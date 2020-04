Travailleur d’usine atteint de la COVID-19: une usine ferme ses portes

La fermeture préventive d’une usine de transformation de pêche en Gaspésie pousse le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a réitérer sa demande de reporter d’au moins quelques semaines le début de la saison de pêche au crabe des neiges dans la zone 12, qui couvre la majeure partie du sud du golfe du Saint-Laurent.

Ce week-end, l’usine de transformation E. Gagnon et Fils, située à Sainte-Thérèse-de-Gaspé au Québec, a annoncé sa fermeture temporaire au moins jusqu’au 7 avril. La décision a été prise après qu’un employé ait été atteint de la COVID-19.

Dans un communiqué de presse, la direction de l’entreprise explique qu’une liste des employés ayant possiblement été en contact avec l’employé a été transmise aux responsables de la santé publique et on leur informe maintenant sur la marche à suivre.

L’entreprise dit aussi avoir pris des mesures au début de la saison pour protéger les employés. Un gardien de sécurité a été embauché pour contrôler les entrées et les sorties de l’usine et des mesures préventives ont été mises en place, comme la prise de température, le lavage des mains obligatoires, la distribution de masques ainsi que le lavage et la désinfection des surfaces et espaces de travail.

Une décision doit être prise sous peu pour la réouverture de l’usine.

Aux yeux de Serge Cormier, cette nouvelle est une bonne indication que les usines du Québec n’étaient pas prêtes à entamer la saison de pêche. Il souhaite donner le temps nécessaire aux usines du Nouveau-Brunswick pour mieux se préparer, mais selon lui, la santé de l’ensemble des travailleurs doit demeurer la priorité.

«Je ne veux pas que ce qui est arrivé au Québec arrive au Nouveau-Brunswick. On doit donner du temps aux usines pour préparer des plans pour la santé et la sécurité des travailleurs avant de décider s’il y aura une saison de pêche ou pas. Il faudra aussi avoir l’approbation de la province du Nouveau-Brunswick et de la santé publique pour que les mesures soient approuvées.»

En début de semaine, le ministère des Pêches et des Océans du Canada a annoncé le report de la saison de pêche au crabe des neiges à Terre-Neuve-et-Labrador après que le syndicat Fish Food and Allied Workers Union en ait fait la demande.

Gerry Byrne, ministre des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador, a ajouté que les pêches de la province ne devraient pas commencer avant que les conditions soient sécuritaires pour les pêcheurs et les travailleurs d’usine à la lumière de la pandémie de la COVID-19.

«Il faut reporter la saison. Sans usine, je ne sais pas comment une saison pourrait avoir lieu. Cela dit, s’il n’y a pas de saison, il va y avoir des programmes mis en place pour aider les travailleurs de l’industrie», promet Serge Cormier.

La semaine dernière, Pêches et des Océans du Canada a maintenu qu’il n’avait pas, pour le moment, l’intention de reporter la saison.