Non-respect du confinement: la GRC a commencé à sévir au N.-B.

Les policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick ne craignent pas de passer pour les méchants de l’histoire face à la pandémie de la COVID-19. Si la situation l’exige, ils émettront sans hésiter des contraventions aux personnes qui ne respectent pas la Loi sur les mesures d’urgence. Même que c’est déjà commencé.

Samedi, un jeune conducteur de Bas-Caraquet a été appréhendé parce que le passager qui prenait place dans son véhicule n’habitait pas à la même adresse.

Du coup, le policier lui a remis une contravention de 292,50$ pour «défaut de se conformer à une directive, à une ordonnance ou à une prescription» selon l’article 24 (1b) de la Loi sur les mesures d’urgence.

Dimanche, un résident de Lamèque, Mario Chiasson, qui s’était rendu voir les bateaux à Shippagan a eu droit à un sérieux avertissement, selon ses dires, parce que les policiers l’avaient surpris à parler avec une autre personne à bord d’un véhicule sur le quai.

«J’ai baissé la fenêtre de mon camion et je me suis mis à parler à mon oncle. On avait bien une auto de distance entre nous. On a à peine eu le temps de se dire allô que les policiers sont arrivés et nous ont dit qu’on n’avait pas le droit de flâner, pas le droit de parler parce que ce n’était pas une affaire essentielle. Ils nous ont laissé deux minutes, sinon on recevait une amende. On a dit que c’était correct et on est partis. Pendant que je m’en allais, j’ai vu les policiers aller avertir d’autres personnes», a raconté à l’Acadie Nouvelle M. Chiasson.

Ces deux personnes ont partagé leurs aventures – dont une photo de la contravention – sur les réseaux sociaux, parce qu’elles estimaient de leur devoir d’avertir la population du bien-fondé de rester à la maison.

Cependant, des centaines d’internautes en ont profité pour cracher leur fiel sur la force policière et sur les fautifs.

«Je voulais seulement aviser les gens de faire attention, a continué M. Chiasson. Le virus n’est pas encore ici et je comprends que nous devons tous faire notre part. Mais en 10 minutes, j’ai été bombardé de messages. Des bouts, ça m’a frustré car certains commentaires étaient durs. Je suis quelqu’un qui suit les consignes. Ce n’est pas vrai que je vais me promener et visiter tout le monde. J’ai même toujours ma petite bouteille de Purell dans mes poches. Avoir su, je n’aurais jamais baissé la vitre de mon camion. Chose certaine, je ne suis allé nulle part lundi.»

Les policiers imposent les mesures d’urgence «de façon active» afin de limiter la propagation de la COVID-19, a indiqué, lundi, la médecin-hygiéniste de la province, Jennifer Russell dans sa mise à jour quotidienne sur l’évolution de la pandémie dans la province.

«La plupart de leurs efforts visent à renseigner les gens pour qu’ils sachent ce qu’ils doivent faire. Dans la plupart des cas, les gens se conforment aux directives. Il y a un petit nombre de cas où les agents ont dû donner des contraventions.»

Neuf amendes ont été imposées durant la fin de semaine. Ces amendes peuvent varier de 292,50$ à 10 200$.

La caporale Jullie Rogers-Marsh, porte-parole aux communications de la GRC au Nouveau-Brunswick, a confirmé que les agents sur le territoire avaient commencé à donner des contraventions aux personnes qui ne respectaient pas les ordres de confinement et de distanciation.

«Nous ne voulons pas être les méchants de l’histoire, mais si c’est une situation appropriée, nous allons donner des contraventions. Nous sommes encore la police et les gens doivent respecter les consignes, parce que c’est la loi. On ne le fait pas pour certaines personnes, on le fait pour protéger toute la communauté. Et nous allons continuer de faire ce que nous devons faire pour réduire la courbe de la pandémie», a-t-elle commenté.

Avec le long week-end de Pâques qui approche, la caporale mentionne que les agents poursuivront leur travail dans les régions.

«Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos amis, nos voisins et nos communautés face à la pandémie de la COVID-19. C’est tous ensemble que nous devons travailler. Nous allons continuer à encourager les gens à suivre les consignes des autorités et des contraventions seront données si la situation est appropriée», a insisté la caporale Rogers-Marsh.