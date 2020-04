Les producteurs du N.-B. forcés de jeter 50 000 litres de lait à la poubelle

La crise de la COVID-19 n’épargne pas les producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick qui doivent faire face à une demande nettement à la baisse de leurs produits sur les marchés.

«La fermeture des restaurants, des hôtels, des écoles, des garderies et des services alimentaires fait en sorte qu’il y a des surplus de lait sur les marchés», a expliqué Marcel Daigle, qui est un important producteur laitier dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

«Les vaches continuent à produire du lait malgré la crise de la COVID-19, je ne peux pas leur dire comme ça d’arrêter la production pendant deux semaines et de la reprendre après!», a illustré le copropriétaire de la ferme Oscar Daigle et fils, qui se trouve dans le quartier Baker-Brook.

Ce dernier a indiqué que les producteurs de la province se sont débarrassés de 50 000 litres de lait uniquement au cours de la dernière semaine.

«La quantité devant être jetée était au départ de 350 000 litres, mais avec certains arrangements et des dons aux banques alimentaires on a pu réduire de beaucoup cette quantité», a affirmé Marcel Daigle en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Selon lui, les producteurs au pays devront se départir au cours de la prochaine semaine de pas moins de 12 millions de litres de lait, soit 7% de la production canadienne.

La fermeture des frontières avec les autres provinces et avec les États-Unis apportait une certaine lueur d’espoir aux producteurs d’ici qui espéraient voir une partie des consommateurs cesser d’acheter des produits laitiers à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

«J’ai malheureusement entendu dire que certains commerces limitent la quantité de lait qu’il est possible d’acheter en magasin… Je peux dire qu’il y a du lait en masse, on peut fournir les magasins!», a tenu à souligner Marcel Daigle.

À son avis, la crise de la COVID-19 devrait faire mal aux producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick.

«On attend les détails des mesures d’aide qui pourraient être annoncées par le gouvernement fédéral. Il y en a plusieurs, mais ça peut sembler difficile pour les producteurs d’y avoir accès en ce moment.»

Les producteurs laitiers canadiens disent vouloir continuer à nourrir le pays et à faire face à des défis qualifiés de sans précédent.

«L’épidémie de COVID-19 a entraîné des fluctuations rapides et imprévues de la demande pour de nombreux produits, notamment le lait et les produits laitiers. La fermeture presque complète du secteur de la restauration et l’évolution des habitudes d’achat dans les épiceries, en particulier, ont eu des répercussions importantes sur la demande des principaux produits laitiers», a indiqué l’organisme Les producteurs laitiers du Canada dans une récente déclaration écrite.

L’entreprise Resto la bonne assiette a entamé la semaine dernière la distribution gratuite de plus de 1500 contenants de lait au chocolat qui ne trouvaient plus preneur en raison de la fermeture des écoles de la province. – Gracieuseté

Pas de gaspillage au Madawaska

À défaut de jeter aux ordures des quantités importantes de produits laitiers, une entreprise du Madawaska a plutôt décidé de faire don d’une quantité importante de lait au chocolat qui était destinée à quelques écoles du Nord-Ouest de la province.

L’entreprise Resto la bonne assiette a ainsi entamé la semaine dernière la distribution gratuite de plus de 1500 contenants de lait au chocolat qui ne trouvaient plus preneur en raison de la fermeture des écoles de la province.

L’initiative qui a débuté la semaine dernière permet ainsi de distribuer aux familles sept contenants de lait au chocolat par enfants.

«Le lait est bon jusqu’au 16 avril, ça serait dommage de s’en débarrasser comme ça», a souligné Aurore Guerrette, qui est à l’origine du projet qui semble avoir trouvé preneurs.

Selon elle, toute la quantité de lait devrait avoir été distribuée en totalité lundi ou mardi.

«J’ai reçu plein d’appels, plusieurs personnes pleuraient au téléphone parce qu’ils n’ont plus de travail et de moyens. Une mère de neuf enfants m’a même parlé de ses difficultés, tout ça me touche énormément», a expliqué la femme d’affaires qui a bien malgré elle épousé le métier de travailleuse sociale par la force des choses.