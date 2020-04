Des barrages routiers sur les deux côtés des ponts interprovinciaux

Le pont J.C. Van Horne est de plus en plus difficile d'accès. - Archives

Après le Nouveau-Brunswick, c’est au tour de la province du Québec d’imposer un plus grand contrôle à sa frontière.

Les automobilistes désirant franchir le pont interprovincial J.C. Van Horne enjambant la Restigouche doivent désormais passer non pas un, mais deux points de contrôle.

Le Québec vient en effet d’ordonner d’y limiter l’accès, un peu comme le Nouveau-Brunswick le fait depuis maintenant un peu plus deux semaines. L’accès au pont est désormais assuré par les forces policières de la Première nation de Listuguj depuis mardi en fin d’après-midi.

«On aurait préféré qu’il n’y ait qu’un seul point de contrôle commun au lieu d’un chaque côté, ç’aurait été plus simple et moins frustrant pour tout le monde. Mais ça semble vraiment compliqué de coordonner une collaboration du genre entre nos deux provinces, alors on devra faire avec», souligne le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold.

Le principe est le même que celui mis en place au Nouveau-Brunswick, soit que seuls les déplacements essentiels sont tolérés en provenance de Campbellton, ce qui comprend notamment les travailleurs.

«Si nos citoyens veulent aller au Nouveau-Brunswick, ils doivent avoir une bonne raison, et c’est la même chose pour ceux du Nouveau-Brunswick qui désirent venir ici. Venir faire le plein de cigarettes et de bières ou regarder l’aéroglisseur briser la glace sur la rivière, ce n’est pas une bonne raison», ajoute M. Bujold.

Il note qu’il y avait tout simplement encore trop de va-et-vient sur le pont en dépit de la consigne de ne sortir que pour l’essentiel.

«Désormais sur le pont, il y a bien une petite heure de pointe le matin et en fin de journée en raison des travailleurs qui retournent chez eux, mais sinon c’est très calme, pour ne pas dire carrément mort», ajoute-t-il.

Comme pour le Nouveau-Brunswick, des mesures de quarantaines (d’une durée de 14 jours) sont en place pour les résidents gaspésiens qui empruntent l’un des deux ponts interprovinciaux. Pour passer, les voyageurs doivent fournir certaines informations, notamment leur adresse et leur numéro de téléphone, question de pouvoir rapidement être retracés et contrôlés.

«On sait donc qui dans notre communauté revient d’un voyage, d’une autre province ou même d’une autre région. Et pour ceux qui doivent se mettre en quarantaine, ils doivent s’attendre à être contrôlés», prévient M. Bujold.

Ce dernier met en garde les personnes qui voudraient berner les agents avec de faux prétextes pour passer la frontière. Ceux-ci pourraient recevoir une contravention salée (1546$).

Fait à noter, le pont J.C. Van Horne était du seul point frontalier qui n’était pas encore contrôlé du côté québécois. Des points de contrôle sont en effet en vigueur depuis quelques jours au pont interprovincial de Matapédia ainsi qu’à la frontière entre le Témiscouata et le Madawaska.

Isolement régional

Comme certaines autres zones éloignées du Québec, la Gaspésie a été mise en état d’isolement préventif. Depuis quelques jours, des points de contrôle ont été mis en place sur les principaux axes routiers la reliant à sa voisine, la zone administrative du Bas-Saint-Laurent. Seuls les déplacements essentiels sont permis. Cette mesure vise à limiter au maximum l’importation en «régions» de cas de la COVID-19, la Gaspésie étant une région froide, donc encore relativement peu touchée par l’épidémie. En plus des points de contrôles interprovinciaux donc, on en retrouve un autre sur la route 132 dans la région de Ste-Florence.

«On est vraiment isolé. Le message est clair. Si tu n’as pas affaire en Gaspésie, tu ne peux pas venir. Les personnes ayant des résidences secondaires ici – comme un chalet – risquent d’ailleurs d’être refoulées aux points de contrôle. Il y a une certaine logique dans tout cela. On a encore très peu de cas ici et on veut que ça demeure comme ça

Cette mesure d’isolement régionale en Gaspésie n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle suggérée par certains élus de la Péninsule acadienne afin de limiter la propagation de la COVID-19.