L’industrie du camionnage roule au ralenti

«Tout ce qui se passe actuellement, c’est loin d’être drôle pour notre industrie.»

Propriétaire de l’entreprise Elrancho de Saint-Quentin, Paul Aubut a vu son carnet de commandes fondre comme neige au soleil depuis le début de la pandémie, au point où celui-ci a dû remiser près du tiers de sa flotte de 18 engins.

Ironiquement, l’entreprise a pourtant suivi le vieux dicton qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Celle-ci est effectivement bien diversifiée. Ses camionneurs sont appelés à voyager dans la province, mais aussi dans d’autres provinces canadiennes et même aux États-Unis.

Ils transportent notamment des cargaisons de palettes de bois, des fruits de mer, des barils de sirop d’érable, et plus encore…

Lors du retour, ils en profitent pour remplir leurs camions de diverses marchandises, question de maximiser les voyages. À titre d’exemple, deux fois par semaine un camion se rendait à Miami y livrer une cargaison de fruits de mer d’ici destinée à l’industrie des croisières. Sur le chemin du retour, il rapportait des plantes et fleurs de la Floride jusqu’à Montréal.

Mais depuis quelques semaines, toute l’économie a décéléré, pour ne pas dire carrément peser sur les freins. Les livraisons diminuent alors que les entreprises de transformations abaissent ou cessent leurs productions. Du coup, chaque voyage est de moins en moins rentable. Et les perspectives sont plus ou moins emballantes.

«Il y a beaucoup d’inconnu à l’horizon. On a hâte que ça reparte pour remettre tous nos camions et tous nos gars sur le chemin», indique M. Aubut.

Défis pour les camionneurs

Non loin de là, une autre entreprise de camionnage de Saint-Quentin, Noël Godbout Transport, réussit à s’en sortir sans trop de dommage, du moins pour le moment.

«C’est certain que la situation nous affecte tous. On ne sait pas à quoi s’attendre, car les usines s’ajustent tous les jours à leur nouvelle réalité et nous, on doit s’ajuster à elle», confie Frédérik Godbout, l’un des directeurs de l’entreprise.

Spécialisée dans le transport de bois (ex.: copeaux), la compagnie n’a pas eu jusqu’ici à réduire la taille de sa flotte de 35 véhicules (en plus d’une dizaine de sous-traitants). Mais M. Godbout sait bien que certaines usines avec qui il transige ont ralenti leurs opérations, couper des quarts de travail.

«Est-ce que ça va ralentir au point où nous devrons stationner des véhicules? Je ne sais pas. J’espère que non. C’est ce qui est dur pour les nerfs, l’incertitude», indique-t-il.

Qu’à cela ne tienne, le plus grand inconvénient qu’il perçoit jusqu’à présent, c’est au niveau de ses camionneurs.

«C’est vraiment difficile pour eux, ils ne peuvent pas arrêter partout pour manger ou aller à la salle de bain. On a même des restos avec services à l’auto qui refusent d’accepter leur commande s’ils viennent à pied, parce que leur camion ne passe pas», explique-t-il.

Ses camionneurs roulent surtout dans le nord du Nouveau-Brunswick et en Gaspésie. Afin de les accommoder,il a décidé de changer certains trajets afin que ceux-ci puissent passer plus souvent par Saint-Quentin et s’arrêter au siège social de l’entreprise qui propose ces services.

Et pas dessus tout cela s’ajoute la crainte continuelle des camionneurs de contracter la COVID-19 et ce, même si ceux-ci ont des contacts limités avec les employés des entreprises qu’ils visitent (et qui elles-mêmes ont accru leurs mesures de protection).

«Il y a une belle coopération à ce niveau. Personne avec qui nous faisons affaire ne veut mettre la vie de leurs employés en jeu ni celles des camionneurs. À ce chapitre, ça va très bien. Tout le monde veut travailler, rester en santé, offrir le service», dit M. Godbout.

Espoir

Les différentes associations de camionnage au pays travaillent d’arrache-pied afin que les différents services reviennent.

«Après tout, nos membres font partie des services essentiels», estime Jean-Marc Picard, directeur général de l’Association du camionnage de l’Atlantique.

Joint par téléphone, M. Picard confirme que les différentes préoccupations évoquées par les deux entreprises de camionnage du Restigouche-Ouest reflètent la situation de plusieurs joueurs de cette industrie.

«Il y a beaucoup d’usines, de manufactures, qui ferment ou qui ralentissent leur production donc, par défaut, cela a un impact négatif sur l’industrie du camionnage», dit-il.

À savoir si l’on doit s’attendre à voir des joueurs tomber au combat durant la période ou peu de temps après celle-ci, M. Picard estime que cela demeure une possibilité.

«Pour le moment, je crois que ça va quand même relativement bien. Mais j’avoue qu’on commence à voir un ralentissement, que certains produits ne bougent plus et que beaucoup plus de chargements sont à moitié pleins. Si le ralentissement des manufacturiers persiste trop longtemps, ça pourrait devenir un problème important. Certains seront définitivement plus maigres après la crise, mais on va souhaiter que ça ne se traduise pas en fermetures», souligne-t-il.

Et l’autre défi, celui de l’accès aux services par les camionneurs? «C’est une préoccupation et pas seulement ici au Nouveau-Brunswick, mais partout dans le Canada Atlantique et même ailleurs au pays», estime-t-il.

Sur ce dernier point toutefois, il se fait plus optimiste. Au cours des derniers jours, il soutient avoir perçu un changement de ton, une plus grande ouverture d’esprit de la part des restaurateurs et autres de services afin d’accommoder les chauffeurs.

«On a lancé une campagne sur les médias sociaux (#thankatrucker), et depuis on reçoit constamment des appels de restaurateurs qui aimeraient aider.»

«On parle souvent des travailleurs essentiels comme étant le personnel hospitalier, des policiers, des employés de supermarchés, mais on oublie malheureusement les camionneurs dans tout cela. Et c’est compréhensible, car ils travaillent dans l’ombre et n’ont peu ou pas de contact avec le public. Et pourtant leur apport est essentiel. C’est malheureusement dans une situation comme celle-ci que la population se rend compte à quel point notre industrie est primordiale dans la vie de tous les jours», souligne M. Picard.

Et les frontières?

Pour ceux qui se poseraient la question à savoir si les mesures prises aux différentes frontières – nationales ou interprovinciales – ralentissent considérablement le travail des camionneurs, M. Picard soutient que tout au plus, il s’agit d’un petit désagrément sans grande conséquence.

«On a reçu très peu de commentaires négatifs de nos membres à ce sujet. Généralement, les personnes aux douanes ou aux postes frontaliers interprovinciaux sont très coopératives et comprennent le travail essentiel des camionneurs. Nous avons des gens au niveau national qui se concentrent uniquement sur cet aspect et si jamais un pépin survient, il est généralement résolu très rapidement», dit-il.

Il rappelle au passage que le côté positif du confinement est qu’il y a beaucoup moins de gens sur les routes… et aux postes frontaliers.