COVID-19: un premier décès en Nouvelle-Écosse

Cette image au microscope électronique non datée a été publiée par National Institutes of Health des États-Unis, en février 2020. Elle montre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, orange, émergeant de la surface des cellules vertes, cultivées en laboratoire. Également connu sous le nom de 2019-nCoV, le virus provoque le COVID-19. - Associated Press: NIAID-RML