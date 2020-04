N.-B.: les autorités craignent des inondations cette semaine

Les autorités du Nouveau-Brunswick conseillent aux résidents d’être vigilants cette semaine, affirmant que certains cours d’eau pourraient atteindre ou dépasser légèrement le niveau des inondations.

Surveillance des cours d’eau (SCE) suit de près le mouvement de la glace dans le bassin supérieur du fleuve Saint-Jean, étant donné le risque d’embâcles.

Deux embâcles peuvent provoquer une augmentation rapide des niveaux d’eau – un près de Sainte-Anne-de-Madawaska, sur le fleuve Saint-Jean, et l’autre à Kilburn, à la suite d’une situation semblable à Lower Perth.

Environnement et Changement climatique Canada prévoit de 20 à 40 millimètres de pluie, peut-être plus près des côtes de Fundy, et des températures très douces lundi et mardi.

Selon SCE, Fredericton devrait atteindre son niveau d’inondation de 6,5 mètres, mercredi.

Gagetown devrait dépasser son niveau d’inondation de 4,0 mètres jeudi, et Saint-Hilaire devrait également atteindre son niveau d’inondation.

On conseille de garder les embarcations hors des rivières. On demande aussi d’éviter les berges et d’avoir un plan pour, si nécessaire, évacuer et être autosuffisant durant au moins 72 heures.