Un policier de la GRC atteint de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Un policier de la GRC au Nouveau-Brunswick a reçu un résultat positif au test de dépistage pour la COVID-19.

Le membre, un policier du District de l’Ouest, est en auto-isolement chez lui à la suite du diagnostic. À l’heure actuelle, on ne croit pas qu’il s’agisse d’un cas de transmission lié à son travail.

Un autre employé a été placé en auto-isolement par mesure de précaution. On ne prévoit aucune incidence sur les services policiers de première ligne ou notre capacité de mobilisation.

«La GRC au Nouveau-Brunswick s’est préparée pour la possibilité qu’un de ses membres soit atteint de la COVID-19 et a pris des mesures pour réduire les risques relatifs à cette maladie. Cela comprend la distanciation sociale pour ceux et celles qui continuent à travailler dans les bureaux pour des raisons opérationnelles ainsi que le télétravail à partir de la maison pour certains employés. Tous les policiers de première ligne de la GRC au Nouveau-Brunswick ont de l’équipement de protection individuel et utilisent cet équipement lorsqu’il y a un risque d’exposition à la COVID-19», a-t-on fait savoir par voie de communiqué.