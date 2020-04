La longue fin de semaine de Pâques pourrait tout gâcher

Les autorités implorent la population de rester à la maison durant le long week-end de Pâques alors que le nord-est du Nouveau-Brunswick enregistre son premier cas de COVID-19.

Un individu âgé entre 80 ans et 89 ans est la première personne à être officiellement atteinte de la COVID-19 dans la zone de santé numéro 6 qui comprend Bathurst et la Péninsule acadienne.

Le Nord-Est était la dernière région dans laquelle aucun cas du coronavirus n’avait encore été déclaré depuis le début de la pandémie.

La Santé publique n’a pas précisé si le premier cas dans la zone 6 est lié au voyage ou s’il s’agit d’une transmission communautaire.

Deux autres cas concernant des personnes dans la soixantaine ont été déclarés dans la grande région de Fredericton, mercredi, pour un total de 108 cas au Nouveau-Brunswick depuis le 11 mars.

De ce total, 50 personnes se sont rétablies, mais 6 patients sont hospitalisés, dont 4 qui sont aux soins intensifs.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, a répété mercredi que le Nouveau-Brunswick semble «faire mieux que d’autres administrations en ce qui concerne le nombre de cas, le nombre d’hospitalisations et le nombre de cas graves».

Les autorités craignent toutefois le pire à l’aube du long week-end de Pâques qui est généralement marqué par les rassemblements religieux et les rencontres de familles.

«Il y a des bonnes nouvelles qui montrent que la situation s’améliore progressivement, mais tout cela pourrait être perdu ce week-end», a prévenu le premier ministre Blaine Higgs.

Dre Russell et M. Higgs ont mis en garde la population contre l’envie de déroger aux directives d’isolement et d’éloignement social durant les prochains jours.

Les cérémonies religieuses dans les lieux de culte et les dîners de Pâques avec des gens qui ne font pas déjà partie du même ménage pourraient nuire considérablement aux efforts pour réduire la propagation de la COVID-19, ont-ils dit.

«Il serait tragique de voir une augmentation du nombre de cas après ce week-end parce que les gens auraient décidé de se réunir en famille à Pâques», a déclaré Dre Russell.

M. Higgs n’ira d’ailleurs pas visiter sa mère de 99 ans à Pâques pour ne pas prendre le risque de la contaminer.

«C’est pourquoi ce week-end, je ne vais pas rendre visite à ma mère pour le dîner de Pâques. C’est pourquoi je ne m’amuserai pas à la chasse aux œufs de Pâques avec mes petits-enfants et je ne serai pas la seule à faire ces sacrifices», a-t-il confié.

Le premier ministre demande aussi à la population d’éviter de se déplacer à l’extérieur de leur région pour des raisons non essentielles.

Les policiers seront à l’affût durant le long week-end et émettront des contraventions à ceux qui ne respecteront pas les directives de la déclaration de l’état d’urgence, a-t-il dit.

Blaine Higgs a notamment dénoncé deux rallyes de véhicules tout-terrain qui étaient toujours prévus en fin de semaine dans la province selon lui.

«C’est une erreur. Un rassemblement vous expose inutilement à votre famille et à vos amis. Aidez-nous à contrôler cette maladie. Veuillez ne pas voyager plus loin que vous ne le devez.»

Le meilleur et le pire des scénarios

Le Nouveau-Brunswick a l’intention de bientôt emboîter le pas à plusieurs provinces canadiennes en publiant ses projections concernant la pandémie de la COVID-19.

Ces scénarios devraient contenir notamment le nombre maximal de cas auquel on peut s’attendre dans la province ainsi que le moment où le pire de la crise sera passé.

Personne n’est mort de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick jusqu’ici, mais les projections du gouvernement risquent aussi d’inclure le nombre de victimes potentielles.

Le premier ministre Higgs a indiqué mercredi que ces scénarios partagés avec la population sous peu.

«Nous allons publier ces informations. Nous sommes en train de les réviser aujourd’hui. Nous pourrions être capables de les publier demain (jeudi), sinon ça sera au début de la semaine prochaine.»

«Comme nous l’avons vu dans d’autres provinces, ça sera le meilleur scénario et le pire scénario. Nous voulons que les gens réalisent que c’est très, très vrai et que (le risque) est très, très élevé, alors nous devons avoir l’information la plus exacte possible.»

Certains experts en santé publique ailleurs au pays ont émis des doutes quant à la nécessité et l’utilité de partager ce genre de projections avec la population.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick est toutefois d’accord avec l’idée.

«C’est pour donner l’information à la population, mais c’est aussi pour la planification. Il faut vraiment avoir un plan qui inclut tous les scénarios parce que si l’on ne planifie pas pour le pire des scénarios, il pourrait y avoir des surprises et nous ne serons pas préparés», a déclaré Dre Jennifer Russell.