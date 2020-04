COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir jeudi matin

Voici les dernières nouvelles sur le coronavirus:

Plus d’un million d’emplois perdus en mars, dit Statistique Canada

L’économie canadienne a perdu 1 011 000 emplois en mars, dans la foulée de l’éclosion de la pandémie de COVID-19.

Statistique Canada rapporte que le taux de chômage a augmenté de 2,2 points de pourcentage pour s’élever à 7,8 %. Il s’agit de la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées.

La hausse porte le taux de chômage à un niveau observé pour la dernière fois en octobre 2010.

Les économistes préviennent que les chiffres seront encore plus élevés en avril, des millions de Canadiens ayant dû demander une aide d’urgence du gouvernement fédéral.

Statistique Canada a dû réviser certaines de ses mesures habituelles du nombre de personnes occupant un emploi, sans emploi ou hors du marché du travail afin de mieux évaluer les effets de la COVID-19 sur le marché du travail, qui ont été spectaculaires et soudains.

Le nombre de chômeurs a augmenté de 413 000 entre février et mars, principalement en raison des mises à pied temporaires, soit des travailleurs qui s’attendent à retrouver leur emploi dans six mois.

Les données de Statistique Canada dévoilées jeudi matin indiquent également que la majorité des pertes d’emplois ont eu lieu dans le secteur privé, le plus important recul ayant touché les jeunes de 15 à 24 ans.

L’Alberta veut utiliser la géolocalisation pour faire respecter la quarantaine

Une experte en protection des renseignements personnels estime que le projet du gouvernement albertain d’utiliser les téléphones intelligents pour faire respecter les quarantaines devrait être accompagné d’un échéancier précis et de détails clairs sur la façon dont ces données seront traitées.

Ce projet de « géolocalisation » des citoyens fait partie d’une « stratégie de redémarrage » annoncée par le premier ministre Jason Kenney dans un discours à la nation, mardi soir à la télévision, pour relancer, lorsque la COVID-19 sera sous contrôle, une économie albertaine déjà mal en point.

‘M. Kenny s’est servi de l’exemple d’une personne qui arrive en Alberta depuis un pays où l’épidémie est toujours active.

« On veut savoir si cette personne se trouve véritablement confinée à la maison et qu’elle y reste. Et si ce n’est pas le cas, il faut pouvoir retrouver cette personne avant qu’elle ne propage le virus », a plaidé le premier ministre.

Sharon Polsky, présidente du Conseil du Canada de l’accès et la vie privée, admet que la plupart des Canadiens comprendraient le bien-fondé de l’utilisation des applications pour téléphones intelligents afin de s’assurer que les directives de quarantaine sont respectées pendant une crise majeure de santé publique.

« Mais les Canadiens seraient, je pense, beaucoup plus enclins à faire confiance à ces atteintes à la vie privée s’ils avaient la certitude que ces mesures temporaires auraient une date de péremption », a-t-elle déclaré mercredi. D’autant que des mesures d’urgence peuvent toujours être renouvelées au besoin, rappelle la spécialiste.

Le plasma convalescent pourrait il combattre le coronavirus?

La plus vaste étude clinique réalisée à ce jour sur l’utilisation du plasma convalescent dans la lutte contre le coronavirus sera réalisée au Canada et plusieurs institutions québécoises y participeront.

Le traitement sera étudié dans le cadre d’un grand essai clinique incluant une cinquantaine de centres au Canada, dont une quinzaine au Québec.

Des scientifiques du CHU Sainte-Justine, du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, de l’Hôpital général juif, d’Héma-Québec et de plusieurs autres hôpitaux de la province seront ainsi de la partie.

« C’est une thérapie pour traiter la maladie, a expliqué un des responsables de l’étude, le docteur Philippe Bégin du CHU Sainte-Justine. On parle d’immunisation passive, alors qu’avec un vaccin on parle d’immunisation active. »

L’immunisation passive consiste à transfuser le plasma de patients guéris de la COVID-19 – le plasma convalescent – à des patients en début de maladie pour leur transférer les anticorps protecteurs, dans l’espoir de limiter la gravité de leurs symptômes.

Le plasma est la portion liquide du sang qui contient les anticorps qui protègent contre la maladie.

WestJet souhaite rappeler 6400 employés grâce à la subvention salariale d’urgence

WestJet prévoit rappeler près de 6400 employés grâce à la subvention salariale d’urgence d’Ottawa.

Le directeur général de WestJet, Ed Sims, a fait cette annonce dans une vidéo publiée sur Twitter.

Il affirme que les employés seront réembauchés une fois que le gouvernement fédéral aura approuvé le programme de subvention salariale d’urgence du Canada.

Mercredi, Air Canada avait annoncé qu’elle utiliserait le programme pour rappeler environ 16 500 employés.

M. Sims note que cela ne signifie pas que tous les employés reviendront automatiquement au travail, car il n’y a peut-être pas de travail à faire, mais il croit que la décision aidera les travailleurs financièrement.

WestJet continue d’exploiter des vols pendant la crise, mais a réduit sa capacité.