Vers une saison noire pour l’industrie touristique

Après une saison 2019 radieuse, l’horizon s’assombrit pour l’industrie touristique néo-brunswickoise. La crise sanitaire fait craindre des effets dévastateurs sur un secteur qui fait vivre directement ou indirectement près de 42 000 personnes.

Une promenade dans les rues de Shediac suffit à se rendre compte que 2020 ne ressemblera pas aux années précédentes sur la côte acadienne. Malgré les premiers rayons de soleil, les restaurants sont vides. Aucun visiteur ne mitraille de photos le homard géant à l’entrée de la petite ville touristique. D’imposants blocs de béton bloquent l’accès à la place Parlee.

La copropriétaire de Croisières Shediac Bay Cruises, Denise LeBlanc, ignore quand son embarcation amarrée au quai de Pointe-du-Chêne pourra reprendre ses virées en mer. Une directive émise par Transport Canada interdit la circulation des navires commerciaux non essentiels transportant plus de 12 passagers.

Comme tant d’autres opérateurs touristiques, Mme LeBlanc se demande à quoi ressembleront les prochains mois.

«On est dans l’incertitude totale pour l’instant et on ne peut rien planifier, soupire-t-elle. Est-ce que ces règles seront maintenues plus longtemps? On ne le sait pas. Est-ce qu’il faudra faire respecter une distance de deux mètres? On ne peut pas faire ça sur notre bateau.»

Son navire de croisière opère habituellement du 1er juin au 8 octobre, et accueille des touristes de tous horizons venus profiter d’une expérience de pêche et de dégustation de homard.

«La majorité des passagers nous viennent du Québec et d’Ontario, mais aussi de France, d’Allemagne ou d’Australie. Mais aujourd’hui, personne ne circule et toutes les entreprises touristiques se retrouvent dans une situation très difficile», souligne l’entrepreneure, qui doute que les croisières reprendront cette année.

«Nous avons beaucoup de dépenses à couvrir: l’inspection du bateau, les assurances, le téléphone, l’électricité… On risque de ne faire aucun revenu cet été!»

À 200 kilomètres plus au nord, Martin Albert, le directeur général du centre de villégiature des Deux Rivières à Tracadie, craint lui aussi des mois de vaches maigres pendant l’été, une période qui permet habituellement à son entreprise d’assurer des revenus suffisants pour passer à travers les mois plus tranquilles.

«Nous faisons la moitié de notre chiffre d’affaires en juillet et en août. Si les restrictions de voyages continuent jusqu’en septembre, on risque d’être dans le trouble. La perte de revenu en haute saison est impossible à récupérer», déplore-t-il.

L’établissement d’hébergement tourne aujourd’hui au ralenti. L’hôtel est fermé depuis plusieurs semaines mais les chalets accueillent encore quelques travailleurs de la construction ou des personnes placées en isolement. La situation force la direction à réduire ses dépenses: le nombre d’employés en poste est passé de 29 à 6.

Risque de faillites

Son cas n’est pas isolé. D’après un sondage mené du 23 au 5 avril par l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick (AITNB) auprès de ses membres, un répondant sur trois dit avoir mis à pied de 75% à 100% de ses employés.

«C’est vraiment épeurant ce qu’il se passe en ce moment pour le secteur, s’inquiète la directrice générale, Carol Alderdice. Environ 42% des sondés nous déclarent une perte de revenu de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019. Plusieurs entreprises ne vont pas survivre. 30% des répondants avancent qu’ils seront forcés de fermer de façon permanente si la situation actuelle ne change pas d’ici trois mois.»

La porte-parole de l’industrie reconnaît qu’il est aujourd’hui bien difficile de prévoir quand la crise prendra fin. Elle s’attend tout de même à ce que les effets sur le tourisme se fassent sentir pendant au moins deux ans.

L’an dernier, toutes les grandes attractions de la province avaient profité d’une hausse de fréquentation, qu’il s’agisse du Village historique acadien (+8%), de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick (+21%), du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick (+17%) ou du Parc provincial des rochers Hopewell (6%).

«On ne retrouvera pas ces niveaux avant très longtemps», anticipe Carol Alderdice.

En période de tempête, la plupart des acteurs se voient forcés de naviguer à vue, renchérit Myriam Léger, directrice générale de la Commission du tourisme acadien du Canada atlantique.

«Les émotions et les perspectives changent d’une journée à l’autre. Est-ce que je présente une programmation? Est-ce que j’embauche du monde? Pour certains, c’est l’occasion de revoir le plan d’affaires, de travailler sur la planification à long terme ou le marketing de l’entreprise. Mais dans le même temps, il est très difficile de se fixer des objectifs dans un moment comme celui-ci.»

Un modèle touristique à réinventer

Si les spéculations sont nombreuses, le consensus semble néanmoins se dessiner vers les destinations locales.

«Les gens vont rester dans leur communauté pour un bon moment. Je crois que la province va devoir changer son approche pour promouvoir le tourisme de proximité et proposer aux gens de redécouvrir leurs régions», croit Carol Alderdice.

Tourisme Nouveau-Brunswick assure se pencher sur la question. Ses activités de marketing sont d’ailleurs suspendues, tandis que ses événements ont été annulés ou reportés au 30 avril 2020.

«Le moment n’est pas propice à la promotion des voyages et des rassemblements», peut-on lire sur le site du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Myriam Léger estime qu’à l’avenir les visiteurs privilégieront les attractions de plein air aux activités d’intérieur qui impliquent une plus grande proximité sociale.

«Cette crise modifie nos habitudes de consommation, tout est en évolution!»

De son côté, Martin Albert s’attend à ce que la clientèle devienne bien plus exigeante quant au respect des normes sanitaires.

«Je crois qu’on assiste à une prise de conscience de l’importance de la salubrité et que les clients porteront une attention particulière à la propreté», dit-il.

Une chose est certaine, les difficultés du secteur touristique néo-brunswickois, dont l’apport économique annuel se chiffre à près de 1,5 milliard $, n’arrangeront rien aux défis financiers de demain.