COVID-19: ce qu’il faut savoir jeudi

Le nombre de cas de personnes infectées à la COVID-19 continue d’augmenter au Canada. Lors de la dernière mise à jour effectuée par le gouvernement fédéral dans la nuit de mercredi à jeudi faisait état de 9729 cas et de 111 morts.

Il s’agit d’une hausse de 1138 cas (13,2%) et de 10 morts (9,9%) par rapport à la veille.

Sur la planète, le nombre de personnes infectées s’élève maintenant à 951 906 selon WorldOMeters. On dénombre 48 320 morts et un peu plus de 200 000 guérisons.

Voici les dernières nouvelles concernant l’épidémie:

– Le regroupement Restaurants Canada affirme que la crise de la COVID-19 sème le désastre dans l’industrie de la restauration: elle a provoqué 800 000 pertes d’emploi dans ce secteur commercial jusqu’ici. Un sondage effectué par Restaurants Canada auprès de ses membres révèle que depuis le 1er mars, 10% des restaurants du pays ont fermé leurs portes de façon définitive. De plus, 80 % des propriétaires de restaurants ont dû mettre du personnel à pied. Si les conditions ne s’améliorent pas, 70 % des restaurateurs devront abolir des heures de travail ou mettre des gens au chômage, et 18 % des restaurants fermeront à jamais d’ici un mois à peine.

– Les places boursières de la planète ont repris un peu du poil de la bête, jeudi. En début de séance en Europe, le DAX allemand avançcait de 0,2 %, le FTSE 100 britannique de 0,8 % et le CAC 40 français de 0,5 %. La bourse a glissé au Japon, mais elle a pris du mieux en Corée du Sud, à Hong Kong et à Shanghaï.

– Les ventes de véhicules automobiles au Canada se sont effondrées de 48% le mois dernier par rapport au mois de mars 2019, selon la firme DesRosiers Automotive Consultants. Les ventes des deux premières semaines du mois dernier ont reculé modérément avant de dégringoler à grande vitesse lors des deux semaines suivantes en raison de l’accélération de la pandémie de COVID-19.

– Quatre personnes de la Nouvelle-Écosse qui n’ont pas tenu compte de la loi en période de pandémie ont fait l’objet d’accusations et ont été condamnées à verser des amendes. La GRC rapporte que les accusations ont été portées mardi contre quatre personnes en vertu de la Loi sur la protection de la santé en lien avec la pandémie. Deux personnes ont été accusées d’avoir omis de se mettre en auto-quarantaine ou en auto-isolement après leur retour de l’étranger. Deux autres personnes ont quant à elles été accusées d’avoir omis de se tenir à une distance de deux mètres des autres personnes, violant ainsi les directives de distanciation sociale entre les gens. Les quatre personnes ont écopé d’une amende de 697,50 $.

– Les Américains accordent d’excellentes notes à la gestion de crise des gouvernements d’États et des autorités locales pour leur réaction proactive face à la pandémie du coronavirus, mais seule une minorité de citoyens se disent satisfaits du président Donald Trump. Selon les résultats d’un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, moins de la moitié des citoyens américains approuvent la réaction du président devant la pandémie.

Le nombre de cas par province: