Une ado portée disparue pour la deuxième fois en trois semaines

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande l’aide du public pour localiser une adolescente du Nouveau-Brunswick qui vient d’avoir 14 ans, Faith Rourke.

Elle a été vue pour la dernière fois mardi, vers 14h, près du croissant Fulton, à Moncton. C’est aussi à cet endroit qu’elle avait été vue pour la dernière fois lorsqu’un avis de disparition avait été publié à son sujet le 10 mars.

Lors des deux événements, sa disparition a été signalée à la police le jour même.

Faith Rourke mesure 1,57m, et pèse environ 77kg. Elle a les cheveux blonds, mi-longs, et les yeux bruns.

La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un legging à motif de camouflage noir et gris, un manteau à carreaux bleu foncé et noirs, un chandail à capuchon en molleton gris et des bottes noires.

Les personnes qui croient savoir où se trouve Faith Rourke sont priées de communiquer avec la GRC au 857-2400.