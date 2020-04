COVID-19: Des femmes enceintes partagent leurs inquiétudes

Qui dit grossesse dit fêtes prénatales, séances photos, magasinage et rendez-vous médicaux remplis de joies. Pour celles qui portent la vie au coeur de cette pandémie, par contre, l’aventure peut s’avérer plutôt angoissante. Trois femmes partagent leurs inquiétudes.

Enceinte de 17 semaines, Véronique Vienneau, de Bathurst, attend son deuxième bébé en septembre.

Malgré la fébrilité qu’elle ressent dans ces moments «précieux», la jeune mère ne cache pas la peur, l’angoisse et l’incertitude qui l’envahit.

«Est-ce que la situation sera maîtrisée d’ici septembre ou est-ce que tout aura empiré? Est-ce que nous nous trouverons sans aucune place où accoucher puisqu’il n’y aura plus de lits?», s’est-elle interrogé.

«Aurai-je droit de vivre un accouchement humain, d’avoir un accompagnateur, la visite de ma famille?»

Mme Vienneau craint aussi une pénurie de personnel et l’impact qu’elle pourrait avoir sur la naissance de son bébé.

«Si je dois subir une césarienne d’urgence, comme avec mon premier, est-ce que l’équipe médicale sera suffisante?»

Pour la majorité des femmes, porter un enfant engendre déjà sa dose d’inquiétudes; la crise de la COVID-19 semble toutefois les multiplier.

«Dans tout cela, ce qui me fait le plus peur c’est d’attraper le virus et de ne pas pouvoir porter mon bébé à terme (…)», a confié Mme Vienneau.

Il est a noté que les dernières données recensées en Chine indiquent que la transmission de la COVID-19 au foetus pendant la grossesse, bien que possible, reste rare.

Dans une étude concernant 33 femmes enceintes atteintes, seulement trois bébés auraient été infectés. Tous ont survécu.

Du côté de Petit-Rocher, Cindy Bertin apprend aussi à apprivoiser ses déceptions.

Enceinte de 29 semaines, elle essaie de se faire à l’idée qu’elle pourrait devoir donner naissance sans l’appui de ses proches.

«J’espère que la crise sanitaire sera finie avant mon accouchement, mais j’ai peur. Je sais que présentement, personne ne peut venir à l’hôpital, à part le papa, et qu’on ne peut pas sortir de notre chambre.»

En effet, la plupart des hôpitaux limitent actuellement chaque femme à un seul accompagnateur.

«Déjà qu’il est difficile d’accoucher, mais accoucher sans le soutien de la famille, c’est triste.»

Mme Bertin pense surtout à sa petite fille, qui ne pourra pas visiter ses parents et le nouveau-né à l’hôpital pour la durée de leur séjour.

Elle pense aussi aux mères qui doivent commencer leur congé de maternité plus tôt que prévu à cause du virus et qui devront retourner au travail avant le premier anniversaire de leur enfant.

«Je trouve que ce n’est pas facile ce que l’on vit… Non seulement on doit se stresser pour nous-mêmes, on doit aussi s’inquiéter pour deux!», a-t-elle témoigné.

Pour sa part, Amy Perron entame son troisième trimestre et compte maintenant les jours avant l’arrivée de son enfant.

Censée accoucher à la fin avril, la femme de Campbellton redoute toutefois son séjour à l’hôpital.

«Être dans un hôpital, c’est toujours angoissant, peu importe la raison, mais tout ce qui se passe ajoute un stress de plus.»

Mme Perron et son conjoint se préparent eux aussi à accueillir leur petite fille sans la présence de leurs familles.

«Je suis très déçue puisque c’est censé être un beau moment avec la famille (…). Heureusement, on a Facetime et d’autres technologies donc on pourra quand même leur présenter notre trésor.»

Les femmes avec lesquelles nous avons discuté ont aussi soulevé le fait que les partenaires ne sont plus permis d’assister aux échographies.

Il s’agit d’une pilule difficile à digérer pour celles qui rêvaient d’entendre le coeur ou de connaître le sexe du bébé en présence de leur conjoint.

Être préparées

Pascalyne Vanoplynus est une accompagnatrice à la naissance (doula) offrant un soutien aux femmes du nord du Nouveau-Brunswick depuis de nombreuses années.

En ces temps difficiles, et notamment depuis que les sessions prénatales offertes aux hôpitaux ont été annulées, elle remarque un niveau d’anxiété plus élevée chez ses clientes.

«Une des plus importantes sessions, selon moi, est celle qui aborde le travail, les phases de l’accouchement, la gestion du stress, qui comprend aussi la visite du plancher obstétrique», a-t-elle noté.

«Cette dernière annulée, les mères n’auront donc pas l’occasion de se familiariser avec le protocole de l’hôpital, leur façon de faire, et de visualiser comment sont les chambres, les équipements et tout le reste (…)»

De plus, puisque la plupart des femmes enceintes doivent maintenant se limiter à un seul accompagnateur, elles sont confrontées à un choix impossible, soulève Mme Vanoplynus.

«Il y a une semaine et demie, une de mes clientes souffrant de PTSD (syndrome de stress post-traumatique) a accouché et elle fut vraiment choquée lorsqu’on lui a dit qu’elle devait choisir entre son mari et son accompagnatrice à la naissance. Pour elle, ç’a ajouté un niveau d’anxiété incroyable.»

Mme Vanoplynus continue tout de même à soutenir les clientes qui le souhaitent tout au long de leur grossesse et même à l’accouchement par téléconférence ou au téléphone.

En période de pandémie, elle porte également une pensée toute particulière aux pères et aux partenaires.

«Certainement, les partenaires ressentent encore plus d’anxiété et de pression qu’à l’habitude, étant maintenant le seul accompagnateur.»

C’est pourquoi elle estime qu’il est d’autant plus important qu’ils participent à la formation prénatale.

D’ailleurs, l’accompagnatrice incite tous les couples à rédiger un plan de naissance et à suivre une formation, soit en ligne, à partir du matériel offert par les hôpitaux ou par le biais d’une accompagnatrice à la naissance.

«Ne laissez pas le COVID-19 vous priver de préparation à la naissance!», a-t-elle adressé aux futurs parents.

Dans le cadre de cet article, le journal a tenté de poser des questions au Réseau de santé Vitalité, mais celui-ci a refusé de collaborer.

Le Réseau de santé Horizon, lui, n’a pas retourné nos courriels.

S’isoler des nouvelles angoissantes

Dans un article publié par La Presse, le 24 mars, intitulé COVID-19: femmes enceintes, isolez-vous des nouvelles angoissantes, la psychologue Suzanne King adresse le stress que subissent les futures mères en cette crise pandémique.

«Si la mère se sent très menacée, son bébé sera programmé pour un monde menaçant», a-t-elle expliqué.

«La mère devrait essayer de s’isoler de toutes ces nouvelles alarmantes. De rester un peu dans une bulle, une bulle heureuse, le plus possible. Ça prend beaucoup de support social, surtout par son partenaire.»

En 1998, lors de la crise du verglas, la psychologue avait étudié les répercussions du stress maternel sur le développement de l’enfant et avait conclu que les bébés nés lors de ce désastre naturel étaient plus susceptibles à présenter différents problèmes, tels que l’obésité et des problèmes de développement du langage.

À savoir si la crise de la COVID-19 se compare au verglas de 1998, Mme King considère que «l’étendue de la situation est semblable, ou même pire.»

Or, elle recommande aux femmes enceintes d’accepter l’aide de leurs proches et de se détendre le plus possible.

«On ne peut rien faire pour l’état du monde, mais on peut changer notre perception. Trouver ce qui est positif dans cette situation», a-t-elle avancé.

«J’ai l’occasion de passer plus de temps avec ma famille, j’ai le temps de lire. On peut chercher les vidéos sur l’entraide dans le monde», a-t-elle suggéré.

Redoubler de prudence

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, affirme que les femmes enceintes devraient redoubler de prudence durant la pandémie.

«Si j’étais enceinte aujourd’hui, j’aurais les mêmes craintes qu’elles parce que l’on sait que lorsqu’on est enceinte, notre système immunitaire est diminué», explique-t-elle.

Les femmes enceintes devraient donc rester à la maison «autant que possible» et éviter de recevoir des visiteurs. Le lavage des mains et l’éloignement physique sont également évidemment de mise.

Les futurs parents devraient aussi demander à leur médecin s’il est possible de remplacer les visites médicales par une conversation téléphonique ou une vidéoconférence, affirme Dre Russell.

Les femmes ne devraient toutefois pas avoir peur de transmettre le coronavirus à leur nouveau-né durant l’accouchement.

«On sait qu’il n’y a pas de preuve concernant la transmission entre la mère et l’enfant durant l’accouchement», dit-elle.

Les nouveaux parents ne devraient surtout pas hésiter à poser toutes leurs questions à leur médecin, assure Dre Russelle.

«Il faut certainement avoir des conversations avec son médecin au sujet de ces craintes pour l’accouchement. J’encourage les femmes à avoir ces conversations avec leur médecin.»

Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau