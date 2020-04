COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir dimanche matin

Voici les dernières nouvelles concernant l’épidémie de la COVID-19:

Les employés saisonniers recevront de l’aide, soutient la ministre de l’Emploi

La ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement fédéral travaillait sur une solution pour permettre aux employés saisonniers qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d’urgence de pouvoir néanmoins l’obtenir.

L’opposition a fortement critiqué le gouvernement libéral pour ses mesures d’urgence lors d’une session extraordinaire, samedi, visant l’approbation de la Subvention salariale d’urgence du Canada développée par le gouvernement Trudeau.

Le programme a comme objectif d’aider les Canadiens à naviguer les impacts économiques provoqués par la pandémie de la COVID-19.

Mme Qualtrough a indiqué que le gouvernement tentait d’apporter des changements à la Prestation canadienne d’urgence, qui permettra aux employés sans revenus en raison de la crise de recevoir 2000 $ par mois pendant une période maximale de quatre mois.

Elle a noté que des changements devaient être apportés pour permettre aux employés saisonniers de recevoir la prestation, alors que les critères actuels ne les rendent pas admissibles.

La subvention salariale de 75% est adoptée à la Chambre des communes

La Chambre des communes a adopté samedi la politique économique canadienne la plus importante depuis la deuxième guerre mondiale.

La Subvention salariale d’urgence du Canada devrait inciter de nombreux employeurs à garder leurs employés pendant la pandémie de la COVID-19 ou à les réembaucher en ayant l’assurance qu’une part de leur salaire sera subventionnée.

« En conservant leurs employés, les entreprises canadiennes seront davantage en mesure de de rebondir après la crise », a déclaré le ministre des Finances, Bill Morneau, samedi après-midi.

La subvention couvrira 75 % de la première tranche de 58 700 $ des employés, ce qui représente un montant maximal de 847 $ par semaine par employé. Le programme sera en vigueur du 15 mars au 6 juin 2020 et est rétroactif.

Le gouvernement fédéral estime qu’il devrait coûter quelque 73 milliards $ au coffres de l’État.

Le Sénat a siégé à son tour samedi en fin d’après-midi. Le projet de loi C-14 a par la suite reçu la sanction royale et est donc loi.

Les entreprises devraient être en mesure d’appliquer pour les subventions salariales d’ici « deux à cinq semaines » selon le ministre Morneau, qui n’a pas été en mesure de fournir un échéancier plus précis.

« On espère d’avoir l’argent plus tôt si c’est possible », a-t-il ajouté.

L’Alberta va partager son surplus d’équipements de protection personnelle

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a affirmé que sa province comptait sur suffisamment de masques, gants chirurgicaux, ainsi que de respirateurs pour combler ses besoins pendant la crise liée à la pandémie de la COVID-19 et qu’il souhaitait partager ses ressources avec les autres provinces.

M. Kenney a fait cette annonce samedi à partir d’un entrepôt des Services albertains de la santé, à Edmonton. Il a noté que cet entrepôt, ainsi que huit autres, étaient remplis d’équipements.

Il a indiqué que l’Ontario allait recevoir des masques, des gants et des respirateurs, le Québec recevra des masques et des gants et la Colombie-Britannique recevra des masques.

M. Kenney a mentionné que le nombre d’hospitalisations en Alberta était sous les projections des modèles à ce point-ci de la crise et il a attribué cette situation aux efforts des Albertains pour respecter les recommandations des autorités de la santé.

Il a aussi pointé vers une planification rapide de la gestion de la pandémie en Alberta pour expliquer ce surplus, ainsi que vers le pouvoir d’achat qui vient de l’administration centralisée du système de santé provincial.

Malgré quelques mésententes avec d’autres provinces concernant des projets d’oléoduc, M. Kenney a déclaré qu’il n’aurait pas eu la conscience tranquille s’il avait gardé le surplus d’équipements en réserve.

Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick demeurent vigilants

Depuis le début de la crise, 112 cas confirmés ont été rapportés, soit 64 liés à des voyages, 36 à des contacts rapprochés avec d’autres cas confirmés, six transmissions dans la communauté et six cas toujours sous enquête.

La médecin en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, a noté que bien que les résultats récents étaient encourageants, il était trop tôt pour conclure que la propagation du virus dans la province ralentissait.

« Les mesures que nous prenons ne changeront pas, a dit Mme Russell dans un communiqué. Nous ne voulons pas devenir complaisants, puis perdre du terrain dans notre lutte contre cette maladie fortement contagieuse. »

Du côté de la Nouvelle-Écosse, un deuxième chauffeur d’autobus de Halifax a subi un contrôle positif à la COVID-19, une situation qui « inquiète et rend anxieux » les chauffeurs, selon un dirigeant du syndicat.

Le président de l’unité 508 de l’Amalgamated Transit Union (ATU), Ken Wilson, a affirmé que ses membres souhaitaient une amélioration des mesures pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs du service de transport en commun de Halifax.

M. Wilson a indiqué que le chauffeur infecté travaillait à partir du garage de Burnside et qu’il était le troisième employé de ce garage à contracter le virus _ les autres étant un chauffeur dont le contrôle positif a été confirmé mercredi par les autorités locales et un mécanicien dont l’infection a été confirmée le 26 mars.

« Nous sommes très inquiets, a dit M. Wilson. On nous répète que le garage a été nettoyé. Seulement un des cas a un lien direct avec un voyage, selon ce que nous savons. »

Quand le cas du mécanicien a été confirmé, M. Wilson avait demandé une suspension du service pendant 24 heures pour que le garage et tous les autobus soient nettoyés.

Il a noté samedi que des mesures semblables ont été prises dans les Atlantic Superstores et les établissements de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse quand des cas ont été détectés, mais que le garage a été fermé seulement pendant sept heures après la confirmation du premier cas.

La Municipalité régionale de Halifax (MRH) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, samedi. Elle avait déclaré dans un communiqué publié vendredi soir que le plus récent chauffeur

à avoir subi un contrôle positif n’avait pas travaillé depuis le 31 mars.

Elle avait ajouté que la société de transports de Halifax avait depuis nettoyé tous les espaces de travail et véhicules utilisés par le chauffeur. De plus, toutes personnes ayant eu des contacts avec le chauffeur devaient être informées et subir un test de dépistage.

La MRH avait confirmé mercredi que le premier chauffeur infecté n’avait pas travaillé depuis le 4 avril.

Au cours du week-end, la MRH a annoncé qu’elle mettait en place des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19, incluant un système demandant l’utilisation en alternance des sièges, réduisant jusqu’à 50 % la capacité des autobus, selon les modèles.

La capacité des traversiers entre Halifax et Dartmouth a été réduite à 25 passagers par voyage et toute nourriture ou boisson est interdite, afin de réduire les déchets.

La Nouvelle-Écosse a annoncé 21 nouveaux cas à la COVID-19, samedi, portant le total dans la province à 428 cas confirmés.

Parmi les nouveaux cas, un membre de la police régionale de Halifax a été identifié. Les autorités policières ont ajouté que l’employé infecté n’avait pas travaillé depuis le 5 avril.

À Terre-Neuve-et-Labrador, deux nouveaux cas confirmés ont été rapportés, faisant passer le total dans la province à 241. Six personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

L’Île-du-Prince-Édouard, n’avait pas de nouveau cas à rapporter pour une troisième journée consécutive, samedi. La province a rapporté jusqu’ici seulement 25 cas confirmés.

Québec assure que la santé des enfants passe avant l’ouverture des écoles

Face à la vive réaction de nombreux parents devant l’hypothèse d’un retour à l’école des enfants avant le 4 mai, le premier ministre du Québec, François Legault a tenu à rassurer la population samedi matin. Il a promis que le seul critère qui pèse dans la balance est de protéger la santé des enfants.

Lors de sa conférence de presse de la veille, François Legault et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, avaient expliqué que les enfants sont moins à risque d’avoir des complications liées au coronavirus et qu’ils pourraient participer à l’immunisation naturelle de la population.

En quelques heures à peine, une pétition en ligne réclamant que les garderies et les écoles restent fermées jusqu’en septembre a amassé près de 146 000 appuis.

Les parents à l’origine de la démarche craignent que « la vie des enfants et des adolescents » serait mise « en danger » par une telle mesure de déconfinement.

François Legault n’est pas demeuré insensible à la réaction populaire, soutenant avoir constaté l’inquiétude des parents.

« Je ne donnerai pas le « ok » pour ouvrir les écoles tant que je n’aurai pas le « ok » de la santé publique et tant que je ne serais pas prêt à y envoyer mes propres enfants », a-t-il déclaré samedi après-midi.

« Il y a un seul critère qui va compter, ce n’est pas l’économie, c’est la santé des Québécois, a-t-il poursuivi. On va prendre une décision dans l’intérêt de nos enfants. Nos enfants, sont ce qu’il y a de plus important ».

En réponse à aux questions de journalistes, le premier ministre a offert des excuses aux parents qui ont pu être inquiétés et a dit comprendre leurs craintes.

« Je comprends que des parents vont avoir peur de renvoyer leurs enfants à l’école, je comprends cela, a-t-il insisté.

« On a des scénarios avant et des scénarios après le 4 mai. Parfois, en politique, ce n’est pas toujours la bonne chose de dire toute la vérité, mais j’aime dire la vérité. Désolé, si j’ai effrayé certaines personnes », a-t-il répondu à une question en anglais.

Le premier ministre a insisté sur le fait que toute décision serait appuyée par les experts de la santé publique et que divers scénarios sont étudiés comme des ouvertures partielles des écoles ou des ouvertures dans certaines régions seulement.