COVID-19: Plus de Néo-Brunswickois pourront être testés

La Santé publique du Nouveau-Brunswick élargit une fois de plus ses critères d’admissibilité au test de dépistage de la COVID-19 afin d’obtenir un meilleur portrait de la situation dans la province.

«Chaque jour, nous en apprenons davantage sur la COVID-19. Nous appliquons ces leçons aussi rapidement que possible pour nous donner les moyens de ralentir la progression du virus afin qu’il ne submerge pas notre système de santé», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef.

Dre Jennifer Russell a dévoilé lundi une nouvelle liste de symptômes qui pourraient nécessiter un test de dépistage.

Ces symptômes sont les suivants: de la fièvre supérieure à 38℃, une nouvelle toux ou une toux chronique qui s’aggrave, un mal de gorge, un écoulement nasal et un mal de tête.

«Si vous ressentez deux de ces symptômes ou plus, veuillez vous auto-isolez et appeler le 811 ou votre médecin de famille pour obtenir des directives supplémentaires», a-t-elle indiqué.

Dre Russell s’attend à ce que les nouveaux critères provoquent une augmentation de la demande de dépistage. Les réseaux de santé sont prêts à gérer cette hausse, a-t-elle dit.

L’élargissement du protocole de dépistage devrait donner aux autorités une meilleure idée de l’état de la pandémie au Nouveau-Brunswick alors que le nombre de nouveaux cas demeure relativement bas.

«Nous étendons le dépistage pour nous assurer que nous comprenons parfaitement ce qui se passe dans nos communautés et dans nos établissements», a indiqué le premier ministre Blaine Higgs lors du point de presse quotidien.

La Santé publique a annoncé la présence de deux nouveaux cas dans la province, lundi, pour un total de 116 cas depuis le début de la pandémie.

Les deux nouveaux individus aux prises avec le coronavirus sont âgés dans la quarantaine et la cinquantaine et vivent respectivement dans la région de Fredericton et de Campbellton.

Quarante personnes sont toujours atteintes de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick alors que 74 personnes sont rétablies.

Depuis le 11 mars, 12 personnes ont été hospitalisées et sept d’entre elles ont reçu leur congé de l’hôpital. Cinq patients demeurent hospitalisés, dont trois qui sont aux soins intensifs.

La COVID-19 n’a encore provoqué aucun décès au Nouveau-Brunswick.

De bonnes nouvelles en mai?

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a annoncé en moyenne moins de deux nouveaux cas quotidiennement.

Malgré les craintes des autorités, la majorité des Néo-Brunswickois semblent avoir respecté les directives en matière d’isolement et d’éloignement physique durant le long week-end de Pâques.

«Dans l’ensemble, les habitants du Nouveau-Brunswick ont suivi de très près les exigences et ont travaillé avec diligence pour faire partie de la solution», a commenté Blaine Higgs.

Il faudra toutefois attendre une semaine ou deux pour en être certains puisque les symptômes de ceux qui auraient pu être contaminés durant le week-end n’apparaîtront pas immédiatement, a-t-il précisé.

«Ces informations pourraient éventuellement nous permettre de modifier notre niveau de restriction dans les semaines à venir, mais pour l’instant, nous devons continuer à faire notre part.»

Le premier ministre n’a pas voulu se risquer à proposer un échéancier trop précis pour un retour progressif à la normale.

«Je crois que nous pourrons apporter quelques changements (aux restrictions) vers la fin du mois de mai, mais c’est très, très difficile de mettre une date là-dessus.»

Malgré les efforts de la «vaste majorité» des Néo-Brunswickois, certains continuent à défier les directives de l’état d’urgence provincial, a constaté M. Higgs.

Depuis le début de la crise, les corps policiers ont distribué 26 contraventions, dont 17 au cours des 7 derniers jours.

«Les forces de l’ordre reçoivent chaque semaine des centaines d’appels de personnes préoccupées par des violations et elles y répondent. La plupart de ces violations peuvent être résolues en éduquant les personnes concernées», a-t-il dit.

«Bien entendu, un petit nombre de personnes continuent à enfreindre les règles et à se comporter de manière inappropriée.»

La déclaration de l’état d’urgence permet notamment aux policiers de donner des contraventions allant de 292$ à 10 200$ à ceux qui ne respectent pas les directives comme l’isolement et l’éloignement physique.