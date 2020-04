Agriculture: engouement marqué pour les produits locaux

Comme à peu près toutes les autres industries, l’agriculture s’adapte à la pandémie. Mais malgré de possibles pertes de revenus, des fermiers constatent que de plus en plus de gens s’abonnent pour obtenir leurs produits directement.

Alain Pierre Rousselle, propriétaire de la ferme Alva, près de Bouctouche, est un habitué des marchés de fermiers. Il y fait environ 35 000$ par an en vendant ses légumes, une part importante du revenu nécessaire pour faire fonctionner sa ferme.

Il a toujours l’intention de vendre ses légumes en ligne – le marché de Dieppe offre le service à l’auto – mais il sait qu’il pourrait attendre longtemps avant qu’il puisse s’y rendre à nouveau pour vendre ses légumes en personne.

«On va participer à n’importe quel marché en ligne, mais on sait que ça ne va jamais représenter autant d’argent qu’on en faisait au marché de Dieppe physiquement, donc on se tourne vers les paniers», nous explique-t-il en entrevue.

Le programme de paniers d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC) permet aux particuliers d’acheter une partie de la récolte à l’avance et de recevoir un panier de légumes frais chaque semaine de l’été et de l’automne.

Alain Pierre Rousselle raconte que dix personnes se sont abonnées en une semaine, et qu’ils sont de nouveaux clients. Mine de rien, ça représente plusieurs milliers de dollars.

«C’est quand même gigantesque pour une ferme de notre taille. Il y a un gros buzz pour ça. Ce n’est jamais arrivé depuis qu’on a commencé à les vendre», dit le fermier, qui vend des paniers de légumes depuis une dizaine d’années.

Il y a habituellement une soixantaine d’abonnés par an, mais il a l’intention d’en desservir beaucoup plus si les marchés n’ouvrent pas leurs portes cet été.

«Si ça continue comme ça, on va être complets d’ici un mois.»

Il a aussi remarqué que plus de gens suivent la page Facebook de la petite ferme familiale.

Idem pour Roger Richard, fermier d’Acadieville à la ferme Pouce Vert.

«Je vois plus de gens poser des questions là-dessus que jamais auparavant. Pour l’achat local, je pense qu’on est bien partis», dit l’agriculteur.

Roger Richard s’attend à une hausse d’environ 15% à 20% de ses abonnements, mais il ne peut accommoder qu’une centaine de clients par année compte tenu de sa capacité de production. «Je suis optimiste pour cette année», résume-t-il.

Beaucoup plus au nord, à Grande-Anse, Reno Poirier a aussi constaté davantage d’intérêt pour ses paniers de légumes.

«Les abonnements, ça roule à cent milles à l’heure. Le monde veut du local. Ça va compenser pour les pertes de revenu qu’on aura aux marchés, je présume», explique le propriétaire de Légumes chez Reno.

Agriculteur depuis une vingtaine d’années, Reno Poirier raconte qu’il est habitué de s’adapter aux besoins de l’industrie, mais que la pandémie lui cause quand même quelques maux de tête.

Il fait habituellement appel à deux travailleurs étrangers pour travailler sur sa ferme l’été, mais compte tenu de la crise, tout est incertain.

S’ils peuvent venir travailler à Grande-Anse cet été, il devra aussi les héberger pendant deux semaines sans qu’ils puissent travailler en raison des mesures de confinement pour les voyageurs provenant de l’extérieur. Ce qui représente une dépense additionnelle.

Il garde espoir que la situation se sera améliorée d’ici l’été et que les mesures de confinement seront estompées.