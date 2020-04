Aide financière d’urgence: comment le N.-B. se compare-t-il au reste de l’Atlantique?

Prestation d’urgence pour les travailleurs affectés, aide à certains étudiants; le Nouveau-Brunswick n’est pas resté les bras croisés face à la pandémie. Comment ces mesures se compare-t-elles à celles qui ont été mises en oeuvre ailleurs en Atlantique?

Depuis le début de la crise, l’aide financière d’urgence a surtout été l’affaire du gouvernement fédéral. Ottawa a sorti l’artillerie lourde pour aider un maximum de personnes à tenir le coup pendant la pandémie.

Sa mesure phare pour les particuliers est la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui permettra à des millions de travailleurs de toucher 2000$ mensuellement pendant quatre mois.

Pendant ce temps, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en oeuvre des mesures complémentaires pour combler certains trous dans le filet de protection fédéral.

Fredericton a entre autres offert 900$ aux travailleurs ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie. Comme l’a expliqué Blaine Higgs en point de presse, jeudi dernier, cette aide se veut transitoire.

«Cela a été mis en place pour que les gens aient de l’argent pour couvrir leurs besoins essentiels en attendant que le programme fédéral entre en vigueur.»

Comme les Néo-Brunwickois ont commencé à recevoir la PCU la semaine dernière, Fredericton n’accepte plus de nouvelles demandes d’aide d’urgence depuis jeudi dernier.

«On nous dit que la réponse (d’Ottawa) est immédiate. Quand les gens déposent une demande, ils reçoivent de l’argent très rapidement. (…) Si l’aide fédérale n’était pas opérationnelle, on offrirait encore l’aide provinciale. Nous ne voulions pas laisser les gens à la maison s’inquiéter de leur bien-être financier», a expliqué Blaine Higgs.

Fredericton a aussi débloqué des fonds afin de verser jusqu’à 750$ à certains étudiants. Il s’agit une fois de plus d’une mesure complémentaire à l’aide fédérale.

Seuls les étudiants qui ne sont pas admissibles aux prestations d’urgence fédérale et provinciale, qui n’ont pas d’économies et qui n’ont pas accès aux prêts étudiants pourront obtenir ce coup de pouce financier.

Aide aux individus: le N.-B. n’est ni le plus généreux, ni le plus radin

Lorsque l’on prend un peu de recul pour jeter un coup d’oeil à l’approche des autres provinces de l’Atlantique, on constate plusieurs différences.

Prenons par exemple la prestation d’urgence offerte aux travailleurs affectés par la COVID-19.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement provincial s’y est pris autrement. Il offre un versement unique de 1000$. Mais il y a un gros mais; les critères d’admissibilité sont pas mal plus restrictifs.

Contrairement au Nouveau-Brunswick, les personnes admissibles à l’assurance-emploi ne sont pas admissibles à l’aide néo-écossaise. Idem pour les travailleurs ayant gagné plus de 34 000$ en 2018. Le Nouveau-Brunswick n’a pas fixé un tel plafond.

Cette approche plus ciblée se manifeste aussi dans d’autres pans du plan d’aide d’urgence de la Nouvelle-Écosse.

La province a notamment versé plus d’un million $ afin d’aider les banques alimentaires et 200 000$ pour appuyer les maisons de transition pour femmes et enfants victimes de violence.

Elle a aussi bonifié les prestations mensuelles de l’aide sociale à raison de 50$ par personne. Le gouvernement estime que 40 000 personnes recevront ces fonds supplémentaires.

Plus tôt cette semaine l’Acadie Nouvelle a demandé à Blaine Higgs s’il a évalué la possibilité d’offrir plus d’argent aux prestataires de l’aide sociale.

«Pas directement. Je suis sûr que le ministère du Développement social évalue les impacts (de la pandémie) sur les prestataires de l’aide sociale, afin que l’on puisse assurer leur bien-être comme pour le reste des gens», a-t-il répondu.

M. Higgs a ajouté que son gouvernement est conscient que les Néo-Brunswickois touchés par la pandémie ont besoin d’aide rapidement. Il a indiqué que des mesures telles que la bonification d’urgence de l’aide sociale sont «sur le radar».

L’Î.-P.-É. bonne troisième, T.-N.-L. (très) loin derrière

À l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement provincial a mis rapidement sur pied une prestation d’urgence qui ressemble beaucoup à celle du Nouveau-Brunswick.

Les Insulaires qui ont perdu leur emploi ou leurs revenus en raison de la pandémie et qui ont gagné au moins 5000$ au cours de la dernière année auront droit à un versement unique de 750$. Ils pourront aussi obtenir une carte-cadeau de 100$ chez Sobeys.

À Terre-Neuve-et-Labrador, où les finances du gouvernement provincial sont dans un état lamentable, les travailleurs devront se contenter de l’aide fédérale. La province n’offre tout simplement pas d’aide d’urgence comme ailleurs en Atlantique.