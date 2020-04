Organigram met à pied la moitié de ses employés

Plus de 400 employés de l’entreprise Organigram, basée à Moncton, perdent provisoirement leur emploi. - Archives

Le producteur de cannabis Organigram licencie près de 45% de son personnel. Ce sont plus de 400 employés de l’entreprise basée à Moncton qui perdent provisoirement leur emploi.

Le plus gros joueur de la province a annoncé la nouvelle lundi soir dans un communiqué, expliquant que cette mesure a été prise en raison des impacts de la pandémie.

Les licenciements temporaires ont été initiés le 24 mars 2020 et proposées aux employés dont les fonctions ont été jugées non-essentielles.

L’usine située dans le parc industriel de Moncton continuera de fonctionner, mais plus à plein régime. Le producteur indique avoir choisi de réduire la voilure dans ses lignes de culture, de récolte, de production et d’emballage.

L’entreprise s’attend à être confrontée à une réduction de sa production au cours des prochaines semaines. Elle entend donner la priorité à l’exploitation de ses lignes de production automatisées aux dépens des produits nécessitant plus de main-d’œuvre.

«Ce sont des temps sans précédent et éprouvants, souligne Greg Engel, le PDG d’Organigram. Notre priorité actuelle est de prendre des décisions stratégiques judicieuses qui sont dans le meilleur intérêt de nos employés et qui contribueront à la durabilité à long terme de la société.»

Il ajoute que les stocks sont actuellement suffisants pour maintenir intacte la capacité d’emballage afin de répondre à la demande à court terme, malgré des plans de récolte réduits.

Des paiements forfaitaires ont été versés aux employés concernés, et l’employeur continuera d’offrir des primes d’assurance maladie, dentaire et d’invalidité de courte durée aux personnes licenciées, précise le communiqué.

Aucun représentant de l’entreprise n’a répondu à nos demandes d’entrevue.

À noter que le mois dernier, le producteur de cannabis Zenabis avait annoncé la mise à pied de 22% de son personnel. Cette décision concernait plus 700 employés répartis entre ses usines d’Atholville au Nouveau-Brunswick, de Stellarton en Nouvelle-Écosse et de Delta et Langley en Colombie-Britannique.