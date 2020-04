COVID-19: doit-on fermer les parcs?

Les parcs municipaux sont toujours prisés par ceux qui veulent prendre un peu d’air frais. Mais certaines personnes critiquent le fait qu’ils sont toujours ouverts à Moncton.

Même avec des règles de distanciation sociale en place, certains citoyens croient que les mesures ne sont pas assez contraignantes.

La Ville de Moncton a reçu 17 appels reliés aux parcs municipaux en deux semaines et demie, selon la responsable des communications de Moncton, Isabelle LeBlanc.

Certains appellent pour dénoncer des personnes qui ne respectent pas la distanciation, d’autres croient que la Ville devrait simplement fermer ses parcs pour éviter tout contact entre citoyens.

Mais la situation n’est pas si simple, selon Isabelle LeBlanc.

«Si on ferme les sentiers – qui sont très larges – tout le monde devra marcher sur des trottoirs, qui eux, ne sont pas larges. Ça pourrait engendrer d’autres défis à ce moment-là», dit-elle.

Selon elle, les gens critiquent parfois la Ville lorsqu’ils voient plusieurs voitures dans le stationnement d’un parc municipal puisqu’ils croient que les propriétaires de ces autos pourraient propager le virus.

Isabelle LeBlanc estime que si les gens respectent la distanciation sociale, il ne devrait pas y avoir de problème.

«Le parc d’Irishtown, par exemple, est d’une superficie de 800 acres. On a des kilomètres et des kilomètres de sentiers dans ces parcs régionaux-là. Quand les gens s’éparpillent, en principe, un terrain de 800 acres peut accommoder plusieurs centaines de personnes.»

Elle explique que les employés des parcs municipaux ont observé certaines personnes qui ne respectaient pas la distance de deux mètres, mais que dans l’ensemble, les gens suivent les consignes.

À Moncton, les sentiers de marche et de course demeurent ouverts et sont toujours fréquentés, même si l’achalandage semble avoir diminué. Les aires de jeux pour enfants (balançoires, glissades) sont fermées.

Isabelle LeBlanc indique que les mesures sont réévaluées quotidiennement et que la situation change rapidement.

Sur Facebook, la Ville rappelle que les sentiers pourraient fermer si trop de gens enfreignent les règles.

D’ailleurs, une mesure s’ajoute: d’ici quelques jours, les trois parcs régionaux de Moncton – Centenaire, Irishtown et Mapleton – auront chacun un sentier à sens unique pour éviter que des passants se croisent et transmettent le virus, selon Isabelle LeBlanc.

L’utilisation des parcs en hausse?

Selon des données de localisation publiées par Google la semaine dernière, l’achalandage a augmenté dans les parcs du N.-B.

Contrairement aux autres secteurs qui sont en forte baisse, la proportion de gens qui visitent les parcs du N.-B. aurait augmenté de 101% par rapport à la normale en février et en mars, avec d’énormes variations périodiques.

Sur le terrain, dans des parcs municipaux à Moncton et Dieppe, les impressions des gens sont tout autres: il y aurait moins de monde qu’avant, même si plusieurs personnes font toujours des randonnées dans les sentiers.

6 avril 2020 – Julie Ferguson fréquente toujours le parc du Centenaire. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Julie Ferguson, en randonnée dans le parc du Centenaire de Moncton lundi, estime qu’il n’y a pas de danger en autant que tout le monde se tienne à deux mètres les uns des autres.

«Il y a du soleil, on fait de l’exercice et on pratique la distanciation sociale. Ça nous permet de sortir de la maison. Je crois que c’est important pour notre santé mentale», dit-elle.

Plus loin sur le sentier, Jeannette et Normand Daigle racontent qu’ils viennent au parc du Centenaire deux à trois fois par semaine. Selon eux, le parc est un peu moins peuplé qu’avant.

«Selon moi, c’est pas nécessaire de fermer les parcs parce que les gens tiennent leurs distances», dit Normand Daigle.

Jeannette Daigle estime qu’il est essentiel de continuer à sortir pour prendre un peu d’air frais par les temps qui courent. Pas de danger, selon elle: les lieux sont loin d’être bondés et les gens respectent les consignes.

À Dieppe, les parcs municipaux sont fermés et les véhicules ne peuvent pas y accéder, mais les sentiers sont toujours ouverts et les citoyens en profitent.

Julie Albert, agente de communications de la municipalité, indique qu’il ne semble pas y avoir de problème pour l’instant.

«Nous avons fait une tournée des parcs, sentiers et lieux publics deux fois par jour ce weekend et il semble que les gens respectent les directives émises par le gouvernement provincial. Nous continuons de faire ces vérifications deux fois par jour, soit une fois le matin et une fois le soir.»

À l’entrée du parc Rotary de Saint-Anselme, des panneaux rappelant les mesures de distanciation nous accueillent. Le terrain de jeux est fermé, bien entendu.

6 avril 2020 – Hubert Bourgeois a brièvement arrêté son véhicule pour nous parler. Il estime qu’une quarantaine de personnes par jour se promènent toujours dans les sentiers du parc Rotary St-Anselme. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Hubert Bourgeois, un employé de la Ville, s’affaire à réparer les sentiers après la fonte de la neige.

«Les gens viennent quand même. Il y a moins de monde qu’avant, mais il y a environ 40 personnes qui viennent par jour», raconte-t-il.

6 avril 2020 – Wilfred Gaudet et Gloria Thibodeau affirment que les gens suivent les consignes dans le parc. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Wilfred Gaudet et Gloria Thibodeau sont contents d’avoir accès à leur parc local. Ils croient qu’il n’y a pas de danger puisque les gens respectent les consignes, selon eux.

«C’est bon pour le moral. On ne peut pas rester confinés dans la maison toute la journée, il faut sortir dehors», dit Mme Thibodeau.

6 avril 2020 – Lise Levesque prend une marche à tous les jours. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Lise Levesque est une habituée du parc Rotary St-Anselme. Depuis le début de la pandémie, elle y vient tous les jours pour faire de l’exercice puisque son autre destination préférée, le Centre aquatique de Dieppe, a fermé ses portes en raison du virus.

«J’ai rencontré au moins quatre personnes dans les sentiers ce matin. Les chemins sont assez larges, il n’y a pas de problème», dit-elle.