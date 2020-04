Trois nouveaux cas de COVID-19 samedi au Nouveau-Brunswick

Des tests de dépistage menés au laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, ont permis d’identifier trois nouveaux cas, ce qui porte à 98 le nombre total de cas confirmés au Nouveau-Brunswick.

Sur les 98 cas, 57 sont liés à un voyage, 31 sont des proches de cas confirmés, quatre sont des cas de transmission communautaire, et six cas demeurent sous enquête.

Six patients ont été hospitalisés et deux d’entre eux ont depuis reçu leur congé de l’hôpital. Quatre patients demeurent hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs.

Jusqu’à maintenant, 28 personnes se sont rétablies.

Les nouveaux cas, qui sont sous enquête, sont les suivants :

une personne âgée entre 20 et 29 ans dans la zone 3 (région de Fredericton);

une personne âgée entre 30 et 39 ans dans la zone 3 (région de Fredericton);

une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 3 (région de Fredericton).

«Nous en sommes au point où nous commencerons à voir plus de cas de transmission communautaire», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. «Nous nous adaptons quotidiennement afin de faire face à cette crise de santé qui ne cesse d’évoluer. Cependant, ce qui ne change pas est l’importance pour les gens de rester à la maison.»