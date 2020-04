Masques chirurgicaux: le N.-B. s’organise pour échapper à la pénurie

Ailleurs au pays, la pénurie d’équipements médicaux guette le personnel au front contre la pandémie de la COVID-19. Au Nouveau-Brunswick, vigilance et coopération sont de mise afin de sécuriser les stocks de masques destinés au secteur de la santé.

Dans une entrevue accordée à la CBC, le premier ministre Blaine Higgs a estimé que le Nouveau-Brunswick disposait de suffisamment de masques pour quatre à cinq semaines.

Le chef du gouvernement se dit «de plus en plus confiant» du fait que la province disposera du matériel médical nécessaire pour faire face à la crise sanitaire.

Chaque régie de santé gère ses stocks et doit communiquer son inventaire à la direction des approvisionnements du ministère de la Santé. Le ministère de la Sécurité publique a également établi une réserve d’urgence au cas où un établissement de santé viendrait à tomber à court d’équipements de protection. Malgré de multiples requêtes, il n’a pas été possible d’obtenir une estimation chiffrée des inventaires.

«Nos stocks sont bons, assure en tout cas Thomas Lizotte, porte-parole du Réseau de santé Vitalité. Malgré tout, il faut toujours être vigilant, on ne peut pas se permettre une surutilisation du matériel.»

La situation ne semble donc pas aussi préoccupante que dans d’autres provinces. Lundi, le premier ministre Ford prévenait que l’Ontario risquait de manquer d’équipement de protection individuelle d’ici une semaine.

Fort heureusement les approvisionnements provenant de l’étranger se poursuivent. Lundi soir, le fabricant américain 3M a conclu un accord avec la Maison-Blanche pour continuer à exporter des masques au Canada. L’administration de Donald Trump avait plus tôt bloqué une expédition de 500 000 masques destinés à son voisin du Nord

De ce nombre, 295 000 masques étaient destinés au Nouveau-Brunswick. «Bien que cela ne m’ait pas encore été confirmé, je suppose que nous recevrons [les masques] comme prévu initialement», a déclaré Blaine Higgs aux journalistes, mardi.

Le premier ministre ajoute que la collaboration entre les provinces n’a jamais été aussi forte pour tenter de combler les manques là où ils sont les plus criants.

Le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada, Dr Howard Njoo, a expliqué pendant la fin de semaine que le pays faisait ses «meilleurs efforts» pour s’approvisionner à l’échelle internationale en attendant d’être autosuffisant dans «quelques semaines, quelques mois».

Le pays a reçu lundi huit millions de masques chirurgicaux en provenance de Chine, qui ont été distribués aux provinces et aux territoires par l’Agence de la santé publique du Canada avec l’aide de Poste Canada et d’Amazon.

Plusieurs producteurs canadiens ont aussi répondu à l’appel à la mobilisation. Le Groupe Woodbridge situé à Vaughan, au nord de Toronto, entend par exemple produire un million de masques par semaine et les faire certifier en tant que masques «N95», pour utilisation dans tous les établissements de santé.

De nouvelles directives pour le personnel soignant

En début de semaine, le gouvernement, les régies de santé, la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick et plusieurs syndicats du secteur public qui représentent les travailleurs de la santé se sont entendus sur une série de règles encadrant l’usage des masques et des autres équipements de protection.

L’entente précise que les respirateurs N95 ne seront pas nécessaires pour toutes les interactions avec les patients. Elle autorise toutefois les infirmières à effectuer elles-mêmes une évaluation des risques «fondée sur leur jugement clinique et professionnel» afin de déterminer le niveau d’équipement de protection dont ils ont besoin pour soigner leur patient.

Cela concerne notamment les intervention médicales générant des aérosols (intubation, ventilation manuelle, aspiration endotrachéale, réanimation cardiorespiratoire, bronchoscopie, aspiration des voies respiratoires ouvertes, administration de médicaments par aérosols et utilisation d’appareils d’oxygénothérapie notamment).

«Tous les travailleurs de la santé qui se trouvent à moins de deux mètres d’un cas soupçonné, présumé ou confirmé de COVID-19 doit avoir accès à un équipement de protection adéquat, notamment des masques chirurgicaux ou de procédure, des respirateurs N95 approuvés, des gants, des écrans faciaux, des blouses imperméables ou, au moins, résistantes aux fluides», peut-on lire dans le document.

«S’il advenait une situation de pénurie réelle ou potentielle, le gouvernement et les employeurs se chargeront de dresser des plans d’urgence.»

Dans une note adressée aux membres, la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick indique que ces directives viennent répondre aux nombreuses préoccupations des professionnels de la santé qui n’ont pas pu avoir accès à des masques N95 lorsqu’ils le jugeaient nécessaire.

«D’une part, nous entendons le gouvernement dire qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement et, d’autre part, vous nous dites que les EPI sont rationnés ou mis sous clé par les employeurs», souligne Paula Doucet, qui espère que l’entente mettra fin à de telles situations.

«Nous avons été avisés qu’un plus grand nombre de fournitures arriveront au cours des prochaines semaines. Cela ne signifie pas que l’approvisionnement est inépuisable, d’où l’accent mis sur la conservation lorsque cela est possible. Cela veut dire porter le même masque le plus longtemps possible à moins qu’il soit mouillé ou contaminé.»

Selon Blaine Higgs, une équipe du CHU Dr Georges-L.-Dumont se penche également sur la possibilité de stériliser les masques pour permettre leur réutilisation. «Ils sont en train de regarder s’ils peuvent réellement le faire», note le premier ministre.