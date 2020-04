COVID-19: Une pétition circule pour limiter l’accès à la Péninsule acadienne

La Péninsule acadienne a vécu récemment une période de barrage routier, soit lors de la tempête et du blizzard de mars 2019. - Archives

La cinéaste Renée Blanchar ne veut pas que le loup entre dans la bergerie, le loup étant la COVID-19 et la bergerie étant la Péninsule acadienne. En confinement dans sa résidence de Caraquet, elle se sent interpellée par cette crise qui a encore épargné – officiellement, du moins – sa région.

Dimanche, elle a lancé un mouvement citoyen à travers une pétition en ligne pour «demander aux élus municipaux et provinciaux de mettre en place des mesures dissuasives et restrictives afin de limiter, d’ici au vendredi 10 avril, les déplacements non essentiels vers/ou en dehors de la Péninsule acadienne jusqu’au 1er mai si nécessaire».

Cette démarche «Pétition COVID-19 Protégeons nos régions» survient trois jours après que le Forum des maires de la Péninsule acadienne ait exigé du gouvernement Higgs de transmettre un message plus ferme aux citoyens de rester chez eux.

En moins de 24 heures, plus de 200 personnes ont appuyé le geste de Mme Blanchar. Elle souhaite réunir un nombre suffisant de signatures afin d’aider les élus à mieux protéger la Péninsule acadienne du coronavirus.

«Habituellement, on lance une pétition pour s’opposer à quelque chose. Là, c’est pour protéger l’intégrité de notre territoire et de le préserver de la COVID-19», indique-t-elle.

Renée Blanchar a vécu un double confinement et a même passé le test de dépistage à Caraquet, qui s’est heureusement avéré négatif, parce qu’elle éprouvait des symptômes grippaux.

Sa première quarantaine de 14 jours a été passée à Montréal, lorsque les bureaux de l’Office national du film, où elle travaillait sur deux projets, ont été fermés en raison de la pandémie, sous ordre du gouvernement québécois.

Une fois ces deux semaines d’isolement complétées, elle a pris la route de la Péninsule acadienne. Dès qu’elle a franchi la porte de sa maison de Caraquet, elle s’est imposé une autre quarantaine de 14 jours, qui doit se terminer jeudi.

«J’ai été sensibilisée par la rapidité avec laquelle le gouvernement Legault a agi au Québec et a réalisé la gravité de la situation. De mon point de vue à Montréal, je trouvais que la réaction était plus lente au Nouveau-Brunswick. J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et constater à quel point nous étions privilégiés dans la Péninsule acadienne de ne pas avoir encore officiellement un cas de la COVID-19, parce que c’est presque mathématiquement impossible», a expliqué celle qui mettait la dernière touche sur un film quand elle a dû laisser l’ONF.

En partant avec la prémisse qu’il fallait faire tout en son pouvoir pour éviter que le loup ne vienne croquer une première brebis, Renée Blanchar a choisi de prendre les devants avec cette pétition. Elle en a profité pour lancer un message d’appui à toutes les personnes influentes du territoire – élus, artistes, entrepreneurs, etc.

«Le défi dans la Péninsule acadienne est qu’on se sent faussement protégé parce que nous n’avons pas de cas confirmé, fait-elle remarquer. Mais quand le loup entrera dans la bergerie, il sera trop tard. Avec nos effectifs hospitaliers modestes dans la région, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant que nos travailleurs de la santé soient dépassés par les événements. En tant que citoyenne, je peux écouter les consignes de confinement. En tant que communauté, nous avons le pouvoir d’encourager nos dirigeants municipaux et provinciaux à nous protéger.»

À l’approche de Pâques, la cinéaste acadienne prie pour que, malgré les meilleures intentions des gens, le coronavirus ne fasse pas son apparition dans le nord-est de la province.

«Je ne mangerai pas de jambon à Pâques avec mes parents. C’est dur, mais je me distance d’eux parce que je les aime. C’est certain qu’il y a une certaine appréhension avec les réunions de famille. Personne ne veut être celui qui sera le premier contaminé dans la région», de noter Renée Blanchar.