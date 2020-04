Le FestiVin 2020 de Caraquet est annulé

La crise de la COVID-19 a fait une nouvelle victime collatérale, mercredi. Le comité organisateur du FestiVin a annulé son événement qui devait avoir lieu les 5 et 6 juin à Caraquet.

«La situation actuelle en lien avec la COVID-19 nous contraint à organiser un rassemblement d’une telle envergure, puisque les rassemblements sont prohibés à l’heure actuelle et le seront certainement pour les prochaines semaines afin d’assurer la sécurité de la population (et surtout des amateurs de bons vins). L’équipe du Festivin souhaite avant tout s’assurer que la santé de tous soit protégée», a laissé savoir le comité sur sa page Facebook, en promettant de présenter une programmation «alléchante» en 2021.

Plusieurs rendez-vous importants ont été forcés de passer leur tour depuis quelques semaines. CCNB sur scène et le toujours fort populaire Salon Péninsule, prévus à Caraquet en avril, ont été reportés, tout comme le premier Salon de l’auto électrique de Caraquet, prévu du 15 au 17 mai.

Le FestiVin devient le premier rassemblement péninsulaire prévu en juin à annoncer ses intentions. On attend toujours de savoir ce qu’il adviendra de l’ouverture des lieux touristiques tels l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippagan (8 juin) ou encore le Village historique acadien de Bertrand (9 juin). Dans ce mois, il doit y avoir aussi le Festival des arts visuels en Atlantique (12 au 14 juin), l’ouverture du phare de Miscou (14 juin), le Festival country et équestre de Saint-Isidore (19 au 21 juin), la course du 10 km et 5 km Rhéal-Haché de Saint-Isidore (mi-juin) et l’ouverture du Parc écologique de la Péninsule acadienne à Lamèque (22 juin).