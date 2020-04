Aucun nouveau cas de COVID-19 au N.-B.; 70 personnes rétablies

La Santé publique n’a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 dans la province samedi.

Sur les 112 cas qui ont été confirmés précédemment, 64 sont liés à un voyage, 36 sont des proches de cas confirmés, six sont des cas de transmission communautaire, et six cas demeurent sous investigation.

Dix personnes ont été hospitalisées et cinq d’entre elles ont depuis reçu leur congé de l’hôpital. Cinq patients demeurent hospitalisés, et trois d’entre eux se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Jusqu’à maintenant, 70 personnes se sont rétablies.

La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a indiqué que les résultats sont encourageants, mais qu’il est trop tôt pour conclure que la propagation de cette pandémie ralentit dans la province.

«Les mesures que nous avons adoptées ne vont pas changer, a affirmé la Dre Russell. Nous ne voulons pas devenir complaisants et ensuite perdre du terrain aux mains de cette maladie hautement contagieuse. Je sais que c’est difficile, mais nous vous demandons de continuer à faire ce que vous faites parce que cela donne véritablement des résultats.»

Le premier ministre, Blaine Higgs, a remercié tous les travailleurs essentiels qui continuent à fournir des services de première importance pendant cette pandémie mondiale.

«De nombreuses personnes qui travaillent dans les secteurs privé et public aimeraient profiter du congé de la fin de semaine de Pâques avec leur famille et leurs amis, a déclaré M. Higgs. Mais elles vont plutôt accomplir le plus important travail de leur vie. Au nom de tous vos concitoyens du Nouveau-Brunswick, je vous remercie de travailler pendant cette période éprouvante. Les gens apprécient vraiment ce que vous faites.»