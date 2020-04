McCain Foods fait don de 20 millions de livres de pommes de terre

Le géant néo-brunswickois de l’alimentation McCain Foods a annoncé un don allant jusqu’à 20 millions de livres de produits à base de pommes de terre pour soutenir Banques alimentaires Canada, Second Harvest et d’autres organisations d’aide alimentaire à travers le pays.

Cet engagement visant à lutter contre l’insécurité alimentaire pendant la pandémie représente 60 millions de portions de pommes de terre, a fait savoir la multinationale par voie de communiqué de presse.

McCain Foods implique sa filiale de transport Day & Ross dans l’initiative pour aider à faire parvenir les dons le plus rapidement possible.

«En cette période de distanciation physique, les sentiments de communauté et de soutien sont encore plus importants. C’est pourquoi nous travaillons avec des organisations caritatives à travers le Canada pour aider à lutter contre la faim dans notre pays», a déclaré Max Koeune, le président et directeur général de McCain Foods.

Selon ce dernier, la quantité de pommes de terre qui sera donnée représente une valeur d’environ 10 millions $.

«En raison de la COVID-19, de nombreuses collectes de nourriture locales généralement organisées à cette période de l’année sont annulées. Le don important de McCain Foods aidera à reconstituer l’inventaire à un moment où les dons de nourriture ont considérablement diminué», a pour sa part affirmé Chris Hatch, le chef de la direction de Banques alimentaires Canada.

L’initiative de McCain Foods fait suite à un don d’environ 1,3 million de dollars de la Fondation McCain effectué au début du mois d’avril pour fournir un soutien urgent aux banques alimentaires, refuges, cuisines communautaires et programmes scolaires au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Alberta.