La GRC cible les véhicules en mauvais état à Shippagan: 30 véhicules interceptés

Lors d’une récente opération d’application de la loi effectuée à Shippagan, 30 véhicules ont été interceptés et plusieurs contraventions ont été remises pour des infractions à la Loi sur les véhicules à moteur.

Le 1er avril, après avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens, des policies ont mené une opération d’application de la loi ciblant les véhicules en mauvais état.

En tout, trente véhicules ont été interceptés et quatre ont été remorqués, car on les a jugés en trop mauvais état pour être en circulation. De plus, on a remis plusieurs contraventions pour différentes infractions à la Loi sur les véhicules à moteur et une personne a reçu une citation à comparaître pour avoir conduit pendant une interdiction. Cette personne devra comparaître en cour à une date ultérieure.