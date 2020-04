La province aura des tests en quantité suffisante

Le Nouveau-Brunswick attend d’un jour à l’autre une livraison de matériel pour continuer la lutte contre le nouveau coronavirus.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, a annoncé vendredi qu’une commande de trousses d’analyse pour la COVID-19 en provenance de la réserve fédérale devrait arriver lundi.

«Ça, se sont de bonnes nouvelles», a-t-elle déclaré.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, avait évoqué la veille sur les ondes du diffuseur public anglophone la possibilité que la province manque de tests dans les prochains jours.

Dre Russell et lui ont cependant adopté un ton beaucoup plus rassurant lors de leur point de presse du lendemain.

«Nous travaillons avec nos partenaires fédéraux pour nous assurer que nous ayons les stocks dont nous aurons besoin quand nous en aurons besoin», a indiqué Dre Russell.

«Je suis convaincue que nous aurons suffisamment (de stock) lorsque nous en aurons besoin pour répondre à la demande, pourvu que nous soyons prudents dans notre utilisation.»

La médecin-hygiéniste a assuré que le Nouveau-Brunswick teste tous ceux qui doivent être testés en fonction des critères de la Santé publique fédérale.

La livraison en provenance d’Ottawa permettra à la province d’élargir ses critères d’éligibilité au dépistage lorsque le moment sera venu pour détecter la transmission communautaire, a-t-elle indiqué.

Dre Russell n’a pas précisé si la commande contient aussi de l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé comme des masques et des jaquettes.

Quatre nouveaux cas

La santé publique a annoncé quatre nouveaux cas de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, vendredi, pour un total de 95 depuis le début de la pandémie.

Trois personnes de plus ont été diagnostiquées avec la maladie dans la grande région de Fredericton et une personne de plus dans la région de Campbellton.

Le Nord-Est ne compte toujours aucun cas recensé.

Vingt-cinq personnes qui avaient contracté le coronavirus en sont dorénavant guéries. Quatre personnes sont hospitalisées, dont une personne aux soins intensifs. La COVID-19 n’a encore fait aucune victime au Nouveau-Brunswick.

Le nombre de transmissions communautaires est toujours de trois alors que 10 cas font encore l’objet d’une enquête pour déterminer la source de la transmission.

Aide aux étudiants

Le premier ministre Higgs a annoncé vendredi la mise sur pied d’un programme de 500 000$ pour venir en aide aux étudiants en difficulté financière en raison de la pandémie.

Le Fonds provisoire d’urgence à l’intention des étudiants de niveau postsecondaire offrira un montant unique maximal de 750$ à ceux qui en ont besoin et qui ne sont admissibles à aucun autre programme d’aide gouvernemental.

«Le fonds soutiendra les étudiants de niveau postsecondaire, y compris les étudiants internationaux, qui sont confrontés à un manque à gagner financier pour satisfaire leurs besoins fondamentaux d’ici à la fin du trimestre», a indiqué M. Higgs.

Les étudiants devront s’adresser directement à leur collège ou leur université pour recevoir cette aide financière.

«Toutes les institutions postsecondaires sont encouragées à fournir du financement supplémentaire lorsque c’est possible et je remercie celles qui le font déjà.»

Le fonds provisoire d’urgence s’ajoute à la suspension des frais d’intérêts sur les prêts étudiants déjà annoncée par les gouvernements fédéral et provincial.

Inondations printanières

Le premier ministre a également mis en garde la population contre le risque d’inondations printanières.

Blaine Higgs a souligné la présence de certaines inondations localisées dans les endroits peu élevés qui sont souvent victimes de ce problème à ce temps-ci de l’année.

«Il est trop tôt pour dire à quoi ressemblera la crue printanière et il n’y a pas d’inondation qui est prévue immédiatement le long du fleuve Saint-Jean», a-t-il dit.

M. Higgs a cependant invité la population à prendre des précautions.

«Si vous avez déjà été victime d’inondation, c’est important de vous préparer maintenant afin de protéger votre propriété et votre famille et être prêts si vous devez évacuer votre domicile.»

Le Nouveau-Brunswick a connu deux saisons d’inondations historiques lors en 2018 et en 2019.

L’Organisation des mesures d’urgence est prête à affronter les inondations printanières en pleine pandémie s’il le faut, mais ça ne sera pas facile, a admis Blaine Higgs.

«J’espère et je prie pour que nous n’ayons pas à affronter les deux en même temps et que les inondations nous oublieront cette année.»