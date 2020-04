COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir samedi

Voici les dernières nouvelles concernant la pandémie du coronavirus:

Les militaires canadiens se préparent à «faire la guerre» au coronavirus

Lorsqu’une quarantaine de Rangers canadiens ont été déployés dans le nord du Québec plus tôt cette semaine pour ériger des tentes chauffées pour le dépistage de la COVID-19 et d’autres tâches en lien avec la lutte des communautés locales contre la pandémie, ils représentaient l’intervention militaire la plus tangible depuis le début de la crise.

Les Rangers ont été déployés à la suite d’une requête du gouvernement du Québec, la première à être acheminée au gouvernement fédéral en raison de la COVID-19. Des milliers d’autres militaires canadiens sont sur un pied d’alerte, en attente d’autres requêtes du genre.

Cependant, que peuvent faire les Forces armées canadiennes pour lutter contre une pandémie? Et comment l’état-major déploiera les militaires si certains d’entre eux sont infectés, mis en quarantaine, ou carrément retirés du terrain?

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a annoncé le mois dernier que l’état-major avait mobilisé environ 24 000 soldats afin de répondre à la menace de la COVID-19, des crues printanières et des feux de fôret qui sont devenus monnaie courante au cours des dernières années.

L’équipement a été acheminé aux principales bases militaires canadiennes, comme celle de Borden, en Ontario, mais la plupart des soldats ont jusqu’ici reçu la directive de s’isoler, afin d’éviter de contracter la COVID-19 – ils doivent demeurer en santé, afin de ne pas infecter ceux qui pourraient avoir besoin de leur aide.

Des navires de la Marine royale canadienne ont aussi reçu la directive de demeurer au large des côtes jusqu’à ce que leur aide soit demandée pour la même raison: l’équipage de ces navires doit à tout prix éviter d’être infecté par le coronavirus. Entre-temps, seuls les membres essentiels des forces aériennes continuent de transporter de l’équipement et des denrées aux quatre coins du pays, ainsi qu’à l’étranger.

Les Forces armées canadiennes devraient surtout jouer un rôle de soutien contre le coronavirus. Elles pourraient servir à assurer que la quarantaine est respectée par la population, mais devraient surtout s’occuper de la logistique sur le terrain; assurer le transport, l’érection de bâtiments et d’abris, les communications ainsi que le soutien médical.

Des députés sont de retour aux Communes pour les subventions salariales

Un nombre réduit de députés revient à la Chambre des communes pour une deuxième fois afin d’adopter des mesures économiques d’urgence en lien avec la pandémie de la COVID-19.

Trente-deux députés, représentant tous les partis, siègeront pour adopter la subvention salariale de 75 % aux entreprises.

Et contrairement à la dernière fois, ils ne devraient pas débattre toute la nuit, ayant déjà négocié sur le libellé du projet de loi cette semaine.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, croit que la séance dans les prochaines heures devrait se déroulera de « façon rapide, efficace et harmonieuse ».

Les Communes siègeront dès 13h15. Le premier ministre Justin Trudeau y prendra la parole en début de séance.

Tous les chefs de partis seront présents pour assister aux travaux, même la cheffe parlementaire du Parti vert Elizabeth May qui a voyagé de la Colombie-Britannique.

Si tout se passe comme prévu, le Sénat devrait siéger à son tour samedi en fin d’après-midi pour débattre à son tour de ce projet de loi.

Le programme de subventions salariales, dont le coût était évalué à 73 milliards $, a déjà fait l’objet d’assouplissements dans les derniers jours.

Les partis d’opposition voulaient notamment élargir les critères des mesures d’urgence pour aider le plus grand nombre de Canadiens.

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh dit avoir obtenu des garanties que plus de personnes, comme les travailleurs à temps partiel ou les étudiants, seront admissibles à la Prestation canadienne d’urgence.

Le Bloc québécois demandait à ce que la subvention salariale soit élargie pour y inclure des coûts fixes de fonctionnement. Cette mesure aiderait surtout les petites entreprises, qui craignent ne pas avoir les reins financiers assez solides pour passer à travers de la crise.

Ottawa reste muet quant à une réduction la production de pétrole

Le Canada et ses partenaires du G20 ne se joindront pas pour l’instant aux pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) qui réduisent la production de pétrole pour arrêter la flambée des prix causée par la crise de la COVID-19 et une guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie, a déclaré vendredi le ministre des Ressources naturelles.

À la suite d’une vidéoconférence avec ses homologues du G20, Seamus O’Regan a déclaré qu’ils s’entendaient sur les politiques et le principe général que dans le marché mondial de l’énergie, la stabilité est liée à la sécurité et à la prospérité de chacun.

La rencontre survient au lendemain de la décision de l’OPEP et de ses pays partenaires de prendre des mesures visant à augmenter les prix du pétrole en réduisant la production d’un dixième de l’offre mondiale, ou jusqu’à de 10 millions de barils par jour.

« Nous n’avons pas discuté de chiffres, a dit M. O’Regan. Ce n’était pas au sujet des chiffres. »

Il a estimé que la rencontre a été un succès en partie parce qu’il semble que la Russie et l’Arabie saoudite – tous deux membres du G20 – ont trouvé une solution à la suite de leur guerre internationale des prix du pétrole.

En mars, la Russie qui refusait de réduire sa production a suscité la colère de l’Arabie saoudite qui a répliqué en augmentant sa production de pétrole et en réduisant ses prix.

« C’était vraiment quelque chose qu’eux et tout le monde soient d’accord sur la nécessité de prix stables, a déclaré M. O’Regan. La solidarité est le mot qui m’est venu à l’esprit. »

« Nous ne sommes pas encore là où nous devons être, mais je pense que c’est certainement un pas dans la bonne direction et nous avons grandement progressé par rapport à hier. »

Le ministre O’Regan a refusé à maintes reprises de spéculer quant à savoir si le Canada pourrait envisager de réduire sa production dans le cadre d’efforts multilatéraux visant à ramener la stabilité indispensable sur le marché mondial de l’énergie.

Il a noté qu’il est bien connu que la production a chuté à Terre-Neuve, en Alberta et en Saskatchewan. À elle seule, l’Alberta a vu sa production quotidienne chuter de 80 000 barils.

Plus tôt vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a refusé de dire si le Canada prendrait des mesures pour réduire sa production.

« Comme nous le savons, l’Alberta a déjà réduit sa production et le fait depuis un certain temps maintenant », a-t-il mentionné.

M. O’Regan a affirmé que le plan de sauvetage du secteur canadien de l’énergie est pour bientôt, mais il n’a pas précisé quand il sera dévoilé.

Il a dit qu’il comprendra des mesures visant à améliorer les « liquidités » des compagnies du secteur de l’énergie.

Bien que de l’essence moins chère peut sembler être une aubaine à la pompe, le ministre O’Regan a estimé qu’un marché du pétrole et du gaz sain a un impact énorme sur l’économie canadienne.

Le Canada est le quatrième producteur mondial de pétrole. Le secteur emploie directement ou indirectement plus de 830 000 personnes.

Des parents et des enseignants craignent la réouverture des écoles au Québec

Se servir des enfants comme de « cobayes », les envoyer « au front »: les réactions de parents et d’enseignants fusaient sur les réseaux sociaux après que Québec ait évoqué le scénario d’un retour en classe d’ici le 4 mai.

« Une grosse vague d’émotions (…) et d’incompréhension » a déferlé sur des groupes Facebook de parents, a raconté Pierre Avignon, le président du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Grâce, un établissement situé dans l’arrondissement montréalais qui compte le plus de cas de la COVID-19.

Lors de sa mise à jour de vendredi sur la lutte au coronavirus, le premier ministre François Legault a expliqué que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus.

« Plusieurs ont peur que ça aille trop vite et qu’on mette des gens à risque », a résumé M. Avignon en entrevue avec La Presse canadienne.

Celui-ci voit mal comment les règles de distanciation sociale pourraient être respectées dans sa gigantesque école primaire fréquentée par environ 900 élèves « où on est obligés de faire des roulements pour la cafétéria et la cour de récréation ». « Il n’y a jamais deux mètres », a-t-il lancé.

Selon le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, la réouverture des écoles ferait en sorte que les enfants, moins vulnérables, participeraient à l’immunisation naturelle de la population.

« Les jeunes qui pourraient attraper la maladie avec presque pas de symptômes, c’est comme si on les vaccinait, avait expliqué M. Arruda. C’est la vaccination naturelle qui va s’installer. Et c’est important dans la société qu’une certaine partie de la population soit vaccinée. »

Une pétition réclamant la fermeture des garderies et des écoles jusqu’en septembre avait amassé vendredi soir après seulement quelques heures plus de 62 000 signatures numériques.

Les signataires estimaient qu’autrement « la vie des enfants et des adolescents » serait mise « en danger » et suggérait de suivre l’exemple d’autres provinces canadiennes.

La réaction était particulièrement nuancée à la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) où l’on tentait d’être « la voix de la raison ».

« On suggère aux parents de suivre les recommandations de la santé publique. Ce sont eux les experts », a offert son président, Kevin Roy, lorsque La Presse canadienne lui a demandé de donner le pouls de l’opinion des parents.

Les propos du premier ministre Legault sentent « l’improvisation » et ont suscité « beaucoup d’émoi » chez les enseignants, a expliqué Sonia Ethier, la présidente de la CSQ, un syndicat comptant 125 000 employés du secteur de l’éducation.

Ils soulèvent « énormément de questions et de peurs », a ajouté Mme Ethier dans un communiqué, avant de suggérer que le gouvernement consulte son organisation « avant de prendre une décision à ce sujet ou d’émettre publiquement une quelconque hypothèse ».

Du côté de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), on se demande « à quel lobby » répond le premier ministre. Le réseau des écoles privées exerce une « pression colossale » sur Québec, a affirmé le président de la FAE, Sylvain Mallette, une organisation qui représente 45 000 enseignants du réseau francophone des commissions scolaires.

Ces écoles « profitent de la crise pour maintenir leurs activités sous la menace de certains parents qui ne se gênent même pas pour dire qu’ils vont cesser de payer » si le contrat de service n’est pas respecté, a-t-il dit.

Bien que les enfants semblent moins affectés par ce virus, M. Mallette a rappelé que « ce sont des adultes qui les côtoient lorsque les classes sont ouvertes et dans certains cas ont plus de 60 ans, ont des maladies auto-immunes ou vivent avec des personnes âgées ».

Selon lui, il est impératif que le premier ministre, qui jusqu’à présent a fait « un sans faute », fasse preuve de pédagogie, soit rassurant et continue de s’appuyer sur des données scientifiques.

Le scénario envisagé par Québec d’une réouverture des écoles au printemps tranche avec celui évoqué plus tôt en matinée par Justin Trudeau qui disait espérer assouplir certaines règles « pour l’été ».

« Plus de gens pourront peut-être aller au travail, les écoles vont peut-être recommencer à reprendre », avait déclaré le premier ministre du Canada.

Les frustrations étaient si grandes que l’unité entre tous les partis représentés à l’Assemblée nationale a montré quelques signes de faiblesse.

« Des experts en santé publique peuvent-ils expliquer pourquoi les autorités ont dit il y a un mois qu’il fallait fermer écoles et les garderies parce que les enfants pouvaient être vecteur important du virus _ même si on interdisait toute visite chez les aînés _ et que ce ne serait plus un enjeu? », s’est empressée de commenter sur Twitter Véronique Hivon, la porte-parole péquiste en matière d’éducation et de famille.

Mais tous n’étaient pas du même avis. L’ex-ministre libéral de la santé et des services sociaux, Gaétan Barrette, a pour sa part soutenu que sans vaccin ni immunité collective, les enfants attraperont le virus un jour ou l’autre, ajoutant que la maladie est très légère chez l’enfant et que les écoles ne sont pas fermées lorsque la saison de la grippe bat son plein.

« Des fois, vous savez, en politique, on annonce des choses le vendredi, a-t-il évoqué sur Twitter. Cette fois-ci, peut-être que l’objectif est de susciter une discussion dans les chaumières à Pâques! »