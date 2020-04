COVID-19: la Santé publique recommande de porter un masque en public

La Santé publique du Nouveau-Brunswick élargit les critères d’admissibilité aux tests de dépistage de la COVID-19 et suggère désormais aux citoyens de porter un masque non médical en public.

Les Néo-Brunswickois qui éprouvent des symptômes associés au coronavirus pourront dorénavant se faire tester même s’ils n’ont pas voyagé à l’extérieur de province récemment.

La médecin-hygiéniste en chef espère ainsi que la province sera en meilleure position pour dépister les cas de transmission du virus dans les communautés.

Les personnes qui souffrent de la toux ou de la fièvre ou qui ont de la difficulté à respirer devraient contacter Télé-Soins 811 ou leur médecin de famille afin de déterminer si elles ont véritablement besoin de subir un test de dépistage de la COVID-19.

«Comme nous avons constaté des cas de transmissions communautaires (…) nous avons modifié notre stratégie de dépistage en conséquence», a indiqué Dre Jennifer Russell, mardi.

La transmission communautaire représente jusqu’ici 5,7% des 105 cas confirmés dans la province. Sept cas font toujours l’objet d’une enquête pour déterminer la source de la contagion.

Malgré ces changements, la Santé publique continuera d’accorder la priorité en matière de dépistage aux travailleurs de la santé et à leurs patients, au personnel et aux résidents des foyers de soins ainsi qu’aux premiers intervenants.

Une attention spéciale sera également accordée aux personnes plus vulnérables à la maladie comme les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes qui souffrent d’hypertension, d’une maladie cardiovasculaire, d’une maladie respiratoire chronique, du diabète ou du cancer.

Le laboratoire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton réalise ces jours-ci de 200 à 600 analyses par jour. Il possède toutefois la capacité d’en faire jusqu’à 1000 quotidiennement.

Le masque à l’épicerie

La Santé publique du Nouveau-Brunswick emboîte le pas à l’Agence de la santé publique du Canada et suggère dorénavant aux citoyens de se couvrir le nez et la bouche avec un tissu dans certains endroits publics ou l’éloignement physique peut être plus difficile comme à l’épicerie.

«Il n’est pas absolument nécessaire de porter un masque en public. Il s’agit d’une mesure supplémentaire visant à protéger les autres», a expliqué Dre Russell.

Le port du masque ne diminue en rien l’importance de se laver les mains régulièrement et de se tenir à deux mètres des autres, a souligné la médecin-hygiéniste en chef.

«Ces pratiques demeurent plus importantes que de porter un masque en public.»

Ceux qui décident de porter un masque ne devraient pas utiliser de masques chirurgicaux, a-t-elle prévenu.

«Les travailleurs de la santé ont besoin de ces masques pour se protéger dans leur milieu de travail.»

Deux nouveaux cas

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été annoncés au Nouveau-Brunswick, mardi. Il s’agit d’une personne âgée entre 10 ans et 19 ans de la grande région de Fredericton et une personne âgée entre 70 ans et 79 ans de la grande région de Miramichi.

Il s’agit seulement du deuxième cas dans la zone de santé Centre-Est dont fait partie Miramichi. La zone Nord-Est (Bathurst et la Péninsule acadienne) ne compte toujours aucun cas recensé.

La grande région de Fredericton est la plus durement touchée (40), suivie du Sud-Est (23 cas) et de la région de Saint-Jean (23).

Parmi les 105 personnes qui ont contracté la COVID-19 au Nouveau-Brunswick depuis le 11 mars, 39 sont rétablies. Toutefois, 7 sont à l’hôpital, dont 4 aux soins intensifs.

«Je demande à tout le monde au Nouveau-Brunswick d’avoir une pensée ou une prière pour ces gens qui sont hospitalisés parce que leurs familles sont très inquiètes», a dit Dre Russell.

«S’ils obtiennent ce niveau de soins, ça veut dire que leurs symptômes sont graves», a-t-elle indiqué sans donner plus de détails pour protéger la vie privée de ces patients.

Depuis le début de la pandémie, 15 travailleurs du système de santé ont contracté la COVID-19 en voyage ou en raison de contacts étroits avec un voyageur.

Aucun membre du personnel de santé n’a été atteint de la maladie en raison de son travail, selon la médecin-hygiéniste en chef.