Mettre sa vie en danger au salaire minimum

Débordés, inquiets et souvent sous-estimés en ces temps difficiles, ces employés persistent pourtant à se mettre en danger pour servir le public, et ce au salaire minimum. Aujourd’hui, nous leur donnons la parole.

Mardi matin, Nathalie Hachey interceptait les clients à l’entrée du Jean-Coutu, à Bathurst.

«Bonjour!», s’exclame-t-elle à l’un d’eux à travers son masque blanc.

«Je dois vous poser quelques questions aujourd’hui avant de pouvoir vous laisser entrer (…)»

Mme Hachey travaille à la pharmacie depuis bientôt sept ans.

Au quotidien, elle conseille et sert les clients du côté des produits cosmétiques, mais ces jours-ci, la grande majorité de son travail est consacré à la prévention de la COVID-19.

«C’est épuisant, pas nécessairement physiquement, mais mentalement, parce qu’on doit composer avec toute sorte de gens qui ont différents caractères et qui prennent les choses différemment.»

En l’espace de cinq minutes, Mme Hachey répète les mêmes questions à quatre reprises.

«Avez-vous voyagé au cours des 14 derniers jours? Avez-vous des symptômes tels que la fièvre, la toux ou un mal de gorge? Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui présente des symptômes ou qui a voyagé dans les 14 derniers jours?»

Souriante, ses yeux commencent toutefois à s’embuer lorsqu’on lui demande comment elle se motive à travailler pendant la crise.

«On essaie de penser que c’est pour un temps seulement, et surtout on le fait pour bien du monde. Même avant la crise, c’est ça qu’on faisait, c’est pourquoi on est là», témoigne-t-elle d’une voix tremblante.

Mme Hachey note que le personnel du Jean-Coutu se soutient à travers cette période insécurisante.

Pour sa part, elle tente de limiter son temps sur les réseaux sociaux et d’éviter les nouvelles angoissantes.

Du côté de la station-service Irving Oil, à Bathurst, Benoit Silcoff entamait sa dernière journée de travail, mardi.

Après deux ans, le sexagénaire a dû prendre la décision de renoncer à son emploi pour protéger sa femme, pris d’un système immunitaire compromis.

«Ma femme est gravement malade, je ne peux pas prendre de chance», a-t-il expliqué.

M. Silcoff prévoit compter sur l’aide proposée par le gouvernement en attendant que la crise s’atténue.

«Je n’ai pas peur d’attraper le virus, mais j’ai peur de le donner.»

La station-service de Bathurst est dotée de désinfectant à main pour clients, mais aussi de plexiglas à la caisse pour protéger ses employés.

Pour ces raisons, le sexagénaire a indiqué qu’il n’était pas inquiet de terminer son quart de travail, mardi.

À l’entrée du Dollarama, à Bathurst, Cody Bertin désinfectait les chariots utilisés.

«Ce n’est pas encore trop occupé, mais ça va venir plus tard vers midi», a-t-il prévenu en matinée.

Caissier depuis environ sept mois, le jeune homme estime qu’il n’y a pas suffisamment de moyens en place pour protéger le personnel et les clients pendant la pandémie.

«J’aimerais avoir quelque chose pour nous protéger à la caisse (…)», a-t-il témoigné.

Contrairement à l’employeur de M. Silcoff, celui de M. Bertin n’a pas encore installé de plexiglas.

«Nous sommes autorisés à porter des masques, mais ils ne nous sont pas fournis», a-t-il poursuivi.

Travaillant à temps plein en ces temps difficiles, M. Bertin dénonce aussi l’insouciance de certains clients.

«Parfois, lorsqu’on leur dit quelque chose, ils deviennent vraiment fâchés. Certains se penchent au-dessus du comptoir et je leur dis: pouvez-vous reculer s.v.p?»

Le caissier précise que de nombreuses enseignes rappelant les consignes de sécurité sont parsemées un peu partout dans le magasin.

Certains ne prennent pas le temps de les lire, déplore-t-il.

Même s’il est jeune, M. Bertin souligne qu’il ressent quand même de l’inquiétude à l’idée d’aller travailler chaque jour.

«On le fait plus ou moins parce qu’on sait que ça aide les autres», a-t-il indiqué.

«Aider les autres», c’est aussi la raison pourquoi Annie Asselin, une employée fidèle du Canadian Tire à Bathurst, continue de côtoyer des dizaines de clients chaque jour malgré le risque d’infection.

Mardi, la dame mentionnait qu’elle avait confiance en son employeur, les mesures préventives mises en place par le Canadian Tire et en le bon jugement de ses collègues.

«Je ne suis pas jeune, mais je n’ai pas peur de travailler», a-t-elle affirmé.

Pour ce qui est des clients, Mme Asselin souligne qu’elle ne se gène pas d’exiger qu’ils respectent la distance sociale de six pieds (deux mètres).

«Parfois, c’est difficile, a-t-elle reconnu. Mais nous faisons de notre mieux.»

La caissière relève que la plupart d’entre eux sont compréhensifs et extrêmement reconnaissants envers elle et ses collègues.

Ce sont eux qui valent le risque, a-t-elle témoigné.

«Épuisé et tanné des insultes»

Stationnée dans la cour du Sobeys, à Bathurst, Laurie pleure un bon coup. Épuisé, la cassière vient d’entamer son quart de travail et encore aujourd’hui, des clients frustrés par les nouvelles mesures préventives s’en sont pris à elle.

Ce scénario, bien que fictif, n’est pas étranger aux trois employées du Sobeys avec lesquelles nous avons discuté.

Laurie, Chantal et Sylvie (pseudonymes utilisés afin de préserver leurs identités) dénoncent le manque de respect qu’elles subissent au coeur de la crise pandémique.

«On est épuisé et tanné des insultes», souffle une d’entre elles.

«Il y a des clients qui ne réalisent pas le travail et les efforts qu’on met pour essayer de tous nous protéger», témoigne pour sa part une deuxième.

Il faut savoir que le Sobeys de Bathurst a remué terre et ciel au cours des dernières semaines afin de réduire le risque de contamination de la COVID-19.

En plus de limiter le nombre de personnes permises dans le magasin, il a également fait l’installation de verre en plexiglas, installé deux éviers pour se laver les mains, mis en place des marqueurs au sol pour faciliter la distance de deux mètres et demander aux caissiers de désinfecter leurs registres avant et après chaque client.

Certains ne sont toutefois pas satisfaits de ces nouveautés.

«Je pense que tous les gens ont peur de l’inconnu (…) Avant, on entrait dans un magasin et il n’avait pas de file d’attente (à l’extérieur), pas de flèches à suivre au sol. Je pense que c’est pourquoi les clients sont frustrés et s’en prennent aux caissières», a avancé Sylvie.

L’employée reconnaît qu’il peut être difficile de s’adapter aux changements. Elle indique par contre que ce n’est pas une raison de manquer de respect au personnel.

«C’est un temps difficile pour tout le monde. Nous, on est ici pour le public et l’on fait le plus que l’on peut. J’ai un enfant à maison. Faites-moi confiance, j’aimerais mieux être avec elle qu’ici et me faire descendre.»

Le «manque de respect» dont les trois intervenantes témoignent se traduit par divers comportements, allant du non-respect de la distanciation sociale et des règlements, jusqu’aux insultes et jurons.

«Parfois, je sors du travail en pleurant», a confié Laurie.

Les trois employées se motivent par la gentillesse des clients reconnaissants et le soutien de «la grande famille Sobeys».

«Ce sont les bonnes choses qui nous font oublier les mauvaises», a affirmé une d’entre elles.

«J’aimerais dire merci mille fois à nos clients qui comprennent ce que l’on vit chaque jour et qui nous complimentent sur le travail que l’on fait. Ce sont eux qui nous encouragent le plus dans toute cette situation», a aussi évoqué Chantal.