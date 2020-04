Blaine Higgs: les francophones devront se contenter de la traduction simultanée

Blaine Higgs persiste et signe quant au bilinguisme lors des points de presse sur la COVID-19. Il défend l’utilisation de la traduction simultanée et sa décision de ne pas inviter un ministre bilingue à venir communiquer directement avec les francophones.

Lors de la mise à jour de mardi, le premier ministre a été invité à se prononcer à ce sujet. Un journaliste lui a demandé – en français – pourquoi il n’appelle pas en renfort un collègue maîtrisant la langue de Molière.

«C’est le bénéfice d’être dans une province bilingue. Nous pouvons évidemment poser des questions dans notre langue et nous pouvons répondre aux questions dans notre langue. Et ça, c’est la nature de notre province. Je chéris beaucoup cela à titre de Néo-Brunswickois unilingue», a-t-il répondu en anglais.

Le premier ministre a ensuite rappelé que l’interprétation simultanée est offerte lors de ces points de presse.

Elle sert à la fois aux gens qui regardent l’événement à la maison et aux participants qui se trouvent sur place. Il s’est dit «reconnaissant» d’avoir accès à ce service.

«J’ai un appareil de traduction ici, cela me permet de comprendre votre question lorsqu’elle est posée en français. Et je fais une partie de ma présentation en français. Nous fournissons de l’information partout dans la province dans les deux langues officielles. Je crois que nous travaillons très fort pour faire cela et que la plupart des Néo-Brunswickois apprécient cela.»

Au cours des dernières semaines, plusieurs francophones ont critiqué publiquement la place accordée au français lors des points de presse quotidiens du gouvernement.

Le 25 mars dernier, une journaliste québécoise a même dû traduire ses propres questions, qu’elle souhaitait poser en français.

Pas moins de dix plaintes ont été déposées sur le bilinguisme des points de presse sur la COVID-19 au Commissariat aux langues officielles au cours des deux dernières semaines.

La commissaire est intervenue rapidement et des ajustements mineurs ont été apportés par le cabinet du premier ministre. Elle a d’ailleurs rappelé à Blaine Higgs que la place accordée au français et à l’anglais doit être équilibré lors de tels événements gouvernementaux.

Les journalistes peuvent désormais poser des questions en français s’ils le souhaitent. Leurs propos sont ensuite traduits simultanément, ce qui permet à Blaine Higgs de les comprendre.

Lors des points de presse sur la COVID-19, le premier ministre lit habituellement quelques phrases en français. Lorsque vient le temps des échanges avec les représentants des médias, il répond en anglais à toutes les questions qui lui sont posées.