, la GRC a été informée qu’une camionnette Dodge Ram rouge, de l’année 2006, munie d’un chasse-neige, avait été volée dans l’entrée d’une résidence, à Bouctouche.

Deux jours plus tard, vers 17h30, la police a été informée que la camionnette avait été vue sur la route 11, à Richibucto. Elle a été retrouvée dans le stationnement d’une station-service de la rue Principale, à Saint-Louis-de-Kent, mais le chasse-neige avait été installé sur une camionnette Chevrolet Silverado noire, de l’année 2017.

À l’arrivée des policiers, la personne au volant de la Dodge Ram a pris la fuite en heurtant un véhicule de police qui était garé à proximité. Personne n’a été blessé, mais l’homme et la femme qui prenaient place dans la Chevrolet Silverado ont été arrêtés. Ils ont ensuite été libérés, mais devront comparaître en cour à une date ultérieure.

Le 30 mars, vers 1h40, une camionnette rouge correspondant à la description du véhicule en question a été aperçue sur la route 11, près de Miramichi.

Les policiers ont tenté d’intercepter le véhicule, et il a fallu utiliser un tapis clouté à deux reprises avant que la camionnette s’arrête près de Richibucto. Tyler Husk a pris la fuite, et une femme a été arrêtée. La Section des chiens policiers de la GRC s’est rendue sur les lieux, et l’homme a été arrêté peu de temps après. Il a dû être transporté à l’hôpital, mais sa vie n’est pas en danger. La femme a été libérée, mais elle devra comparaître en cour à une date ultérieure.