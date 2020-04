Des aînés debout face à la COVID-19

Cecil D. Long, de Moncton, a fait la guerre du Vietnam. Le septuagénaire détient aussi le grade de ceinture noire dans deux arts martiaux, qu’il pratique toujours. Alors, quand on le voit hurler en assénant un coup de sabre, on se prend à penser que le vieil homme mettra le virus en quarantaine et non l’inverse.

«Je me sens très bien, clame le vétéran à propos de son état durant la pandémie de COVID-19. Mes amis me manquent, mais je garde contact avec eux grâce au téléphone cellulaire et aux courriels.»

Il se réjouit aussi de se sentir entouré de ses enfants et d’une femme qu’il aime.

«C’est la façon la plus efficace de sourire, s’émerveille le pétillant aîné. Être écouté par un bon ami est à peu près aussi efficace que de consulter un psychologue.»

Toutes les personnes âgées n’ont pas sa chance.

«L’isolement social constitue un phénomène répandu qui exerce une incidence considérable sur de nombreux aspects de la vie des personnes âgées», a constaté le Conseil national des aînés dans un rapport de 2014.

L’organisme a observé que 44% des Canadiens âgés de 65 ans et plus, qui vivaient en établissement, présentaient un diagnostic ou des symptômes de dépression.

S’occuper

M. Long, en tout cas, ne se laisse pas tomber dans le désespoir. Sculpture, lecture… celui qui est également artiste trouve des façons de s’occuper.

«Nous pouvons tirer partie de la situation en faisant tout ce que nous n’avions pas le temps faire avant», souligne-t-il.

Il relève aussi la possibilité de se reposer.

«Le monde ralentit, observe-t-il. C’est positif, d’une certaine façon. Nous nous pressons tellement d’habitude que nous ne voyons pas ce qui se trouve en face de nous.»

M. Long acquiesce au fait qu’il tire avantage de ses expériences de vie pour faire face aux conséquences de la catastrophe sanitaire.

«Les arts martiaux m’ont enseigné la respiration, c’est-à-dire une façon de contrôler ma colère, ma peur et ma force», revendique-t-il.

Pour se calmer, le sportif inspire avec le bas du ventre, soit la zone située deux pouces sous son nombril, à travers un espace aménagé par le bout de sa langue sous son palais. Puis il expire en utilisant à nouveau ses muscles abdominaux.

En restant pudique, il enseigne également ce qu’il a appris pendant son année de combats dans la jungle, qui ont emporté une partie de son bassin et peut-être de sa tranquillité.

«J’ai compris que pour changer le monde, il fallait d’abord que je me regarde dans le miroir», confie-t-il.

Transmettre la joie

Il insiste à ce propos sur les efforts que chacun doit investir aujourd’hui dans la lutte contre la transmission de la COVID-19: s’isoler, se laver les mains, porter attention à ses proches et contaminer les autres… avec de la joie.

«Le coronavirus, c’est comme la guerre du Vietnam, contre un ennemi invisible», lâche-t-il.

L’ancien professeur de psychologie de l’U de M, Clément Loubert est d’accord avec cette comparaison.

Pour supporter son confinement dans le Faubourg du Mascaret à Moncton, celui qui sera bientôt octogénaire réfléchit à la situation mondiale. Mais pas seulement.

«Je n’ai pas pris le temps d’étudier les conséquences de mon comportement durant ma carrière, confesse-t-il. C’est intéressant de s’interroger. Est-ce que j’ai manqué à mes enfants quand je travaillais le soir? Comment puis-je avoir une relation épanouissante avec la femme que je côtoie depuis 54 ans?»

Méditer

L’homme assure aussi pratiquer une foule d’activités. Il apprécie la marche. Il prépare aussi la réouverture du cinéma de sa résidence, en réfléchissant à sa future programmation et en écrivant les résumés des films qu’il prévoit de mettre à l’affiche…

L’impossibilité pour ses proches de le rencontrer en chair et en os ne l’ennuie pas.

«Leurs visites sont juste suspendues, relativise-t-il. En attendant nous utilisons Skype, les réseaux sociaux, le téléphone, les courriels, par lesquels nous communiquions auparavant de toute façon.»

Le psychologue à la retraite explique en revanche que les personnes âgées sont particulièrement susceptibles d’être anxieuses durant l’épidémie de COVID-19.

«Elles subissent une altération de leur santé physique et mentale qui rend leur vie imprévisible. C’est pourquoi les routines sont importantes pour elles, rappelle-t-il. Or, les circonstances inattendues actuelles les désorganisent.»

Il nuance toutefois son exposé, en constatant le niveau modéré de stress dans sa résidence grâce aux nombreuses activités possibles.

Une de ses voisines a même refusé de répondre aux questions de l’Acadie Nouvelle… car elle était trop occupée.

Démarches difficiles pour certains aînés

Le directeur de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger constate que les personnes âgées peuvent rencontrer des difficultés pour accomplir des démarches administratives à cause des mesures de distanciation sociales.

Services Canada a par exemple fermé ses centres. Service Nouveau-Brunswick a fait de même (l’administration provinciale a toutefois ouvert neuf bureaux sur rendez-vous à Campbellton, Bathurst, Miramichi, Moncton, Saint-Jean, St. Stephen, Woodstock, Fredericton et Edmundston, joignables au 1-888-762-8600).

«Les clients peuvent présenter une demande de services essentiels en ligne», a écrit le gouvernement du Canada sur son site internet.

«Certains aînés ne maîtrisent pas l’informatique et la technologie, rappelle cependant M. Bélanger. C’est un défi pour eux de remplir les formulaires gouvernementaux.»

Il ajoute que les personnes âgées francophones du Nouveau-Brunswick sont plus susceptibles que les autres habitants de la province de manquer de capacité de lecture et d’écriture.

Il plaide enfin pour que les municipalités imitent Cap-Pelé. Le Village offre un service de livraison de denrées essentielles à ses personnes vulnérables, comme les 65 ans et plus.

«Pour l’instant, un aîné seul ne sait pas qui joindre pour obtenir de l’aide», s’alarme M. Bélanger.

La résidence McGraw rassure ses aînés

«Il n’y a rien de dramatique pour l’instant. Je suis confiante pour l’avenir, affirme June Juliano à propos des conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur la résidence McGraw à Bathurst. Nous avons réussi à rassurer nos personnes âgées.»

La gérante admet que les aînés de son foyer de soins sont plus anxieux et nerveux que d’habitude, à cause des risques élevés pour leur santé qu’ils courraient en cas d’infection par le coronavirus.

Elle observe aussi que leur famille leur manque après plus de deux semaines sans visites autorisées.

«Nous les occupons», assure-t-elle toutefois.

Elle liste des exemples d’activités: bingo, préparation de muffins, danse, confection de décoration pour Pâques, visionnage de films, rédaction de lettres, conversations à bâtons rompues…

«J’aimerais remercier les salariés qui viennent travailler, démontrent un grand dévouement et adoptent de bons comportements, déclare Mme Juliano. J’ai trois enfants et je pense à eux, car si jamais un cas se déclare dans ma résidence, je devrai y rester.»

«C’est sur les employés que la pandémie se répercute le plus, estime la préposée aux soins de l’établissement, Nathalie Blanchard. Il faudrait que le gouvernement augmente leur salaire.»

L’employée a déjà aménagé deux chambres dans son établissement en prévision de l’infection de certains de ses collègues et patients, afin qu’ils puissent s’isoler.

Celle qui préside également l’association francophone des établissements de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick rapporte néanmoins une bonne collaboration avec le ministère du Développement social, qu’elle dit rencontrer chaque semaine.