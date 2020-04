Irving et la Fondation McCain versent 2 millions $ au Food dépôt alimentaire

Le président du Food dépôt alimentaire, Dale Hicks, et Robert K. Irving, co-PDG de J.D. Irving ltd. - Gracieuseté

L’aide financière tant attendue n’est finalement pas venue du gouvernement provincial – du moins, pas encore. L’entreprise J.D. Irving et la Fondation McCain versent 1 million $ chacune au Food dépôt alimentaire, le centre de distribution de 60 banques alimentaires dans la province.

C’est provisoire, mais les dons permettent au Food dépôt alimentaire (FDA) de reprendre son souffle, selon la directrice générale Chantal Sénécal.

Elle affirme que JDI fait partie des entreprises qui contribuent financièrement à la banque alimentaire depuis des années, mais que le don d’un million a dépassé les attentes.

«C’est quelque chose qu’on n’a jamais eu auparavant. C’est sûr que nos priorités sont d’acheter de la nourriture pour la province et d’avoir les ressources pour la transporter aux banques alimentaires.»

L’argent servira aussi à donner de l’appui financier direct aux banques alimentaires locales pour éviter qu’elles ne doivent fermer leurs portes, selon Mme Sénécal.

Il y a quelques jours, la DG exhortait le ministère du Développement social à verser de l’argent à son organisme pour lui permettre de répondre à une demande accrue.

Les impacts économiques de la COVID-19 n’ont pas tardé à se faire sentir, et elle témoigne que des familles déstabilisées par les pertes d’emploi ont maintenant besoin d’aide.

Elle a déjà estimé que le FDA aurait besoin d’environ 1 million $ pour continuer à assurer ses services pour le mois d’avril seulement, et elle s’affaire maintenant à revoir la situation afin de faire durer l’argent jusqu’à ce que le gouvernement décide de s’y mettre aussi.

«On va déterminer (jusqu’où on peut se rendre) avec ces dollars-là et les achats en gros, et on va essayer d’avoir des dons de produits pour que l’argent nous dure assez longtemps.»

Chantal Sénécal répète par contre que l’organisme doit se préparer à répondre à la demande immédiate, mais qu’il doit aussi se tenir prêt à recevoir un afflux de clients.

Selon elle, les emplois perdus lors de la crise de la COVID-19 pourraient ne pas être regagnés de sitôt, et des familles pourraient continuer à avoir besoin de la banque alimentaire longtemps après la fin de la pandémie.

«On voit déjà que l’augmentation se passe très vite. On espère que le gouvernement va nous appuyer quand même.»

Elle affirme que le Food dépôt alimentaire achemine environ 10 millions $ en nourriture aux familles du N.-B, y compris par l’entremise du réseau des banques alimentaires. Selon elle, cela témoigne de l’importance de ce service pour les communautés.

Le ministère du Développement social n’a pas répondu à nos questions avant l’heure de tombée.

La Fondation McCain est financée par l’entreprise McCain Foods et appartient à la famille McCain.