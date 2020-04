La pandémie pousse de nombreux Acadiens vers le jardinage

Peut-être que c’est l’arrivée du beau temps ou peut-être que c’est le temps libre inattendu sur les bras… Peu importe les raisons, la pandémie de la COVID-19 pousse les gens à se tourner en grand nombre vers le jardinage.

Depuis quelques semaines, la page Facebook Passionné de jardinage et d’autosuffisance alimentaire en Acadie bourdonne d’activité. Des internautes d’un peu partout partagent des articles et des trucs pour bien amorcer son jardin.

Même si la crise de la COVID-19 a complètement bouleversé son modèle d’affaires, Eugène Chiasson, propriétaire des Serres Chez Eugène, à Lamèque, remarque aussi un engouement pour le jardinage.

«Il est encore tôt, mais je remarque déjà plus d’intérêt qu’à l’habitude», dit-il.

Pour le moment, l’entreprise réussit à respecter les mesures concernant la distanciation sociale. Elle prend les commandes par téléphone et les clients règlent la note avec leur carte de crédit ou par transfert de fonds sur internet. La commande est ensuite passée à l’extérieur du magasin à l’heure qui leur convient.

«Tant que le gouvernement nous ne demandera pas de fermer, on va continuer comme ça. On ne sait pas trop où on s’en va avec tout ça. Par exemple, nos plants sont arrivés… Tout cela a été commandé en septembre. Il faut les prendre. Ce n’est pas quelque chose qui se négocie rendu au mois de mars.»

Le type de client varie. Certains savent exactement ce dont ils ont besoin. Dans d’autres cas, il est évident qu’il s’agit de néophytes.

«Ce ne sont pas juste les habitués. Il y a aussi de nouvelles personnes qui appellent pour s’informer et faire des achats.»

Vaut mieux commencer petit

Jeanne d’Arc Lavoie, responsable du Regroupement des jardiniers écologiques de la Péninsule acadienne, partage régulièrement des conseils avec les membres du regroupement et ailleurs dans la communauté.

La promotion de l’autosuffisance alimentaire a toujours été importante pour la résidente de l’île Lamèque, mais depuis quelques semaines, son téléphone ne dérougit plus. Elle constate que plusieurs n’ont pas appris à jardiner. Ils sont nombreux à commencer avec très peu de connaissances.

«Je dis toujours aux gens de commencer le plus petit possible pour commencer et ensuite d’agrandir au fur et à mesure. Souvent, ils n’en savent pas beaucoup sur le jardinage. La plupart n’en ont jamais fait, la génération précédente non plus, mais là ils sont à la maison, et ils aimeraient en faire. Mon but est de leur montrer comment démarrer à moindre coût.»

Pour Jeanne d’Arc Lavoie, l’enthousiasme pour le jardinage au temps de la COVID-19 s’explique de quelques façons. D’un côté, les gens s’ennuient à la maison et cherchent à entamer un projet.

«Les gens sont chez eux, les enfants aussi. Ils se disent qu’ils pourraient essayer de faire un jardin, car ils ont le temps. Ils entendent tellement parler du jardinage comme loisir, donc ça donne la piqûre.»

D’un autre côté, ils sont soucieux de l’environnement et veulent être moins dépendants des réseaux de distribution internationaux.

«Les gens demandent de plus en plus de légumes bios. Près de la moitié des membres du Regroupement sont jeunes.»

Bien qu’il existe plusieurs lieux sur internet où en apprendre davantage sur le jardinage, Mme Lavoie croit que Regroupement des jardiniers écologiques de la Péninsule acadienne demeure un bon point de départ pour les gens du nord-est. Un abonnement annuel se vend au coût de 20$. Mme Lavoie a déjà préparé une trentaine de capsules expliquant différentes étapes en détail. Il existe aussi une page Facebook pour obtenir plus de renseignements.

«Je ne fais pas une cenne avec ça, mais c’est plus facile que de fouiller partout. Ce n’est pas toujours évident lorsqu’on ne sait pas trop ce qu’on fait.»