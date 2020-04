Fermer la Péninsule: «Ça serait presque impossible à gérer et à surveiller»

Fermer la Péninsule acadienne pour empêcher la COVID-19 de s’y infiltrer? Facile à dire, mais…

Depuis près d’une semaine, le débat est entier sur cette question de santé publique.

Après de vives discussions, le Forum des maires de la Péninsule acadienne a jugé bon de ne pas aller jusque là, mais il a néanmoins demandé au gouvernement Higgs de renforcer les messages de confinement, spécialement en cette période très occupée de déplacement à l’approche de Pâques.

D’autres voudraient cependant que l’on prenne les grands moyens dès maintenant pour interdire tout trafic jugé non essentiel venant de ou allant vers l’ouest et le sud. La cinéaste Renée Blanchar a lancé une pétition en ligne dimanche, où elle requiert des gestes sans précédent pour affronter une crise également sans précédent.

Avec plus de 700 appuis, elle estime légitime que, d’ici à jeudi midi, l’avis populaire ait inciteé les décideurs à faire le reste du chemin pour fermer les voies d’accès aux déplacements non essentiels et veiller à protéger davantage la région.

Mais si tous les chemins mènent à Rome, c’est apparemment la même chose pour la Péninsule acadienne. Dans ce contexte, la théorie trouverait difficilement une application pratique. À Néguac notamment, calcule le maire Georges Savoie.

Le porte d’entrée sud marche sur un fil de fer géographique, sanitaire et politique. En santé, il fait partie du réseau anglophone Horizon, avec les principaux services postés à Miramichi. Politiquement, il travaille avec la Péninsule acadienne. Et le maire ne sera jamais d’accord à tracer une ligne d’interdiction sur la route 11 qui empêcherait entre autres les communautés voisines, dont la Première Nation Esgenoôpetitj, d’avoir accès aux services essentiels dans le village.

«Je peux comprendre que certaines personnes demandent la fermeture de la région. Nous craignons tous ce virus. Mais combien de routes entrent ou sortent de la Péninsule acadienne? Pensez à toutes les voies secondaires. Ça serait presque impossible à gérer et à surveiller. J’échange régulièrement avec le chef Esgenoôpetitj, nous entretenons des liens importants et nous avons une très bonne collaboration. Pensons aussi à Lagacéville ou Lavillette. Pour moi, ça n’a pas de sens de leur empêcher l’accès chez nous», argumente M. Savoie.

Mais si vous allez à l’est, à Grande-Anse, le discours est différent. Le maire Gilles Thériault était de ceux qui revendiquaient des points de contrôles lors de la discussion avec ses collègues du Forum des maires. S’il s’est rallié à la position plus modérée du groupe, il demeure convaincu qu’il faut des mesures exceptionnelles face à des circonstances exceptionnelles.

«La logique est simple: moins il y a de déplacement, moins il y a de chance de transmission. Je ne crois pas que ce serait compliqué de placer des points de contrôle. On peut demander la collaboration des agents de la GRC, de Pêches et Océans, des Ressources naturelles, du ministère des Transports et de l’infrastructure et du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux», soutient M. Thériault.

En prenant exemple du Québec qui l’a fait depuis deux semaines, le maire de Grande-Anse affirme que la Péninsule acadienne est doublement privilégiée par sa formation géographique unique et par le fait qu’aucun cas de la COVID-19 n’a encore été officiellement répertorié.

«J’ai donné mon opinion au Forum des maires et j’ai été très clair. Mais la décision doit se prendre maintenant par les autorités de la Santé publique. Pas dans un mois. Des points de contrôle aux endroits stratégiques vont sensibiliser les gens à respecter les mesures en place et décourager les déplacements non nécessaires», poursuit M. Thériault, qui verrait bien des postes à Janeville et à la sortie nord de Miramichi.

Le maire de Néguac ne minimise pas le sérieux de la situation, loin de là. Comme tout le monde, il craint comme la peste le coronavirus et encourage fortement les citoyens à observer à la lettre les consignes de la Santé publique et du gouvernement.

«Nous pouvons encore convaincre les gens de rester chez eux. J’y crois. La GRC, le gouvernement et la Santé publique font un travail extraordinaire et nous nous en allons dans la bonne direction. Si cette pétition convainc des gens de rester à la maison, ce sera ça de gagné. À ceux qui veulent qu’on ferme la Péninsule acadienne, je leur demande de patienter encore un peu. Il faut accepter le fait que les gens ne réagissent pas tous à la même vitesse. On doit donc répéter le message souvent», réclame Georges Savoie.

Un coup à donner

Le président du Forum des maires de la Péninsule acadienne et maire de Bertrand, Yvon Godin, est d’avis que les intentions de certains de ses confrères de mieux protéger la région de l’intrusion de la COVID-19 sont louables. Cependant, il demande à la communauté d’y aller encore un gros effort volontaire, même si rien n’est facile actuellement, pour en arriver à réduire les consignes de confinement le plus rapidement possible.

«Ce n’est pas le moment d’abandonner ce que nous faisons, a-t-il indiqué. C’est pourquoi nous disons à nos citoyens qu’il y a encore un coup à donner. Il faut se laisser une chance de gagner sans en arriver à des positions extrêmes. Pour l’instant, nous n’éprouvons pas le besoin d’isoler la Péninsule acadienne plus qu’elle ne l’est présentement.»

D’ailleurs, tous les maires de la Péninsule acadienne émettront un message de solidarité à travers les réseaux sociaux à l’arrivée de Pâques. – RF