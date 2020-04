La saison de pêche au crabe est repoussée de deux semaines

Le ministère des Pêches et des Océans reporte l’ouverture de la saison de pêche au crabe des neiges dans la zone 12 jusqu’au 24 avril en raison de la pandémie du COVID-19.

La ministre Bernadette Jordan en a fait l’annonce jeudi après-midi. Elle dit avoir pris sa décision après avoir consulté plusieurs acteurs clés de l’industrie au Québec et en Atlantique.

«Le temps supplémentaire permettra à toutes les personnes impliquées dans la pêche de mettre en place les mesures de santé et de sécurité nécessaires, de sorte que lorsque la pêche ouvre, les travailleurs peuvent avoir confiance en leur sécurité personnelle. Cette approche reste cohérente avec nos mesures visant à réduire les interactions avec les baleines noires de l’Atlantique du Nord pendant leur saison de migration», dit-elle.

Les associations de pêche et les transformateurs du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard demandaient à la ministre Jordan de reporter l’ouverture de la saison au 1er mai.

«Je continuerai de travailler avec les parlementaires locaux, les homologues provinciaux et les partenaires de l’industrie pour veiller à ce que les femmes et les hommes des pêches canadiennes soient en sécurité et soutenus grâce à cela pendant cette période sans précédent. Ensemble, nous nous assurons que les décisions que nous prenons aujourd’hui soutiennent l’industrie à court terme et permettront une reprise vigoureuse à l’avenir.»

La pêche prendra fin le 30 juin, au plus tard.

L’année dernière, la saison n’avait débuté que le 4 mai en raison des glaces et de la météo peu clémente.