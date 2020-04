La Première nation d’Eel River Bar limite l’accès à son territoire

Des premières nations augmentent leur niveau de sécurité en marge de la COVID-19

La Première nation autochtone d’Eel River Bar au Restigouche a, à son tour, décrété l’état d’urgence sur son territoire et restreint l’accès à la communauté aux non-résidents.

Cette première nation a décidé de contrôler de la sorte le va-et-vient à ses frontières, un peu à l’image de ce qu’a fait le Nouveau-Brunswick avec ses voisines (Québec, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard).

Du coup, en vertu de la Loi sur les Indiens, le conseil de bande a décidé d’ériger des points d’accès aux entrées de la communauté afin d’en restreindre l’accès.

La chef du conseil de bande, Sasha Labillois, indique que cette décision n’avait pas été prise à la légère et qu’elle n’avait pas pour objectif de contrôler les membres de la communauté.

«Nous allons mettre des points de contrôle sur les trois principaux points d’entrée routiers de la communauté, soit deux sur la rue 134 et un sur la rue Miller. Du coup, les non-résidents n’auront plus un accès direct à la Première nation. Les automobilistes pourront toujours traverser la communauté, mais ils seront sommés de se rendre directement d’un point à l’autre, sans s’arrêter ou dévier de leur chemin», indique Mme Labillois, qui trouve qu’il y a tout simplement trop de va-et-vient et de socialisation sur le territoire en cette période de pandémie.

Certaines exemptions s’appliqueront aux employés des services essentiels, aux services de livraison, aux forces de l’ordre et à d’autres services aux besoins.

Selon Mme Labillois, cette mesure préventive supplémentaire est destinée à protéger la communauté et à forcer la distanciation sociale.

«On veut repousser le plus longtemps possible les premiers cas et, si possible, une propagation sur notre territoire. Il faut comprendre que, de façon générale, le niveau de santé des membres des Premières Nations est moins élevé que la population canadienne moyenne. Nos populations sont donc plus risque et c’est pourquoi nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre communauté. Nous considérons cette mesure comme étant proactive plutôt que d’attendre que la crise éclate», souligne-t-elle.

Pour le moment, le conseil de bande a décidé de s’en remettre aux simples postes de vérifications. Il n’est pas question, à ce stade-ci, d’opter pour un couvre-feu comme l’ont décidé d’autres communautés autochtones. Cela dit, on estime que des mesures supplémentaires pourraient être mises en œuvre si nécessaire.

Les postes de vérifications devaient être mis en place lundi, mais le conseil a plutôt décidé de débuter mardi matin.