Cap-Pelé: un don anonyme de 4000 masques pour les hôpitaux de Moncton et de la Louisiane

Grâce à un don d’un particulier, quelque 4000 masques chirurgicaux seront distribué aux hôpitaux de Moncton, à un foyer de soins de Cap-Pelé et à la ville de Broussard, en Louisiane.

Les masques chirurgicaux ont été donnés à la municipalité par un résident du village qui souhaitait rester anonyme, selon Justin LeBlanc, responsable des communications de la municipalité de Cap-Pelé.

«Le citoyen a communiqué avec moi et il m’a expliqué qu’il avait aux alentours de 4000 masques, et il voulait que ça soit distribué aux bons endroits. Il ne voulait pas être responsable de la distribution.»

Il ne s’agit pas de masques N-95, mais de masques chirurgicaux.

«Le citoyen avait récupéré ça quelques années passées quand une pharmacie avait fermé ses portes», indique Justin LeBlanc.

Ce dernier explique qu’il s’est lui-même chargé d’acheminer les masques à l’Hôpital de Moncton, au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont et à la résidence Castel des flots bleus, un foyer de soins de Cap-Pelé.

Chaque établissement a reçu 1000 masques

1000 masques ont aussi été envoyés à Broussard, en Louisiane, la ville-soeur de Cap-Pelé lors du dernier Congrès mondial Acadien.

Le donateur anonyme s’est lié d’amitié avec des gens de Broussard, et voulait donc leur venir en aide, selon Justin LeBlanc.

Les deux municipalités ont d’ailleurs gardé contact après la fin du Congrès.

«La Ville de Broussard a toujours tendu la main à Cap-Pelé dans des moments difficiles, que ce soit l’incendie à l’usine de Cape Bald Packers ou l’ouragan Dorian, qui a frappé dur à Cap-Pelé en 2019», raconte M. LeBlanc.

Le maire de cette municipalité américaine, Ray Bourque, a publié une photo avec ces masques sur la page facebook de la ville en remerciant Cap-Pelé pour sa générosité.

«Ces masques vont protéger nos employés des travaux publics, nos policiers et nos pompiers alors qu’ils continuent d’assurer des services essentiels pour nos résidents», peut-on lire en anglais sur la page de la municipalité.

La COVID-19 s’est répandue très rapidement en Louisiane. Dimanche, on y recensait plus de 13 000 cas et plus de 400 décès, selon les chiffres du département de la santé de cet État.

Justin LeBlanc explique que les responsables du foyer de soins de Cap-Pelé étaient aussi soulagés de recevoir de l’équipement de protection.

Selon lui, les employés du foyer de soins se soucient du risque de transmission du virus chez les résidents, au nombre d’environ 70.

Les personnes âgées sont à risque de développer des complications si elles attrapent la COVID-19.

«Au moins, les masques permettent une protection additionnelle», dit Justin LeBlanc.