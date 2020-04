Deux nouveaux cas de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Deux nouveaux cas de la maladie COVID-19 ont été répertoriés au Nouveau-Brunswick, a révélé, lundi, la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, ce qui porte le nombre total de cas à 116.

Bonne nouvelle, 74 malades se sont rétablis.

Sur les 116 cas, 66 sont liés à un voyage, 36 sont des proches de cas confirmés, sept sont des cas de transmission communautaire, et sept cas demeurent sous investigation.

Les deux nouveaux cas sont une personne dans la quarantaine dans la zone 3 (Fredericton) et une autre dans la cinquantaine dans la zone 5 (Campbellton).

Le dépistage de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick est élargi afin de détecter davantage de cas potentiels de la maladie.

Les tests de dépistage seraient maintenant recommandés pour les gens qui présentent au moins deux des cinq symptômes suivants :

de la fièvre (température supérieure à 38 degrés Celsius);

une nouvelle toux, ou une toux chronique qui s’aggrave;

un mal de gorge;

un écoulement nasal;

un mal de tête.

Les personnes qui présentent au moins deux de ces symptômes doivent s’auto-isoler immédiatement et téléphoner au 811 ou à leur médecin de famille pour obtenir d’autres directives. L’intensité des symptômes peut varier de relativement légère (écoulement nasal et mal de gorge) à grave (difficultés respiratoires).

«Le fait de présenter deux de ces cinq symptômes ne veut pas dire que vous avez la COVID-19, a affirmé la Dre Russell. Mais en vous isolant rapidement, vous diminuez le risque de propager la maladie au sein de votre famille, dans votre voisinage et dans l’ensemble de la communauté, si vous êtes infectés.»

Un troisième décès en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a enregistré son troisième décès de la COVID-19 et recensé 29 nouveaux cas depuis dimanche.

Les autorités de la santé publique ont indiqué lundi qu’un homme dans la quarantaine était mort dimanche à Halifax de complications liées au nouveau coronavirus. Il s’agit du sixième décès dans les provinces de l’Atlantique – les trois autres ont été recensés à Terre-Neuve-et-Labrador.

À ce jour, la Nouvelle-Écosse compte 474 cas confirmés de COVID-19. Bien que la plupart de ces cas aient été liés à des voyages ou à un cas déjà connu, on signale maintenant des cas de transmission communautaire dans cette province.

Par ailleurs, une entreprise de la région de Halifax a changé sa chaîne de production pour fabriquer des écrans faciaux destinés aux travailleurs de la santé de première ligne. L’entreprise United Sign, de Dartmouth, indique qu’elle a accédé à une conception d’accès libre, a acheté des matériaux et réorganisé ses installations pour commencer la production de 50 000 écrans faciaux.

L’entreprise soutient qu’elle expédiera cette semaine une commande de 10 000 écrans faciaux au gouvernement du Nouveau-Brunswick et qu’elle est prête à approvisionner d’autres provinces dans le besoin. United Sign affirme qu’elle a commencé la production la semaine dernière et qu’elle a expédié ses 100 premiers écrans faciaux en quelques jours.

T.-N.-L. et l’Î.-P.-É.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signale lundi deux nouveaux cas confirmés, tous les deux dans l’ouest de la province. On a enregistré jusqu’ici 244 cas dans cette province, dont trois décès, et 133 malades sont maintenant rétablis. Neuf personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

La province a par ailleurs élargi ses critères d’admissibilité pour le test de dépistage, en incluant maintenant davantage de symptômes. On teste aussi le personnel des hôpitaux, des centres de soins de longue durée, des prisons et d’autres établissements.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, on n’a enregistré aucun nouveau cas, ce qui maintient le bilan à 25 cas confirmés.

La directrice de la santé publique a par ailleurs précisé que 23 de ces 25 personnes atteintes sont maintenant rétablies. La docteure Heather Morrison a aussi indiqué que 175 tests menés en fin de semaine s’étaient avérés négatifs, ce qui démontre, selon elle, que les mesures de confinement fonctionnent. Mais « il faut continuer », a-t-elle dit.