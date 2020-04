Dieppe est-elle une ville ou une banlieue? Le poète qui a grandi dans la municipalité du Grand Moncton, Gabriel Robichaud s’amuse de la discussion que ses amis engagent parfois à ce propos. Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre pense qu’après 30 ans d’affirmation, seules les mentalités doivent évoluer.

Des maisons défilent l’une après l’autre derrière la vitre de la voiture en marche, manège hypnotique.

«Ces maisons, les écarts entre elles, le paysage… C’est un peu l’image que je me fais de la banlieue américaine», confie le conducteur, Gabriel Robichaud.

Son véhicule circule pourtant à seulement 1,5 km de l’Hôtel de Ville de Dieppe, dans la rue Jean Darois.

«Dieppe possède un genre de centre, s’empresse de nuancer le poète. Certains de ses habitants sortent très peu de la ville.»

L’homme souhaite peut-être ménager certaines susceptibilités.

Le trentenaire a écrit deux recueils de poèmes qu’il associe particulièrement à la ville de son enfance: Les Anodins et La Promenade des Ignorés.

Le premier d’entre eux lui a valu d’être finaliste aux prix Éloizes 2016. Dans une entrevue effectuée dans ce cadre, il a raconté s’être inspiré de la banlieue qu’il avait connue durant ses jeunes années.

«Yvon Lapierre, qui était en plus candidat à sa réélection, m’a dit: «Gabriel! Vous parlez de Dieppe comme d’une banlieue, voyons!» Puis il a énuméré toute une série de statistiques», sourit-il.

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Le maire confirme l’anecdote en riant.

«C’est un réflexe, constate-t-il. Je suis fier de ma ville!»

20 ans d’affirmation

Dès 1993, la municipalité a voulu s’affirmer au sein du Grand Moncton. Elle a refusé cette année-là de fusionner avec la métropole.

Les universitaires Greg Allain et Guy Chiasson ont constaté, dans un article publié en 2010 dans la revue Francophonies d’Amérique, qu’elle s’était battue depuis pour attirer des investissements.

Ils ont souligné que les Acadiens se sont ainsi servis de la ville pour contrôler leur destin dans le Grand Moncton.

Ses conseillers municipaux l’ont par exemple illustré en 2010, en prenant un arrêté qui oblige les commerçants à donner la priorité au français dans leur affichage.

Dieppe est en effet la plus grande municipalité à majorité francophone du pays, hors du Québec. Statistique Canada a évalué sa population à 25 000 personnes en 2016, dont 72% parlent français comme langue première.

Pour rivaliser avec Moncton, la ville a quitté les commissions régionales qui géraient son eau potable, ses égouts et son urbanisme. Elle a surtout créé sa propre agence de développement économique: Expansion Dieppe.

L’anneau de glace réfrigéré à la Place 1604 fait le bonheur de plusieurs citoyens de Dieppe. Acadie Nouvelle

M. Allain et M. Chiasson ont raconté qu’elle a aussi investi dans de grandes infrastructures. Ils citent notamment le développement de son centre-ville, avec la construction de l’Hôtel de Ville et de la Place 1604.

«Il s’agit de contester la position centrale de Moncton», ont-ils expliqué.

Un vrai centre-ville

La plus grande municipalité acadienne poursuit cette politique aujourd’hui même. Ses élus ont à ce propos adopté en 2018 un plan d’aménagement pour densifier son centre dans les quinze prochaines années, en le rendant plus agréable à vivre, notamment pour les piétons et les cyclistes.

«Cet environnement est actuellement orienté sur l’automobile, a précisé l’entreprise québécoise de génie-conseil WSP, dans le plan directeur de la municipalité. Les centres-villes qui réussissent ne sont pas seulement des lieux de destination, mais surtout des endroits où l’on est amené à laisser notre véhicule puis marcher.»

«Ce sont des projets de longue haleine, précise le maire. Nous essayons d’alléger la circulation de la rue Champlain.»

Il cite en exemple l’installation d’un carrefour giratoire dans la rue Gauvin permettant de rejoindre le Collège Communautaire et l’école Mathieu-Martin à partir de cet axe.

«On a vraiment créé une vie et une identité de centre-ville, affirme déjà le docteur en aménagement urbain, Yves Bourgeois. C’est maintenant une destination pour les gens des environs.»

Il considère notamment la bibliothèque publique et le Centre des arts et de la culture comme un pôle d’attraction.

Situé au centre-ville de Dieppe, le Centre des arts et de la culture joue un rôle majeur dans le domaine culturel. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

De l’audace, toujours de l’audace

Gabriel Robichaud médite sur le trajet en voiture qui l’a mené à prendre conscience de la croissance récente de sa ville, dont la population a augmenté de 20 à 25% tous les cinq ans entre 2001 et 2011.

«Ça, il y a 25 ans, il fallait y penser pour que ça arrive, dit-il en contemplant la Place 1604. Autant on a pu se moquer au départ, autant cette vision s’impose maintenant.»

M. Allain et M. Chiasson ont noté que certains Dieppois avaient perçu de la démesure dans les projets ambitieux de leur municipalité.

«La référence symbolique à Dieppe […] comme «plus grande ville de l’Acadie» (et parfois même «capitale de l’Acadie»!) est très présente», ont-ils cité pour illustrer l’audace qui a pu déplaire.

«Ces revendications ne représentent pas la réalité, car les institutions sont absentes de Dieppe, tempère M. Bourgeois. Elles correspondent toutefois à un projet collectif intéressant.»

L’expert juge que la municipalité a gagné de cette façon une identité à part entière, au-delà de celle de ville-dortoir.

M. Lapierre estime que c’est aux mentalités de changer maintenant, surtout celles des Néo-Brunswickois habitant hors du sud-est de la province.

«Nos citoyens connaissent une crise d’identité, concède-t-il néanmoins. Ça va changer avec la génération qui grandit à Dieppe.»

Refills de Gabriel Robichaud

Gabriel Robichaud a écrit ce poème en s’inspirant de sa vie passée à Dieppe.

Il l’a publié dans le recueil Les Anodins, édité par Perce-Neige:

Tu dis que la rue est pas safe

Qu’elle a des oreilles

Qui parlent aux langues

De ce qu’elles voient

Fait qu’on marche dans les backroad

On marche les rues qu’on drive

Comme je l’imaginais avec Candy

Quand le dépanneur était ouvert

Avant de frencher entre un gros popcorn pis une slush à l’orange

Parce que y a des refills

J’veux qu’on traverse le parc où je pissais dans la glissade à trois ans et demi avec mon futur meilleur ami

J’veux qu’on prenne la rue jusqu’à la lumière

Le chemin à travers le parking du centre d’achat

L’entrée de la librairie qui mène au parc d’attractions

Avant de faire la file de la billetterie

Après on fera du bruit pendant le film

Avec refill

Pis inquiète-toi pas

Après j’ai un autre 10$ pour les arcades

Quand ce sera fini

Je serai broke pour 3 semaines

Mais j’te l’aurai

Ton toutou cheap