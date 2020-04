L’attaquant des Oilers Colby Cave est décédé à l’âge de 25 ans

Colby Cave a maqué un but pour les Oilers en 11 matchs cette saison. - PC

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Colby Cave est décédé après avoir subi une hémorragie cérébrale plus tôt cette semaine.

Les Oilers ont confirmé la mort de Cave par l’entremise d’un communiqué publié par la famille.

« Nos familles et moi (Emily, la femme de Cave) sommes sous le choc, mais savons que notre Colby était aimé de tous, ses proches et ses amis, l’ensemble de la communauté du hockey et bien d’autres. Nous tenons à remercier tout le monde pour vos prières pendant cette période difficile », pouvait-on lire dans le communiqué.

Le hockeyeur âgé de 25 ans, originaire de Battleford, en Saskatchewan, reposait dans un coma artificiel dans un hôpital de Toronto.

Il avait été héliporté vers l’hôpital Sunnybrook de Toronto mardi après avoir été admis d’urgence dans un hôpital de Barrie, en Ontario, la veille.

Cave avait subi une chirurgie d’urgence mardi, et les médecins lui avaient retiré un kyste colloïdal qui causait une certaine pression sur son cerveau.

Emily Cave avait publié une mise à jour sur son compte Instagram mercredi soir.

« Nous avons besoin d’un miracle, avait-elle écrit. Les parents de Colby et moi-même avons pu le voir à travers une fenêtre et lui parler avec un système radio hier soir. Nous n’avons plus le droit d’être à l’hôpital en raison de la COVID-19. Nous ne savons pas quand nous pourrons le voir de nouveau.

« L’infirmière a attaché son alliance de mariage à sa cheville. Je rêve de pouvoir te toucher, entendre ta voix, serrer ta main et t’embrasser de nouveau. Je t’aime tellement et mon coeur est en pièces sans mon meilleur ami. »

L’agent de Cave, Jason Davidson, avait indiqué mardi que les problèmes de santé de son client ne semblaient pas liés à la pandémie de COVID-19.

Cave a marqué un but en 11 matchs cette saison avec les Oilers, en plus d’avoir inscrit 11 buts et 12 mentions d’assistance en 44 parties avec les Condors de Bakersfield, le club-école des Oilers dans la Ligue américaine de hockey.

Les Oilers ont diffusé le but de Cave _ une montée en puissance sur le flanc droit qui lui a permis de battre un défenseur des Penguins de Pittsburgh et de déjouer le gardien Matt Murray _ sur Twitter plus tôt cette semaine.

« Colby est un gars extraordinaire qui a marqué un but formidable pour nous cette saison », a écrit l’équipe albertaine.