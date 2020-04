COVID-19: ce qu’il faut savoir mardi matin

Sondage sur la COVID 19: les Canadiens craignent de plus en plus de l’attraper

Le nombre de Canadiens qui craignent d’être frappés par le nouveau coronavirus est en augmentation, selon une comparaison de deux sondages récents.

La firme Léger a observé dans un sondage mené entre les 3 et 5 avril que 64 % des répondants ont avoué avoir des craintes d’attraper la maladie, comparativement à 57 % dans une consultation semblable réalisée deux semaines plus tôt.

Parmi les 1512 adultes interrogés, les répondants du Québec ont été ceux qui éprouvaient le moins de peur d’avoir la COVID-19, à 57 %. Parmi eux, 69 % craignaient que leurs proches soient malades, comparativement à 76 % de l’ensemble des Canadiens.

Personne parmi les Canadiens interrogés n’avait la COVID-19. Cependant, 11 % des répondants ont déclaré qu’un proche, un ami ou une connaissance en souffrait, comparativement à 4 % deux semaines plus tôt.

Par ailleurs, 93 % des personnes interrogées considèrent que la COVID-19 est une menace à l’économie et un peu plus de la moitié déplorent que la maladie constitue un risque pour leurs finances personnelles. Et 79 % pensent qu’elle met la santé globale en péril au Canada.

Le sondage mené en collaboration avec l’Association d’études canadiennes (AEC) a observé que la satisfaction des Canadiens de la gestion de la crise de la COVID-19 par leurs gouvernements est élevée et en croissance. Elle est à 82 % à l’égard des gouvernements provinciaux et de 72 % pour le gouvernement du Canada, 7 % de plus que deux semaines plus tôt.

Néanmoins, 67 % des Canadiens croient que dans la lutte à la COVID-19, le pire reste à venir.

Aucune marge d’erreur ne peut être attribuée à ce sondage mené en ligne.

Des passagers canadiens du « Coral Princess » sont de retour au pays

Des passagers du navire de croisières embarquent dans un avion. – PC

Alors que des Canadiens quittaient lundi le bateau de croisière « Coral Princess », touché par la COVID-19, d’autres voyageurs récemment rapatriés de paquebots faisaient face à un épuisement affectif après leur retour sur la terre ferme.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, annonçait sur Twitter dimanche que les Canadiens à bord du « Coral Princess » qui ne sont pas atteints du virus rentreraient chez eux; leur long voyage de retour, avec deux escales aux États-Unis, était amorcé lundi après-midi.

Deux personnes à bord du Coral Princess sont mortes et 12 sont atteintes de la COVID-19, a confirmé le croisiériste, Princess Cruises. Par ailleurs, d’autres éprouvent des symptômes grippaux. Le navire qui transportait notamment 97 passagers canadiens, avait quitté Santiago, au Chili, le 5 mars dernier – avant que l’Agence de la santé publique du Canada ne recommande d’éviter de partir en croisière. Le paquebot a finalement accosté vendredi à Fort Lauderdale, en Floride.

Première nuit aux soins intensifs pour le premier ministre Boris Johnson

Des policiers montent la garde devant l’Hôpital St Thomas, où séjourne le premier ministre britannique. – PC

Le premier ministre britannique Boris Johnson, qui a contracté la COVID-19 il y a une dizaine de jours, a passé une première nuit à l’unité des soins intensifs de l’Hôpital St. Thomas à Londres, mardi.

Il avait été admis à l’hôpital dimanche; le lendemain, son état de santé s’est détérioré, ce qui a rendu nécessaire son admission aux soins intensifs.

Un porte-parole du Cabinet du premier ministre, Michael Gove, a expliqué que M. Johnson recevait de l’oxygène, mais qu’il n’avait pas encore eu besoin d’un respirateur.

Pendant ce temps, la fiancée du premier ministre Johnson, Carrie Symonds, qui est enceinte, se remet de symptômes liés au nouveau coronavirus.

Boris Johnson, qui est âgé de 55 ans, a été mis en quarantaine dans sa résidence officielle depuis qu’il a reçu un diagnostic de COVID-19, le 26 mars. Il a continué à travailler, ce qui a inquiété certains de ses collègues.

Les marchés repartent en hausse

Les places boursières du monde étaient en hausse mardi, encouragées par un espoir qu’on puisse approcher du sommet de la pandémie.

En début de séance en Europe, le DAX allemand bondissait de 4,5 %, le FTSE 100 britannique de 2,6 % et le CAC 40 français de près de 4,0 %.

En Asie, le Nikkei 225 a pris 2 % à Tokyo et le Kospi 1,8 % à Séoul. Les bourses de Hong Kong et Shanghaï ont grimpé de 2,1 %.

Les marchés ont glissé de 0,7 % en Australie.

Sur Wall Street, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles prenait 2,9 % et l’indice élargi S&P 500 2,7 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 89 cents US à 26,97 $ US le baril.

150 000 $ recueillis pour les proches de la victime du Walmart

La campagne de sociofinancement en ligne qui vise à soutenir la famille de l’agent de sécurité qui a été percuté par une voiture-bélier samedi dernier dans le stationnement d’un magasin Walmart de l’est de Sherbrooke suscite énormément d’enthousiasme dans la population.

Plusieurs centaines de personnes émues par l’agression subie par l’homme de 35 ans père de cinq enfants avaient versé jusqu’en début de matinée, mardi, une somme qui frisait les 150 000 $.

Pendant ce temps, Philippe Jean lutte toujours pour sa vie dans un hôpital.

Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), l’agression s’est produite après qu’un client du Walmart des Galeries Quatre-Saisons, accompagné de sa conjointe, ait été frustré par la nouvelle règle de distanciation sociale qui venait de lui être communiquée par l’agent de sécurité. Cette règle exigeait qu’un seul client par véhicule puisse entrer dans le magasin.

Plus tard, le client enragé a foncé avec son véhicule sur l’agent qui a subi de très graves blessures à la tête.

L’agresseur et sa passagère ont pris la fuite, mais les policiers les ont retrouvés peu après.

Nacime Kouddar, âgé de 25 ans, a comparu brièvement en cour, lundi après-midi. Il a été accusé formellement de négligence criminelle ayant causé des lésions, d’agression armée, de voies de fait graves et de délit de fuite.

Les cas au Canada

Voici les plus récentes données sur les cas confirmés et présumés de COVID-19 au Canada, en date du 7 avril à 4h:

Il y a 16 666 cas confirmés et présumés au Canada.

_ Québec: 8580 confirmés (incluant 121 morts, 611 guérisons)

_ Ontario: 4347 confirmés (incluant 132 morts, 1624 guérisons)

_ Colombie-Britannique: 1266 confirmés (incluant 39 morts, 783 guérisons)

_ Alberta: 1348 confirmés (incluant 24 morts, 361 guérisons)

_ Saskatchewan: 253 confirmés (incluant 3 morts, 81 guérisons)

_ Terre-Neuve-et-Labrador: 226 confirmés (incluant 2 morts, 32 guérisons)

_ Nouvelle-Écosse: 293 confirmés (incluant 64 guérisons)

_ Manitoba: 190 confirmés (incluant 2 morts, 17 guérisons), 14 présumés

_ Nouveau-Brunswick: 103 confirmés (incluant 30 guérisons)

_ Ile-du-Prince-Édouard: 22 confirmés (incluant 8 guérisons)

_ Canadiens rapatriés: 13 confirmés

_ Yukon: 7 confirmés (incluant 4 guérisons)

_ Territoires du Nord-Ouest: 4 confirmés (incluant 1 guérison)

_ Nunavut: Aucun cas confirmé

_ Total: 16 666 (14 présumés, 16 652 confirmés incluant 323 morts, 3616 guérisons).