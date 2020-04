Obstétrique et pédiatrie: un arrêt de services qui dérange dans le Restigouche

La décision du Réseau de santé Vitalité d’interrompre temporairement ses services d’obstétrique et de pédiatrie à l’Hôpital Régional de Campbellton est accueillie plutôt froidement dans la communauté.

Le réseau a annoncé vendredi en fin de journée que ces deux services allaient cesser leurs opérations à compter du dimanche 5 avril, et ce, pour une période indéterminée. Cela dit, à moins d’un revirement soudain, il semble déjà établi qu’ils ne rouvriront pas ni en avril ni en mai.

«La situation sera réévaluée périodiquement», a indiqué lundi par écrit le PDG du réseau, Gilles Lanteigne.

On impute cette situation à un manque de pédiatres dans le nord de la province ainsi qu’à l’absence de médecins suppléants (locums) en raison de la pandémie de la COVID-19. Dans les faits, le réseau aurait connu une baisse importante de disponibilité d’accès aux médecins suppléants.

Malgré l’épisode actuel de COVID-19, le Réseau de santé Vitalité peut continuer de faire appel à ces médecins suppléants qui, souvent, proviennent de provinces différentes. Puisqu’ils sont considérés comme travailleurs essentiels, ils peuvent traverser sans encombre les frontières.

«La majorité de nos médecins remplaçants viennent de l’extérieur de la province. Ils sont aussi très en demande dans leur région respective, donc moins disponibles pour nous. Nous dépendons dans le Nord des médecins remplaçants, jusqu’à 50% des relais dans certaines zones. Plusieurs spécialités sont également victimes des mêmes conditions, pas seulement la pédiatrie et l’OBS», ajoute M. Lanteigne, soulignant que la situation de pédiatrie était déjà précaire avant le début pandémie.

Aucun médecin du réseau ne présente en ce moment de symptôme de la COVID-19.

D’ici à ce que la situation se rétablisse, les femmes enceintes du Restigouche pourront accoucher à l’Hôpital régional Chaleur, à Bathurst. Les résidentes de la région d’Avignon-Ouest en Gaspésie devront, elles, se rendre à l’hôpital de Maria.

Le réseau dit poursuivre ses efforts afin de recruter des spécialistes et étudie d’autres options pour stabiliser les services d’obstétrique à Campbellton.

Situation inacceptable

C’est la troisième fois en l’espace de six mois que ces services sont victimes d’une interruption. Et cette situation commence à irriter sérieusement la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, qui estime que Vitalité n’en fait pas assez pour régler cette situation.

«Ce n’est pas acceptable en temps normal, ce l’est donc encore moins en période de crise», souligne-t-elle.

Selon Mme Anglehart-Paulin, l’un des éléments qui causeraient la pénurie de pédiatres au Restigouche est que Vitalité utilise l’une de ses ressources pour faire de la suppléance à l’intérieur d’autres hôpitaux de la province.

«Pour que leurs services d’obstétriques fonctionnent bien, ils ont besoin d’un de notre spécialiste, mais la conséquence de cela c’est que notre propre service doit fermer. Nos femmes enceintes doivent aller accoucher dans une autre région que la leur, en pleine pandémie en plus. C’est injuste et ça ne fait aucun bon sens», soutient la mairesse, qui croit que la priorité devrait être de conserver à tout prix les services ouverts.

Selon celle-ci, cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle amène les femmes enceintes à devoir voyager sur de longues distances en temps de crise.

«On demande aux gens de ne pas voyager, de rester chez eux. On ferme nos frontières avec nos voisins du Québec. Mais c’est correct de demander à des femmes vulnérables de rouler plus d’une heure pour accoucher. C’est déjà suffisamment stressant comme ça d’être enceinte, de devoir accoucher, mais si on ajoute à cela la COVID-19 et maintenant cette mesure, c’est terrible», indique-t-elle.

Vitalité réfute par ailleurs les allégations de la mairesse de Campbellton comme quoi l’interruption de ces services accroît les risques de femmes enceintes de contracter la COVID-19. Selon le réseau, ces dernières ne courent pas plus de risque que n’importe quel autre type de patients d’attraper ce virus en se déplaçant à l’hôpital de la région voisine.