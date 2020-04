Qui est Dre Jennifer Russell, le visage de la lutte contre la COVID-19 au N.-B.?

Elle est la figure de proue de la lutte contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick. La population et les décideurs se sont tournés vers elle dès les premiers instants de la pandémie et elle est rapidement devenue une présence familière dans la vie des Néo-Brunswickois grâce à ces points de presse quotidiens. Voici Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef.

La Néo-Brunswickoise originaire de Bathurst s’est tournée vers la médecine après avoir obtenu un premier diplôme en musique de l’Université Dalhousie à Halifax.

La musique et les sciences étaient ses matières favorites à l’école et elles n’ont jamais cessé de faire partie de sa vie depuis.

Dre Jennifer Russell doit d’abord son intérêt pour la médecine à son frère aîné, Jamie, qui est né avec le diabète de type 1 et qui est devenu paraplégique à l’âge de 17 ans en raison d’un accident de voiture.

«Dans ma maison, quand j’étais jeune, c’est quelque chose avec laquelle je vivais chaque jour. Notre famille était beaucoup impliquée. Voir tous les problèmes médicaux qu’il avait a eu un effet sur moi», raconte Dre Russell en entrevue téléphonique.

Jamie est décédé en 2004 à l’âge 36 ans après avoir eu une brillante carrière au gouvernement fédéral au sein notamment du cabinet des premiers ministres Brian Mulroney, Kim Campbell et Jean Chrétien.

Dre Russell a étudié la médecine à l’Université Memorial de Saint-Jean de Terre-Neuve et a effectué sa résidence en médecine familiale à l’Université Dalhousie. Durant sa deuxième année d’études en médecine, elle a commencé une carrière de 10 ans dans les Forces armées canadiennes.

Au milieu des années 2000, alors qu’elle était médecin à la base militaire de Gagetown, près de Fredericton, Dre Russell a été déployée à l’étranger. Elle a alors dû quitter son fils Zachary et sa fille Olivia âgés respectivement de 16 mois et de 3 ans.

«C’était très émouvant de laisser mes enfants derrière moi, comme c’est le cas pour tout membre des Forces canadiennes», a-t-elle confié au Telegraph-Journal en 2017.

Selon le quotidien anglophone, Dre Russell a été déployée en tant que médecin au Camp Mirage dans le désert près de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Après avoir quitté l’armée, Jennifer Russell a notamment travaillé en traitement des dépendances et en santé mentale à Fredericton en plus d’être médecin hospitaliste et médecin de famille.

C’est en partie durant cette période que la future médecin-hygiéniste en chef a développé son intérêt pour la santé publique.

«Il y avait plusieurs de mes patients qui auraient pu profiter de plus de prévention auprès de la population. C’était quelque chose qui devenait de plus en plus important. Je voyais beaucoup de patients qui avaient des problèmes similaires et je savais qu’il y avait des politiques et des changements à long terme qui pourraient être faits pour les aider.»

Son passage dans l’armée l’a aussi initiée à la médecin préventive, aux cliniques de vaccination et aux enquêtes de santé publique.

«Une fois, il y a eu une grosse enquête à laquelle j’ai participé sur les maisons des militaires et la peinture qui contenait du plomb. C’était proche des choses que je fais en santé publique maintenant.»

Dre Russell s’est jointe à l’équipe de la Santé publique provinciale en 2014 et a été nommée médecin-hygiéniste en chef en 2018.

Même si Jennifer Russell est loin d’avoir prédit qu’une pandémie de la taille de la COVID-19 éclaterait durant sa carrière, il ne s’agit pas non plus d’un événement complètement inattendu, affirme-t-elle

«C’est extraordinaire, mais ce n’est pas totalement imprévu. Nous avons eu le SRAS, la grippe H1N1, l’Ebola. Dans ma carrière, j’ai vu des choses comme ça.»

«Est-ce que j’avais prévu qu’on aurait quelque chose d’aussi dramatique causant une crise globale comme celle-ci? Non, mais on sait que des pandémies comme ça peuvent arriver alors on a toujours eu des directives pour se préparer.»

L’importance de parler français

Depuis le début de la pandémie, Dre Russell est davantage dans l’oeil du public qu’à peu près tous les politiciens à l’exception du premier ministre Blaine Higgs.

Il s’agit d’un élément primordial en santé publique, surtout en temps de crise, constate-t-elle.

«C’est quelque chose de nécessaire. Le rôle d’un médecin-hygiéniste en chef, c’est d’informer le public pour établir une relation de confiance. Il faut avoir cette confiance pour que les gens comprennent pourquoi ils doivent suivre les directives. Il faut être là pour répondre aux questions et donner l’information au public.»

L’aptitude de Jennifer Russell, une anglophone, de s’adresser directement aux Acadiens dans leur langue en cette période de crise ne passe d’ailleurs pas inaperçue.

Même si ses parents sont anglophones, l’apprentissage du français était suffisamment important dans sa famille pour que Dre Russell fréquente l’école francophone de la maternelle à la 8e année à Bathurst.

Son père, Len, un Québécois anglophone qui a appris le français à l’âge adulte, tenait absolument à s’exprimer en français avec ses employés acadiens lorsqu’il occupait un poste de direction à la mine Brunswick.

«Il n’avait pas honte de son accent. Il continuait à utiliser son français pour être respecté par son équipe et par ses collègues. C’était vraiment important», mentionne Dre Russell.

Sa mère, Susan, est une anglophone aux racines acadiennes.

«Ma mère savait que (la langue française) était dans notre héritage et elle voulait la préserver alors on m’a inscrit dans une école francophone.»

Le bilinguisme s’est avéré un atout de taille dans la carrière de Jennifer Russell et pas seulement à titre de médecin-hygiéniste en chef.

«Dans l’armée, il n’y avait pas beaucoup de médecins qui parlaient français alors presque tous mes patients étaient francophones. J’ai eu la chance toute ma vie de pratiquer mon français et de l’utiliser.»

Chanteuse de jazz

La COVID-19 ne menace pas seulement la santé physique des individus. Les répercussions de la crise peuvent avoir aussi de lourdes conséquences sur la santé mentale des gens.

C’est pourquoi Jennifer Russell donne souvent des trucs durant ses points de presse pour prendre soin de sa santé psychologique en plus des directives pour éviter la propagation du coronavirus.

La médecin met d’ailleurs ses conseils en pratique après ses longues journées à gérer la crise.

«J’essaye de prendre des marches quand je le peux, mais ce n’est pas souvent. Je prends un bain, je bois une tasse de thé, j’écoute et je joue de la musique», confie-t-elle.

La musique n’a toutefois rien d’un simple passe-temps pour Jennifer Russell. Celle qui joue du saxophone et du piano est aussi une chanteuse de jazz chevronnée.

Son album, Double Kiss, dont elle a composé la musique et les paroles, est paru en 2014 et est disponible sur les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.

«La musique, c’est comme respirer. J’ai besoin de musique dans ma vie», a-t-elle confié à l’équipe de la série documentaire The Capital Project parue en 2019.